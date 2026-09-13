Active Matter erscheint am 15. September 2026 – das steckt im Koop-Shooter

Mit Active Matter steht ein neuer Koop-Shooter für die PlayStation 5 kurz vor seiner Veröffentlichung. Das Projekt von Matter Team kombiniert realistische Feuergefechte mit Extraction-Mechaniken und einer Science-Fiction-Welt, in der Zeitlinien kollidieren und Naturgesetze plötzlich ihre Gültigkeit verlieren.

Der Mix erinnert an mehrere bekannte Marken. Die Raids wecken Assoziationen zu ARC Raiders, das Waffenhandling besitzt deutliche Call of Duty-Vibes und die unheimlichen Kreaturen sowie Anomalien könnten auch aus Death Stranding stammen. Active Matter erscheint am 15. September 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Ein gefährliches Multiversum voller Anomalien

Worum geht es in Active Matter? Im Mittelpunkt steht die namensgebende aktive Materie, eine wertvolle Substanz, die Raum und Zeit beeinflussen kann. Als sogenannte Operative dringt ihr in instabile Zonen ein, sammelt Beute und versucht anschließend, das Einsatzgebiet lebend wieder zu verlassen.

Diese Gebiete werden von Kreaturen bevölkert, die durch den Einfluss der aktiven Materie verändert wurden. Dazu kommen bizarre Objekte und physikalische Anomalien. Veränderte Schwerkraft ermöglicht es beispielsweise, an Wänden und Decken entlangzulaufen, um Gegner zu umgehen oder aus einer unerwarteten Richtung anzugreifen.

Der Vergleich mit Death Stranding entsteht vor allem durch die beklemmende Atmosphäre und die fremdartigen Wesen. Spielerisch schlägt Active Matter jedoch eine deutlich actionreichere Richtung ein. Statt langer Liefermissionen stehen Feuergefechte, das Sammeln von Ausrüstung und die erfolgreiche Extraktion im Vordergrund.

Koop-Raids treffen auf taktische Feuergefechte

Welche Spielmodi bietet der neue PS5-Shooter? Active Matter umfasst PvE, PvP und PvPvE. Die gefährlichen Raids lassen sich allein oder gemeinsam in einem Trupp mit bis zu drei Mitgliedern bestreiten. In den gemischten Einsätzen lauern neben Monstern auch andere menschliche Teams, die es auf eure hart erkämpfte Beute abgesehen haben.

Wer lieber direkte Gefechte sucht, kann sich in eigenständige teambasierte PvP-Schlachten stürzen. Crossplay soll zum Start mehrere Auswahlmöglichkeiten bieten. Neben Begegnungen innerhalb der eigenen Plattform sind Konsolen-Lobbys mit PS5 und Xbox Series X|S sowie gemeinsame Partien mit PC-Nutzern vorgesehen.

Bei den Waffen orientiert sich Matter Team an realen militärischen Vorbildern. Mehr als 60 Schusswaffen, zahlreiche Modifikationen, Drohnen und verschiedene Fahrzeuge sollen unterschiedliche Vorgehensweisen ermöglichen. Genau diese Mischung aus authentisch wirkender Ausrüstung und übernatürlichen Gefahren verleiht dem Shooter seine ungewöhnliche Identität.

Veröffentlichung und Preis

Wann erscheint Active Matter für PS5? Der weltweite Start ist für den 15. September 2026 geplant. Als Publisher fungiert Gaijin Network, das unter anderem für War Thunder und Enlisted bekannt ist. Eine frühe PC-Version ist bereits seit September 2025 über den Gaijin Store spielbar und wurde seither mit neuen Raids, Waffen, Gegnern und Komfortverbesserungen erweitert.

Die Standard Edition soll auf Steam in unterstützten Euro-Regionen 29,99 Euro kosten. Ein endgültiger Preis für die PS5-Version im deutschen PlayStation Store wurde bislang nicht genannt. Auf dem PC unterstützt Active Matter eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel, während die Sprachausgabe auf Englisch oder Russisch erfolgt.

Mit seinem ungewöhnlichen Genre-Mix könnte Active Matter besonders für Gruppen interessant werden, denen klassische Militär-Shooter zu vorhersehbar und reine Extraction-Spiele zu bodenständig sind. Ob das Zusammenspiel aus realistischen Gefechten, Monstern und verrückten Schwerkrafteffekten funktioniert, zeigt sich bereits am 15. September 2026.

Was haltet ihr von Active Matter und seinem Mix aus ARC Raiders, Call of Duty und Death Stranding? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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