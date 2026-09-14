GTA 6: In Miami wird bereits an riesiger Werbung für Rockstars Rückkehr nach Vice City gearbeitet

Miami bekommt einen Vorgeschmack auf Vice City: Hinter dem Kaseya Center werden offenbar bereits große Werbeschilder für GTA 6 vorbereitet. Neue Luftaufnahmen zeigen die Arbeiten in Downtown Miami und liefern damit einen konkreten Einblick in Rockstars geplante Werbeaktionen vor Ort.

Nachdem zuletzt vor allem über Gespräche mit lokalen Behörden berichtet wurde, nimmt die Werbung nun auch außerhalb des Internets Gestalt an. Ausgerechnet in der Stadt, die als Vorbild für Vice City dient, dürfte Rockstar damit besonders viel Aufmerksamkeit bekommen.

Neue Aufnahmen zeigen die Vorbereitungen in Miami

Der lokale Content-Creator Joel Franco veröffentlichte am 12. September eine Luftaufnahme auf X. Seiner Beschreibung zufolge zeigt sie Vorbereitungen für GTA-6-Werbeschilder hinter dem Kaseya Center. Dort sei an diesem Morgen aktiv gearbeitet worden. Zum Beitrag von Joel Franco

Auch Tech4Gamers berichtet über die Aufnahme und ordnet die Arbeiten als Vorbereitung auf Rockstars Außenwerbung in Miami ein. Eine vollständig aufgebaute Werbeinstallation zeigen die Berichte damit noch nicht. Sie machen aber deutlich, dass es inzwischen um mehr als erste Ideen für eine mögliche Kampagne geht.

Ein riesiger Vice-City-Schriftzug auf der Basketballarena?

Das Kaseya Center ist die Heimspielstätte der Miami Heat und könnte selbst zu einer besonders auffälligen Werbefläche werden. Nach einem Bericht des lokalen Journalisten Francisco Alvarado wird an einer Vereinbarung für einen großen Vice-City-Schriftzug auf dem Dach der Arena gearbeitet.

Wie GTA BOOM unter Berufung auf Alvarado berichtet, betrifft das Vorhaben den Arenabetreiber Basketball Properties und Rockstars Mutterkonzern Take-Two. Weitere veröffentlichte Fotos sollen ebenfalls zeigen, wie Beschäftigte die benötigten Schriftelemente vorbereiten.

Die Aktion am Kaseya Center ist dabei ein eigenes Vorhaben. Sie sollte nicht mit sämtlichen Werbeplänen für Miami Beach oder den gesamten Bezirk Miami-Dade gleichgesetzt werden. Für die verschiedenen Standorte laufen unterschiedliche Gespräche und Genehmigungsverfahren.

Miami als Kulisse für Rockstars Werbung

Für GTA-Fans hat die Wahl des Ortes einen besonderen Reiz: Vice City greift das Stadtbild und die Atmosphäre von Miami auf. Mit einem riesigen Schriftzug auf einer realen Arena würde Rockstar diese Verbindung direkt in die Stadt zurücktragen.

Im Gespräch sind außerdem weitere Werbeaktionen in der Region, darunter gebrandete Strandliegen und Sonnenschirme in Miami Beach. Welche Maßnahmen am Ende tatsächlich umgesetzt werden, lässt sich aus den aktuellen Arbeiten am Kaseya Center allerdings noch nicht ablesen.

Ein fertiger Vice-City-Schriftzug über Downtown Miami wäre jedenfalls ein Motiv, das weit über die Stadt hinaus auf Interesse stoßen dürfte und für viele Fans das nächste sichtbare Zeichen, dass Rockstars Rückkehr nach Vice City näher rückt.

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