Pokémon GO-Naturzone 2026 – Termine, Hisui-Viscargot und Dynamax-Raids

Die Pokémon GO-Naturzone kehrt 2026 zurück und bringt gleich mehrere spannende Debüts mit. Im Mittelpunkt stehen diesmal Pokémon der Typen Stahl und Drache, während zwei Live-Events und eine weltweite Ausgabe den November 2026 füllen.

Die größte Überraschung wartet bei den Veranstaltungen vor Ort: Hisui-Viscargot erscheint erstmals in Pokémon GO und lässt sich anschließend zu Hisui-Viscogon entwickeln. Damit erhält die Viscora-Entwicklungsreihe endlich ihre aus Pokémon-Legenden: Arceus bekannte Regionalform im Mobile-Titel.

Live-Events in Sendai und Mexiko-Stadt

Wann findet die Pokémon GO-Naturzone 2026 statt? Die beiden Live-Events laufen vom 6. bis zum 8. November 2026 in Sendai und der umliegenden Region Tohoku sowie in Mexiko-Stadt. Das Event-Gameplay ist jeweils von 10 bis 18 Uhr Ortszeit verfügbar und setzt ein passendes Ticket voraus.

Sendai und Tohoku: 6. bis 8. November 2026

Mexiko-Stadt: 6. bis 8. November 2026

Pokémon GO-Naturzone: Global: 14. und 15. November 2026

Ticketinhaber können bei den Live-Events mit etwas Glück einem wilden Hisui-Viscargot begegnen. Für die Entwicklung zu Hisui-Viscogon werden 100 Viscora-Bonbons benötigt. Auch ein Schillerndes Hisui-Viscargot kann auftauchen.

Weitere Premieren feiern Dynamax-Dialga und Dynamax-Palkia in Dyna-Kämpfen. In Raid-Kämpfen der Stufe 3 erscheint außerdem Machomei mit modischer Jacke. Mächtige Pokémon kehren ebenfalls zurück, wobei Ticketinhaber unter anderem Latias und Latios mit Rauch anlocken können.

Stahl und Drache bestimmen das Event

Welche Inhalte bietet die Pokémon GO-Naturzone 2026? Während der Live-Veranstaltungen wechseln sich die Stahlhart-Stunde und die Drachenmut-Stunde ab. Dadurch erscheinen passende Pokémon wie Tanhel, Lucario, Kastadur, Viscora, eF-eM, Tortunator und Miniras häufiger in der Wildnis.

Zum Fangen besonders starker Exemplare stehen erneut GO-Safaribälle bereit. Diese speziellen Pokébälle erhöhen die Fangchance deutlich und dürften besonders bei den seltenen Mächtigen Pokémon wichtig werden. Passend zum Event können zudem Pokémon wie Gramokles, Clavion, Sen-Long und Duraludon aus 10-km-Eiern schlüpfen.

Bei der globalen Ausgabe am 14. und 15. November 2026 dürfen alle Trainer kostenlos von 10 bis 18 Uhr Ortszeit teilnehmen. Dynamax-Dialga steht am Samstag bereit, während Dynamax-Palkia am Sonntag herausgefordert werden kann.

Boni für das weltweite Finale

Welche Vorteile erhalten Teilnehmer des globalen Events? Alle Trainer können täglich bis zu drei kostenlose Raid-Pässe erhalten, bis zu 1.600 Dyna-Partikel sammeln und auf Routen Mächtigen Pokémon begegnen. GO-Safaribälle können mit etwas Glück an PokéStops und Arenen gefunden werden.

Das optionale Ticket schaltet eine verzweigte Spezialforschung rund um Stahl- oder Drachen-Pokémon frei. Hinzu kommen eine erhöhte Chance auf Schillernde Pokémon, bis zu sechs kostenlose Raid-Pässe pro Tag, ein Sammellimit von 3.200 Dyna-Partikeln, doppelte Fang-Bonbons und bis zu sechs Spezial-Tausche täglich.

Einige Event-Pokémon erhalten außerdem besondere Attacken. Machomei mit modischer Jacke beherrscht Karateschlag, Libelldra erhält Erdkräfte und Magnezone kann Magnetbombe einsetzen. Metagross, Maxax, Trikephalo und Granforgita bekommen ebenfalls exklusive Attacken.

Freut ihr euch besonders auf Hisui-Viscogon oder sind Dynamax-Dialga und Dynamax-Palkia eure Highlights? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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