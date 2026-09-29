PS5-Horrorspiel Abandoned im PlayStation Store mit Release-Fenster 2027

Das lange verschollen geglaubte PS5-Horrorspiel Abandoned sorgt erneut für Gesprächsstoff. Nach mehreren Jahren voller Verzögerungen, Kontroversen und weitgehender Funkstille sind im PlayStation Store neue Angaben aufgetaucht, die auf eine Veröffentlichung im Jahr 2027 hindeuten.

Eine offizielle Ankündigung von Blue Box Game Studios steht bislang aus. Dennoch sprechen der aktualisierte Store-Eintrag und die weiterhin aktive Webseite des Studios dafür, dass die Entwicklung zumindest nicht vollständig aufgegeben wurde.

Neues Release-Zeitfenster im PlayStation Store

Welche neuen Informationen zeigt der Store-Eintrag? Abandoned wird dort weiterhin als Horrorspiel für die PS5 geführt. Als Veröffentlichungszeitraum ist inzwischen das Jahr 2027 angegeben, während Blue Box Game Studios nach wie vor als Publisher aufgeführt wird.

Die Store-Beschreibung unterteilt Abandoned in drei Bestandteile. Neben einer Echtzeit-Erfahrung für Trailer werden ein eigenständiger Prolog und das vollständige Hauptspiel genannt. Besonders interessant ist der Prolog, da dieser laut Beschreibung als separates Spiel erscheinen soll.

Auch das aktuelle Bildmaterial fällt auf. Auf der Produktseite ist eine Frau zu sehen, während sich die ursprünglich am 7. April 2021 vorgestellte Handlung um Jason Longfield drehte. Der Protagonist sollte in einem unbekannten Wald erwachen und herausfinden, dass er für einen düsteren Zweck entführt wurde. Ob die Frau Jason ersetzt oder eine eigenständige Geschichte im Prolog erhält, bleibt offen.

Weitere Lebenszeichen aus dem Jahr 2026

Warum könnte Abandoned tatsächlich noch in Entwicklung sein? Bereits im März 2026 tauchte im PlayStation-Profil von Studioleiter Hasan Kahraman ein weiterer verdächtiger Eintrag auf. Dort war zeitweise Abandoned: Gospels of Blood als gespielter Titel zu erkennen, was Spekulationen über interne Tests auslöste.

Ob Abandoned: Gospels of Blood mit dem nun im Store erwähnten Prolog identisch ist, wurde nicht bestätigt. Denkbar wäre eine überarbeitete Fassung des ursprünglichen Projekts, ebenso könnte es sich um einen internen Arbeitstitel oder einen technisch getrennten Ableger handeln.

Blue Box Game Studios bezeichnet Abandoned auf der eigenen Webseite weiterhin als aktuelles Projekt, nennt dort allerdings noch keinen festen Termin. Damit bleibt das Release-Zeitfenster 2027 vorerst der konkreteste Hinweis auf eine mögliche Rückkehr.

Große Erwartungen treffen auf berechtigte Skepsis

Wie realistisch ist eine Veröffentlichung im Jahr 2027? Der aktualisierte Store-Eintrag ist ein deutliches Lebenszeichen, aber noch keine Garantie für einen tatsächlichen Release. Abandoned wurde ursprünglich für das vierte Quartal 2021 angekündigt und sollte einen realistischen Survival-Horror-Shooter mit offener Spielwelt, DualSense-Unterstützung, 3D-Audio sowie einer Darstellung in nativer 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde bieten.

Diese Pläne wurden nie wie angekündigt umgesetzt. Verschobene Präsentationen, kaum gezeigtes Gameplay und die lange Kommunikationspause haben das Vertrauen vieler Fans erheblich beschädigt. Blue Box muss daher mehr als einen veränderten Store-Eintrag präsentieren, um die Zweifel an dem Projekt auszuräumen.

Was haltet ihr vom unerwarteten Lebenszeichen von Abandoned? Glaubt ihr an einen Release im Jahr 2027 oder bleibt ihr weiterhin skeptisch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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