Agefield High will Bully-Gefühl liefern, PC-Version kassiert Kritik

Seit fast zwei Jahrzehnten warten Fans von Bully auf eine Fortsetzung. Rockstar Games hat Bully 2 jedoch nie offiziell angekündigt, weshalb nun ein Indie-Titel versucht, die entstandene Lücke zu schließen. Agefield High: Rock the School erscheint am 25. September 2026 für die PlayStation 5 und erinnert mit seiner offenen Spielwelt, dem Schulalltag und rebellischen Missionen auffällig an den Klassiker.

Im Mittelpunkt steht der neue Schüler Sam, der seine letzten drei Monate an der Agefield High erlebt. Gemeinsam mit Kale und Axel verfolgt er den Plan, die Schule als Legende zu verlassen. Das Abenteuer verbindet Freundschaft, Liebe und jugendliche Rebellion mit dem derben Humor amerikanischer Teenie-Komödien aus den frühen 2000er-Jahren.

Schulalltag trifft auf eine offene Spielwelt

Warum erinnert Agefield High an Bully? Die auffälligste Gemeinsamkeit ist das Zeit- und Schulsystem. Sam muss an Wochentagen bis zum Nachmittag am Unterricht teilnehmen, darf die Stunden allerdings auch schwänzen. Wer dem Stundenplan folgt und gute Noten schreibt, verdient Taschengeld, während Schulschwänzer alternative Einnahmequellen über Nebenmissionen finden können.

Auf dem Stundenplan stehen fünf Fächer: Englisch, Mathematik, Geografie, Deutsch und Musik. Gleichzeitig läuft die Zeit weiter, wodurch Fans ihre Aktivitäten planen müssen. Lehrer und Polizisten reagieren außerdem auf Regelverstöße, sodass Sams rebellische Aktionen nicht immer ohne Konsequenzen bleiben.

Außerhalb der Unterrichtsräume wartet eine kleine Open World. Sie besteht aus dem Schulcampus, zwei Wohnvierteln, dem Stadtzentrum und dem umliegenden Landgebiet. Dort kann Sam Kleidung, Fahrräder, Frisuren, Tattoos und Zubehör kaufen oder sich verschiedenen Nebenaktivitäten widmen. Inhaltlich verspricht das Spiel 32 Hauptmissionen, 15 Nebenmissionen beziehungsweise Aktivitäten und zwei unterschiedliche Enden. Die Handlung soll ungefähr acht bis zehn Stunden dauern.

Der geistige Bully-Nachfolger startet mit Problemen

Wie gut fällt die PC-Version bislang aus? Agefield High: Rock the School ist bereits am 12. August 2026 für den PC erschienen und konnte die hohen Erwartungen vieler Bully-Fans bislang nicht erfüllen. Bei Steam fallen die gesamten Nutzerbewertungen größtenteils negativ aus. Nur 36 Prozent der bislang abgegebenen Rezensionen sind positiv.

Bei den neueren Bewertungen sieht die Lage mit 45 Prozent positiven Stimmen etwas besser aus. Diese werden inzwischen als ausgeglichen geführt. Refugium Games hat seit der Veröffentlichung mehrere Updates bereitgestellt, die unter anderem Abstürze, feststeckende Fahrzeuge, schwarze Bildschirme während bestimmter Unterrichtsszenen und weitere technische Probleme beheben sollen.

Ob die PS5-Version von diesen Nachbesserungen profitieren wird, zeigt sich am 25. September 2026. Unterstützt werden ein Einzelspieler-Modus sowie die Vibrationsfunktion des DualSense Wireless-Controllers. Eine Xbox-Series-Version soll anschließend am 2. Oktober 2026 erscheinen.

Rockstars Schulklassiker bleibt unerreicht

Kann das Indie-Spiel tatsächlich als Bully 2 durchgehen? Agefield High übernimmt zahlreiche Ideen, die Bully aus dem Jahr 2006 besonders gemacht haben. Dazu gehören der geregelte Schulalltag, frei erkundbare Stadtgebiete, Unterrichtsfächer, Fahrräder, Prügeleien und Missionen mit einem jugendlichen Außenseiter. Trotzdem handelt es sich nicht um einen offiziellen Nachfolger und auch nicht um eine Produktion von Rockstar Games.

Bully erzählte die Geschichte des 15-jährigen Jimmy Hopkins an der Bullworth Academy und kombinierte Missionen im GTA-Stil mit einem ungewöhnlichen Schulsetting. Der PS2-Klassiker wurde später für Mobilgeräte, Wii und Xbox 360 überarbeitet und erhielt zudem eine PS4-Version mit Trophäen-Unterstützung. Auch andere ältere Rockstar-Titel wie Manhunt sowie überarbeitete Fassungen klassischer GTA-Spiele bleiben auf modernen PlayStation-Konsolen ein Thema.

Agefield High: Rock the School könnte daher vor allem für Fans interessant sein, die trotz der bisherigen Kritik dringend ein neues Open-World-Abenteuer auf dem Schulhof suchen. Erwartet ihr einen würdigen geistigen Nachfolger von Bully oder schrecken euch die negativen PC-Bewertungen ab? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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