Pokémon GO Ernte-Festival – Schillerndes Sproxi und Crypto-Zekrom bei Giovanni

Pokémon GO erweitert im Oktober 2026 die Auswahl schillernder Pokémon aus der neunten Generation. Beim Event Ernte-Festival: Übernahme feiert Schillerndes Sproxi sein Debüt im Mobile-Spiel. Mit etwas Glück kann die seltene Variante während der Veranstaltung aus einem Ei schlüpfen.

Das Event beginnt am Freitag, den 2. Oktober 2026 um 0 Uhr und endet am Montag, den 5. Oktober 2026 um 20 Uhr. Die angegebenen Uhrzeiten gelten jeweils in der lokalen Zeitzone. Neben dem neuen Schillernden Pokémon stehen die Rückkehr von Giovanni und mehrere neue Crypto-Pokémon im Mittelpunkt.

Schillerndes Sproxi feiert sein Debüt

Wie lässt sich Schillerndes Sproxi erhalten? Die neue Farbvariante kann während des Events mit etwas Glück aus einem Ei schlüpfen. Sproxi stammt ursprünglich aus Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur und gehört damit zur neunten Pokémon-Generation.

Das Giftmaus-Pokémon besitzt die Typen Gift und Normal. Für 50 Sproxi-Bonbons kann es in Pokémon GO zu Affiti entwickelt werden. Sammler sollten deshalb nicht nur auf ein schillerndes Exemplar hoffen, sondern gleichzeitig genügend Bonbons für die Entwicklung zurücklegen.

Auch in der Wildnis warten passende Event-Pokémon. Dazu zählen Smogon, Schneckmag und Camaub. Mit besonderem Glück kann außerdem Magmar erscheinen. Die Chance auf eine Begegnung mit Schillerndem Schneckmag ist während des Ernte-Festivals erhöht.

Giovanni setzt Crypto-Zekrom ein

Welche Belohnung wartet nach dem Kampf gegen Giovanni? Über den GO-Pass: Ernte-Festival lässt sich ein Super-Rocket-Radar verdienen. Damit kann Giovanni aufgespürt werden, der bei diesem Event ausschließlich an PokéStops erscheint. Nach einem erfolgreichen Kampf besteht die Möglichkeit, Crypto-Zekrom zu retten.

Für das Legendäre Pokémon gilt eine wichtige Einschränkung. Crypto-Zekrom und ein daraus hervorgegangenes Erlöstes Zekrom können nicht mit anderen Pokémon fusioniert werden. Wer Zekrom für eine Fusion mit Kyurem einsetzen möchte, benötigt daher weiterhin ein gewöhnliches Exemplar.

Auch die Team GO Rocket-Anführer Sierra, Cliff und Arlo stellen ihre Teams um. Zusätzlich hat die Organisation drei weitere Pokémon in Crypto-Pokémon verwandelt:

Crypto-Reißlaus

Crypto-Imantis

Crypto-Sankabuh

Die Belohnungen des GO-Passes können noch bis Mittwoch, den 7. Oktober 2026 um 20 Uhr Ortszeit abgeholt werden. Wer das Super-Rocket-Radar oder andere freigeschaltete Inhalte erhalten möchte, sollte diese Frist im Blick behalten.

Alle aktiven Event-Boni

Welche Vorteile bietet das Ernte-Festival: Übernahme? Team GO Rocket tritt während des gesamten Events häufiger an PokéStops und in Ballons auf. Dadurch ergeben sich mehr Gelegenheiten für Kämpfe, Mysteriöse Teile und Begegnungen mit Crypto-Pokémon.

Darüber hinaus sind sämtliche angekündigten Boni während des Events aktiv:

Erhöhte Chance auf eine Begegnung mit Schillerndem Schneckmag

Häufigere Auftritte von Team GO Rocket an PokéStops und in Ballons

Crypto-Pokémon können mit einer Lade-TM die Lade-Attacke Frustration verlernen

Bei Pokémon aus Crypto-Raids der Stufe 1 und 3 variieren die Werte für Angriff, Verteidigung und KP stärker

Event-Feldforschungen gewähren Sofort-TMs, Lade-TMs und Mysteriöse Teile

Das Ernte-Festival: Übernahme verbindet damit die Jagd nach einem neuen Schillernden Pokémon mit einer umfangreichen Team GO Rocket-Offensive. Freut ihr euch mehr auf Schillerndes Sproxi oder auf Crypto-Zekrom? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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