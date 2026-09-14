Crystal Crisis gratis auf Steam – Vollversion bis 22. September 2026 sichern

Auf Steam steht aktuell ein kostenloses Spiel bereit, das Puzzlemechaniken mit direkten Mehrspielerduellen verbindet. Crystal Crisis kann für kurze Zeit zum Preis von 0 Euro dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Die Aktion läuft offiziell bis zum 21. September 2026 um 23:59 Uhr nach US-amerikanischer Pazifikzeit. Durch die Zeitverschiebung endet das Angebot in Deutschland erst am 22. September 2026 um 08:59 Uhr. Regulär kostet die PC-Version hierzulande 16,79 Euro.

Kostenlose Vollversion für Steam

Wie lässt sich Crystal Crisis kostenlos sichern? Steam-Nutzer müssen lediglich die Shopseite des Spiels aufrufen und Crystal Crisis ihrem Konto hinzufügen. Nach erfolgreicher Aktivierung bleibt die Vollversion dauerhaft in der persönlichen Spielebibliothek und kann auch nach dem Ende der Aktion heruntergeladen werden.

Ein Abonnement oder zusätzlicher Kauf ist dafür nicht erforderlich. Interessierte sollten allerdings auf die korrekte Aktivierung achten, denn ein Eintrag auf der Wunschliste reicht nicht aus, um das Spiel dauerhaft zu erhalten.

Die wichtigsten Angaben zur Gratisaktion im Überblick:

Spiel: Crystal Crisis

Plattform: Steam für Windows-PCs

Aktionspreis: 0 Euro

Regulärer Preis in Deutschland: 16,79 Euro

Deutsches Aktionsende: 22. September 2026 um 08:59 Uhr

Entwickler und Publisher: Nicalis

Ursprüngliche Veröffentlichung: 31. Juli 2019

Puzzleduelle im Fighting-Game-Stil

Was für ein Spiel ist Crystal Crisis? Der Titel präsentiert sich optisch wie ein klassisches Fighting-Game, ersetzt komplizierte Tastenkombinationen und Ausweichmanöver jedoch durch farbenfrohe Puzzleaufgaben. In den Duellen ordnen die Kontrahenten herunterfallende Kristalle an und lösen passende Gruppen auf.

Erfolgreiche Kombinationen füllen eine spezielle Burst-Anzeige. Die dadurch verfügbaren offensiven und defensiven Fähigkeiten können das Spielfeld des Gegners durcheinanderbringen, die eigene Situation retten oder ein Match direkt entscheiden. Eine besondere Mechanik erlaubt es zudem, Kristallpaare über einen Rand des Spielfelds hinaus auf die gegenüberliegende Seite zu bewegen.

Crystal Crisis unterstützt lokale sowie online ausgetragene Mehrspielerpartien. Dazu kommen verschiedene Einzelspielerangebote mit Story, Arcade, Überleben, Tag-Team und Training. Insgesamt stehen 20 spielbare Figuren zur Auswahl, darunter bekannte Charaktere aus Cave Story, The Binding of Isaac und Astro Boy.

Wie kommt Crystal Crisis bei der Steam-Community an? Zum Start der Gratisaktion fallen rund 80 Prozent der 130 veröffentlichten Nutzerbewertungen positiv aus. Damit trägt das Spiel die Gesamtwertung Sehr positiv, auch wenn die bisherige Anzahl der Rezensionen vergleichsweise überschaubar bleibt.

Zur Ausstattung gehören außerdem 20 Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Bestenlisten, Sammelkarten und Remote Play Together. Eine deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel werden ebenfalls unterstützt, während die vollständige Sprachausgabe auf Englisch und Japanisch beschränkt ist.

Wer kompetitive Puzzleduelle mag oder nach einem neuen lokalen Mehrspielertitel sucht, kann Crystal Crisis somit ohne finanzielles Risiko ausprobieren. Werdet ihr euch das kostenlose Steam-Spiel sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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