GTA 6 DualSense-Controller – Händler teils ausverkauft, Sony limitiert in DE

Kaum haben die Vorbestellungen für die limitierten DualSense-Controller zu Grand Theft Auto VI begonnen, sind erste Händler bereits ausverkauft. Vor allem in den USA sorgte der Verkaufsstart am 10. September 2026 für lange Warteschlangen, Anmeldeprobleme und rasch wechselnde Bestände.

Von einem vollständigen Ausverkauf kann allerdings noch keine Rede sein. Während einzelne Händler keine Bestellungen mehr annehmen, haben andere Anbieter bereits neue Kontingente freigeschaltet. Auch in Deutschland werden beide Controller offiziell angeboten, wobei Sony wegen der hohen Nachfrage nur ein Exemplar pro Bestellung zulässt.

Großer Andrang auf die limitierten Controller

Wie schnell waren die GTA 6-Controller vergriffen? In den USA startete der Vorverkauf am 10. September 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit. PlayStation Direct geriet unmittelbar unter hohe Last, wodurch viele Interessierte in virtuellen Warteschlangen landeten oder Schwierigkeiten bei der Anmeldung hatten.

Besonders die weiße Limited Edition verschwand im Laufe des Tages bei mehreren großen US-Händlern aus dem Sortiment. Einige Ausverkäufe waren jedoch nur vorübergehend. Target setzte die Vorbestellungen beispielsweise zeitweise aus und stellte später wieder Controller bereit. Offenbar werden zumindest Teile der verfügbaren Menge in mehreren Wellen freigeschaltet.

Der gemeldete US-Bestand sah am 11. September 2026 gegen 18 Uhr deutscher Zeit folgendermaßen aus:

US-Anbieter Modell Status Target White Limited Edition Vorbestellungen verfügbar Walmart White Limited Edition Vorbestellungen verfügbar Best Buy White Limited Edition Nicht verfügbar GameStop USA White Limited Edition Nicht verfügbar PlayStation Direct USA Black und White Limited Edition Wechselnde Verfügbarkeit

Die Angaben betreffen ausschließlich den US-amerikanischen Markt. In Deutschland existieren seit Januar 2025 keine GameStop-Filialen und kein entsprechender Onlineshop mehr.

Deutschland-Start und Design im Vice-City-Stil

Wann erscheinen die limitierten GTA 6-Controller in Deutschland? Sony veröffentlicht die schwarze und die weiße Edition am 19. November 2026 gemeinsam mit Grand Theft Auto VI. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hierzulande bei jeweils 84,99 Euro. Die Vorbestellungen starteten am 10. September 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit.

Beide Controller besitzen ein schimmerndes, je nach Lichteinfall wechselndes Finish. Hinzu kommen strukturierte Palmenblattmotive und das offizielle Logo von Grand Theft Auto VI. Die weiße Variante orientiert sich an den Stränden, Pastellfarben und dem sonnigen Glamour von Vice City, während das schwarze Modell das neonbeleuchtete Nachtleben der Stadt aufgreift.

Die White Limited Edition wird weltweit über PlayStation Direct und teilnehmende Händler vertrieben. Die Black Limited Edition ist in Deutschland exklusiv über PlayStation Direct erhältlich. Auf den deutschen Produktseiten begrenzt Sony beide Ausführungen wegen der großen Nachfrage auf ein Exemplar pro Bestellung.

Erste Weiterverkäufer wittern das große Geschäft

Warum tauchen die Controller bereits zu überhöhten Preisen auf? Die schwankende Verfügbarkeit hat unmittelbar Weiterverkäufer angelockt. Auf Handelsplattformen werden bestätigte oder angeblich bestätigte Vorbestellungen teilweise für annähernd das Doppelte des regulären Verkaufspreises angeboten.

Diese Forderungen sind jedoch keine tatsächlich erzielten Marktpreise. Da bis zur Veröffentlichung noch mehr als zwei Monate verbleiben, können Sony und die beteiligten Händler weitere Kontingente freigeben. Zusätzlich dürften stornierte Bestellungen immer wieder kurzfristig verfügbar werden.

Wer bislang leer ausgegangen ist, sollte daher nicht vorschnell überteuerte Angebote akzeptieren. Die ersten Nachlieferungen zeigen bereits, dass eine vorübergehend verschwundene Produktseite nicht zwingend einen endgültigen Ausverkauf bedeutet.

Habt ihr euch einen der beiden GTA 6-Controller gesichert, oder bleibt ihr beim normalen DualSense? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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