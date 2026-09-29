Naughty Dog bestätigt zwei neue The Last of Us Projekte – Kanon geht weiter

Naughty Dog kehrt offiziell in die postapokalyptische Welt von The Last of Us zurück. Zum Abschluss des The Last of Us Day 2026 bestätigte Studioleiter Neil Druckmann am 28. September 2026 gleich zwei neue Projekte, die sich derzeit in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden.

Eine formelle Ankündigung von The Last of Us Part 3 ist das allerdings noch nicht. Weder Titel noch Plattformen, Veröffentlichungszeiträume oder konkrete Spielfiguren wurden genannt. Fest steht lediglich, dass beide Projekte den bisherigen Kanon erweitern sollen.

Zwei neue Geschichten für The Last of Us

Was hat Naughty Dog offiziell bestätigt? Laut Druckmann arbeitet das Studio an zwei spannenden Projekten, über die aktuell noch nicht ausführlich gesprochen werden kann. Beide sollen inhaltlich über die Ereignisse von The Last of Us Part I und The Last of Us Part II hinausgehen.

Beide Projekte werden den Kanon von The Last of Us über Part I und Part II hinaus erweitern.

Damit ist klar, dass Naughty Dog die Reihe nicht abgeschlossen hat. Druckmann betont zugleich, dass das Team nur dann in diese Welt zurückkehren wolle, wenn es etwas Bedeutungsvolles zu erzählen gebe. Nach Ansicht des Studios seien die geplanten Geschichten diesen Schritt wert.

Offen bleibt allerdings, um welche Art von Projekten es sich handelt. Die Formulierung bestätigt nicht ausdrücklich, dass beide Entwicklungen Videospiele sind. Denkbar wären neben einem neuen Hauptteil auch ein kleineres Spin-off, eine Erweiterung des Serienuniversums oder ein Projekt in einem anderen Format.

Der Status von The Last of Us Part 3

Ist The Last of Us Part 3 damit angekündigt? Nein, denn Naughty Dog verwendet diese Bezeichnung in der Stellungnahme nicht. Die Bestätigung neuer Geschichten dürfte die Hoffnungen auf einen dritten Hauptteil dennoch deutlich verstärken, zumal The Last of Us Part II bereits am 19. Juni 2020 erschienen ist.

Schon in der Dokumentation Grounded II hatte Druckmann über ein mögliches weiteres Kapitel gesprochen. Die neue Erklärung geht nun einen Schritt weiter, da erstmals zwei konkrete Projekte erwähnt werden, die den offiziellen Kanon fortsetzen sollen. Ob Ellie, Abby oder vollkommen neue Figuren im Mittelpunkt stehen, bleibt vorerst unbekannt.

Vorsicht ist auch deshalb angebracht, weil sich beide Entwicklungen noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Bis zu Trailern, Namen oder Veröffentlichungsterminen könnte entsprechend viel Zeit vergehen. Zudem arbeitet Naughty Dog derzeit intensiv an Intergalactic: The Heretic Prophet, das 2027 ausführlich vorgestellt werden soll.

Ein vorsichtiger Neustart für die Marke

Warum formuliert Naughty Dog die Zukunft der Reihe so zurückhaltend? Das Studio hatte die Entwicklung von The Last of Us Online im Dezember 2023 eingestellt. Das ambitionierte Live-Service-Projekt hätte nach Angaben der Entwickler langfristig große Teile der verfügbaren Ressourcen gebunden und damit kommende Einzelspielerproduktionen beeinträchtigt.

Die jetzige Stellungnahme setzt deshalb bewusst auf Geschichten und den Ausbau des Kanons, ohne vorschnell konkrete Versprechen zu machen. Für Fans ist die Botschaft trotzdem eindeutig: Die Welt von The Last of Us wird fortgeführt, auch wenn The Last of Us Part 3 offiziell weiterhin unangekündigt bleibt.

Was erhofft ihr euch von den beiden neuen Projekten und sollte Ellie erneut im Mittelpunkt stehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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