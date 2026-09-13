Cyberpunk 2077 kommt 2026 zu Battle.net – CD Projekt Red bestätigt Release

Cyberpunk 2077 erobert noch 2026 eine weitere Plattform. CD Projekt Red und Blizzard Entertainment haben auf der BlizzCon am 13. September 2026 offiziell bestätigt, dass das Open-World-Rollenspiel für Battle.net erscheinen wird.

Damit können Nutzer von Blizzards digitalem Store künftig sowohl das Hauptspiel als auch die Ultimate Edition erwerben. Ein konkreter Veröffentlichungstermin und die Preise stehen allerdings noch nicht fest.

Night City zieht bei Battle.net ein

Wann erscheint Cyberpunk 2077 bei Battle.net? Fest steht bislang lediglich ein Release im weiteren Verlauf des Jahres 2026. Einen überraschenden Start direkt während der BlizzCon schloss CD Projekt Red ausdrücklich aus.

Im Battle.net-Store sollen das Basisspiel und die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition angeboten werden. Wer zunächst nur das Hauptspiel kauft, kann die Erweiterung Phantom Liberty später separat hinzufügen. Damit orientiert sich das Angebot an der Struktur anderer PC-Stores wie Steam, GOG und dem Epic Games Store.

Die neue Version ist der nächste Schritt einer bemerkenswert langen Veröffentlichungsgeschichte. Cyberpunk 2077 erschien ursprünglich am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia. Native Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgten 2022. Im Juni 2025 kam die Ultimate Edition auf Nintendo Switch 2, während im Juli 2025 die Veröffentlichung für Macs mit Apple-Chips folgte. Seit März 2026 ist das Rollenspiel außerdem über den Xbox Game Pass erhältlich.

Die Partnerschaft mit Blizzard wächst

Warum landet Cyberpunk 2077 im Blizzard-Store? Die Veröffentlichung geht auf eine größere Zusammenarbeit zwischen CD Projekt Red und Blizzard Entertainment zurück. Die beiden Unternehmen hatten ihre Partnerschaft bereits am 26. August 2026 angekündigt.

Zu den ersten Ergebnissen gehören Battle.net-Versionen von The Witcher 3: Wild Hunt Remastered und der neuen Erweiterung Songs of the Past. Käufer der Erweiterung erhalten im Blizzard-Store zusätzlich einen von Geralt inspirierten kosmetischen Inhalt für Diablo 4. Der Bonus soll sowohl bei einer Vorbestellung als auch bei einem späteren Kauf verfügbar sein.

Die Aufnahme von Cyberpunk 2077 zeigt nun, dass die Kooperation deutlich über The Witcher hinausgeht. Für CD Projekt Red eröffnet sich damit ein weiterer Vertriebsweg, während Blizzard das bisher stark von eigenen Marken geprägte Angebot von Battle.net um ein großes Rollenspiel eines externen Studios erweitert.

Weitere Cyberpunk-Inhalte für 2027

Welche Cyberpunk-Veröffentlichungen folgen nach dem Battle.net-Start? Blizzard hat für 2027 ein Crossover zwischen Overwatch und Cyberpunk: Edgerunners angekündigt. Die geplanten Inhalte sollen sich sowohl an der ersten Serie als auch an Cyberpunk: Edgerunners 2 orientieren. Konkrete Skins, Preise und Veröffentlichungstermine wurden noch nicht vorgestellt.

Auch Diablo 4 soll 2027 weitere kosmetische Inhalte erhalten, die auf The Witcher basieren. Die bereits angekündigte Geralt-Ausstattung bleibt somit nicht die einzige Verbindung zwischen Blizzards Action-Rollenspiel und der Fantasy-Reihe von CD Projekt Red.

Der nächste feste Termin für das Cyberpunk-Universum steht unterdessen bereits bevor. Cyberpunk: Edgerunners 2 startet am 20. Oktober 2026 exklusiv bei Netflix. Das anhaltende Interesse dürfte CD Projekt Red freuen: Cyberpunk 2077 hat inzwischen mehr als 40 Millionen Exemplare verkauft, während Phantom Liberty seit dem Release im Jahr 2023 auf über 15 Millionen Verkäufe kommt.

Werdet ihr Cyberpunk 2077 noch einmal über Battle.net kaufen, oder bleibt ihr bei Steam, GOG und den Konsolenfassungen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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