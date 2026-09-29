PS5 Pro in Japan – Sony verlangt 60 Stunden Spielzeit für den Kauf

Sony verschärft in Japan den Zugang zur PlayStation 5 Pro. Interessenten können die leistungsstärkere Konsole im japanischen Sony Store nicht einfach bestellen, sondern müssen mehrere Voraussetzungen erfüllen. Besonders auffällig ist eine Mindestspielzeit von 60 Stunden auf PS4 oder PS5.

Die Maßnahme gilt ausschließlich für die aktuelle Verkaufsaktion in Japan. Für Deutschland wurde kein vergleichbares Verfahren angekündigt. Hierzulande wird die PS5 Pro weiterhin regulär angeboten, wobei die offizielle europäische Preisempfehlung seit dem 2. April 2026 bei 899,99 Euro liegt.

Die Teilnahmebedingungen von Sony

Welche Voraussetzungen gelten für den Kauf der PS5 Pro? Bewerber benötigen zunächst ein in Japan registriertes Sony-Konto, mit dem die Online-Dienste von PlayStation verwendet werden. Zusätzlich muss dieses Konto mit einer My Sony ID verbunden sein und dieselben Anmeldedaten verwenden.

Die entscheidende Hürde betrifft die bisherige Nutzung einer PlayStation-Konsole. Zwischen dem 27. September 2024 und dem 27. September 2026 müssen über das angemeldete Konto insgesamt mindestens 60 Stunden Spielzeit gesammelt worden sein. Dabei zählen Aktivitäten auf PS4 und PS5 gleichermaßen, auch eine Kombination der Spielzeiten beider Konsolen ist möglich.

Ein in Japan registriertes Sony-Konto

Nutzung der PlayStation-Online-Dienste mit diesem Konto

Mindestens 60 Stunden Spielzeit auf PS4, PS5 oder beiden Konsolen

Erfasste Spielzeit zwischen dem 27. September 2024 und dem 27. September 2026

Verknüpfung des Sony-Kontos mit einer My Sony ID

Wer die erforderlichen 60 Stunden bis zum Ende des Erfassungszeitraums nicht erreicht hat, kann die fehlende Zeit nachträglich nicht mehr aufholen. Damit richtet sich die Aktion bewusst an Personen, die das PlayStation-Ökosystem bereits vor Beginn der Verkaufsrunde aktiv genutzt haben.

Verlosung bei zu vielen Bewerbungen

Wie läuft die Vergabe der verfügbaren Konsolen ab? Kaufanträge können im japanischen Sony Store noch bis zum 7. Oktober 2026 um 16:59 Uhr deutscher Zeit eingereicht werden. Überschreitet die Zahl der berechtigten Bewerbungen den verfügbaren Bestand, entscheidet eine Verlosung über die Kaufmöglichkeit.

Sony will die Ergebnisse ab dem 26. Oktober 2026 schrittweise per E-Mail verschicken. Ausgewählte Kunden erhalten anschließend ein begrenztes Zeitfenster, um die PS5 Pro tatsächlich zu bestellen. Die Auslieferung der Konsolen ist für Anfang bis Mitte November 2026 vorgesehen.

Wer ausgewählt wird, den Kauf aber nicht rechtzeitig abschließt, verliert seine reservierte Konsole. Nicht genutzte Kontingente sollen ab November 2026 erneut unter den berechtigten Teilnehmern verlost werden, die in der ersten Runde leer ausgegangen sind.

Ein möglicher Schutz vor Wiederverkäufern

Warum setzt Sony auf eine Mindestspielzeit? Die Zugangsvoraussetzung erschwert kurzfristig erstellten Konten und professionellen Wiederverkäufern die Teilnahme. Gleichzeitig bevorzugt das Verfahren bestehende PlayStation-Kunden, deren Aktivität über einen längeren Zeitraum nachvollziehbar ist.

Für Neueinsteiger bringt das System allerdings einen deutlichen Nachteil mit sich. Wer bislang hauptsächlich auf anderen Plattformen gespielt oder bewusst auf den Kauf der PS5 Pro gewartet hat, erfüllt die Bedingung möglicherweise nicht. Auch langjährige PlayStation-Fans können ausgeschlossen werden, wenn ihre aktuelle Spielzeit unterhalb der festgelegten Grenze liegt.

In Deutschland bleibt es vorerst beim gewöhnlichen Verkauf ohne Mindestspielzeit und Verlosung. Wie bewertet ihr Sonys Vorgehen in Japan? Würdet ihr euch eine ähnliche Regelung auch für stark nachgefragte Konsolen in Deutschland wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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