The Last of Us Part 2: Kein Multiplayer-Mod dank Sony

Eigentlich sollte The Last of Us Part 2 schon bald einen Multiplayer-Mod für die PC-Version bekommen; daraus wird nun aber doch nichts. Kurz vor dem Release fährt Sony Interactive Entertainment dem Entwickler in die Parade und sägt das Projekt ab.

The Last of Us Part 2: Single Player hatte Priorität

Ursprünglich hat der zweite Teil von The Last of Us bereits von vornherein einen Multiplayer-Modus direkt von Naughty Dog bekommen sollen. Das Vorhaben wurde jedoch eingestellt, da der Fokus zunächst auf der Entwicklung des Single Players lag und dessen Qualität nicht darunter leiden sollte.

Dann erklärte das Studio, die Spielereihe um ein eigenständiges Mehrspieler-Erlebnis erweitern zu wollen. Doch auch dieses Projekt wurde Ende 2023 mit dem Ende von „The Last of Us Online“ schließlich eingestampft.

Wenn Naughty Dog nicht will …

Seit Januar 2026 hat sich der Modder Speclizer der Entwicklung eines Multiplayers angenommen. Im Juni veröffentlichte er dazu bereits einen 25-minütigen Einblick in das Gameplay. Darin wurden auch neue Inhalte, wie Maps und Abhörmechaniken, ersichtlich. In der Video-Caption kündigte er außerdem an, dass die Veröffentlichung im September 2026 geplant sei.

Erzählerisch hätte der Fan-Mod keine Neuerungen geboten, dafür sollte es ein klassisches PvP-Erlebnis, ähnlich wie Fractions werden. Die bereits präsentierten Maps basierten auf Schauplätzen der Kampagne des Hauptspiels. Auch die Charaktere und Waffen waren dem Originalspiel entnommen. Im Prinzip hätte der PC-Mod das gebracht, was sich die Fans auch von Naughty Dogs Multiplayer gewünscht haben.

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Über Patreon sammelte Speclizer Spenden, um die Entwicklung finanzieren zu können. Entsprechend verpflichtete er sich mehr oder weniger auch, die Öffentlichkeit über etwaige Updates auf dem Laufenden zu halten. Regelmäßig gab es so über X neue Einblicke in die Fortschritte. Nun, nach monatelanger Arbeit und kurz vor dem Release ist das Projekt zum Erliegen gekommen.

Doch kein Multiplayer für The Last of Us

In einem neuerlichen Post erklärt Speclizer, dass er von Sony kontaktiert und gebeten wurde, die Mod nicht zu veröffentlichen. Aller Wahrscheinlichkeit nach, will der Modder möglichen rechtlichen Schritten seitens des Konzerns aus dem Weg gehen und gibt der Bitte nach.

„Es ist unglaublich traurig, dass dieses Projekt nie das Licht der Welt erblicken konnte. Aber ich hoffe, ihr werdet mir auch bei meinem nächsten Projekt folgen – diesmal etwas Eigenes von mir. Vielen Dank für die unglaubliche Unterstützung im vergangenen Jahr. Ich hoffe, euch schon bald etwas Größeres und Besseres präsentieren zu können“, heißt es schließlich.

Vor allem für jene, die The Last of Us Part 2 bereits für den PC haben und sich schon auf den Wettkampf mit anderen Fans gefreut haben, ist diese Nachricht eine schlechte. Für die PS5 wäre die Mod ohnehin nicht erschienen. Was Sony mit der Bitte genau bezwecken will, weiß wohl nur Sony. Zumindest hat Speclizer auch keine weiteren Angaben zu möglichen Gründen gemacht.

Gehörst du auch zu den PC-Gamern, die sich auf die The Last of Us-Mod gefreut haben? Wie denkst du über die aktuelle Entwicklung? Schreib es gern in die Kommentare.

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