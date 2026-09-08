Gone Digging auf Steam – Koop-Schürfen mit Opfergaben und Horror-Nächten

Mit Gone Digging kündigt sich auf Steam ein ungewöhnliches Koop-Spiel an, das entspanntes Schürfen mit Ressourcenmanagement und handfestem Survival-Horror verbindet. Der Indie-Titel von Entwickler und Publisher NewGen soll im zweiten Quartal 2027 zunächst im Early Access erscheinen und unterstützt Online-Koop für bis zu vier Personen.

Auf den ersten Blick erinnert der Gameplay-Mix an Minecraft und Deep Rock Galactic. Sobald die Sonne untergeht, schlägt die Stimmung jedoch um und Gone Digging entwickelt mit einem unerbittlichen Monster deutliche Dead Space-Vibes.

Schätze sammeln und immer tiefer graben

Wie funktioniert Gone Digging am Tag? Eine Gruppe aus bis zu vier Minenarbeitern betritt gemeinsam ein Höhlensystem und sucht dort mit Spitzhacken nach Edelsteinen, Mineralien, Schatzkisten und mysteriösen Gegenständen. Anschließend kehrt die Gruppe an die Oberfläche zurück, um den Fund bei einem umherziehenden Händler zu verkaufen.

Die verdienten Mittel fließen in bessere Werkzeuge, eine höhere Grabungsgeschwindigkeit und weitere Verbesserungen für den eigenen Charakter. Gleichzeitig lassen sich neue Schichten des Höhlensystems freischalten, in denen wertvollere Beute, größere Gefahren und zusätzliche Herausforderungen warten.

Damit übernimmt Gone Digging Elemente, die Fans von Deep Rock Galactic und Minecraft schnell wiedererkennen dürften. Die menschlich wirkenden Figuren erinnern optisch zudem etwas an ARK: Survival Evolved, während der lockere Koop-Ansatz in eine ähnliche Richtung wie aktuelle Gruppenspiele rund um Phasmophobia und Lethal Company geht.

Opfergaben entscheiden über die Nacht

Warum verwandelt sich das Bergbauspiel in Survival-Horror? Gone Digging besitzt einen Tag-Nacht-Zyklus, der jede Expedition unter Zeitdruck setzt. Vor Einbruch der Dunkelheit verlangt eine unheimliche Wesenheit nach einer Opfergabe aus der zuvor eingesammelten Beute.

Genau daraus entsteht das zentrale Risiko-Belohnungs-System. Wer besonders wertvolle Funde opfert, erhöht seine Chancen auf eine sichere Nacht, verliert aber wichtige Ressourcen für neue Ausrüstung und den weiteren Fortschritt. Eine zu kleine Gabe bewahrt zwar mehr Beute, kann jedoch ein furchteinflößendes Monster auf den Plan rufen.

Die Kreatur besitzt leuchtende Augen, einen knochigen Körper, scharfe Auswüchse und ein auffälliges Maul voller Zähne. Ihr Design erinnert stark an die Nekromorphs aus Dead Space. Anstatt sie regulär zu besiegen, müssen die Gejagten offenbar im schwachen Licht ihrer Laternen fliehen, sich verstecken oder bis zum Sonnenaufgang durchhalten.

Early Access und spielbare Demo

Wann erscheint Gone Digging auf Steam? Der Start ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Anschließend soll der Titel voraussichtlich neun bis zwölf Monate im Early Access bleiben, wobei sich dieser Zeitraum abhängig vom Umfang der Verbesserungen und dem Feedback der Community noch verändern kann.

Während dieser Entwicklungsphase plant NewGen zusätzliche Karten, Monster, Werkzeuge und Beutegegenstände. Außerdem sollen die Mehrspieler-Erfahrung, die Balance, das Kartendesign und der allgemeine Feinschliff verbessert werden. Die finale Version 1.0 soll dadurch umfangreicher und technisch ausgereifter ausfallen.

Wer den ungewöhnlichen Genre-Mix bereits ausprobieren möchte, findet auf Steam eine kostenlose Einzelspieler-Demo. Für eine vollständige Koop-Runde aus Graben, Aufrüsten, Opfern und panischer Flucht müssen sich interessierte Gruppen hingegen noch bis zum geplanten Early-Access-Start gedulden.

Wie gefällt euch die Kombination aus Minecraft, Deep Rock Galactic und Dead Space? Schreibt uns eure Meinung zu Gone Digging in die Kommentare.

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