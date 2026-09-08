Steam-Plattformer Hayfever ist jetzt dauerhaft kostenlos spielbar

Ein kleiner Indie-Geheimtipp bekommt auf Steam eine zweite Chance: Der Retro-Plattformer Hayfever kann ab sofort vollständig kostenlos heruntergeladen werden. Dabei handelt es sich nicht um eine zeitlich begrenzte Aktion, sondern um eine dauerhafte Umstellung auf Free-to-Play.

Hayfever erschien ursprünglich am 24. Februar 2020 und kostete in Deutschland regulär 12,49 Euro. Am 21. August 2026 wurde der Preis entfernt, sodass ihr den Titel nun gratis zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügen könnt.

Allergien werden zu besonderen Fähigkeiten

Wie funktioniert das Gameplay von Hayfever? Im Mittelpunkt steht der junge Postbote Thomas, der seine verlorenen Briefe wiederfinden muss. Das Problem dabei sind seine starken Allergien, die in den Levels allerdings nicht nur eine Schwäche darstellen, sondern als ungewöhnliche Fähigkeiten dienen.

Gewöhnliche Pollen lassen Thomas beispielsweise ein besonders kräftiges Niesen aufbauen, mit dem er durch die Luft geschleudert wird. Smog sorgt hingegen dafür, dass sich der Postbote wie ein Ballon aufbläht. Weitere Allergene verändern seinen Körper und ermöglichen es ihm unter anderem, sich an Oberflächen festzuhalten.

Damit unterscheidet sich Hayfever von zahlreichen modernen Genrevertretern, die ihre Hauptfiguren mit immer neuen Fertigkeiten ausstatten. Das Spiel konzentriert sich stattdessen auf wenige zentrale Mechaniken und kombiniert diese mit zunehmend anspruchsvollen Hindernissen. Vergleiche mit Celeste und Super Meat Boy liegen wegen der präzisen Sprungpassagen nahe, dennoch besitzt Hayfever dank seiner Allergieideen eine eigene Identität.

Umfangreicher Plattformer zum Nulltarif

Welche Inhalte bietet das kostenlose Steam-Spiel? Hayfever umfasst vier Welten, die sich an den Jahreszeiten orientieren. Insgesamt warten 140 Levels sowie 240 sammelbare Briefe auf Genre-Fans. Wer sämtliche Herausforderungen meistern und alle Sammelobjekte finden möchte, dürfte entsprechend lange beschäftigt sein.

Die Steam-Version unterstützt eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel. Außerdem bietet der Titel vollständige Controller-Unterstützung und benötigt lediglich rund 850 Megabyte freien Speicherplatz. Die bisherigen Nutzerbewertungen fallen überwiegend positiv aus.

Eine offizielle Begründung für die dauerhafte Umstellung auf Free-to-Play wurde bislang nicht veröffentlicht. Entwickler Pixadome hatte bereits vor einigen Jahren eine Pause von der Spieleentwicklung angekündigt. Hayfever wird weiterhin auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch angeboten, auf diesen Plattformen bleibt der Plattformer jedoch kostenpflichtig.

Weitere kostenlose PC-Spiele im September

Welche weiteren Gratis-Spiele stehen aktuell bereit? Im Epic Games Store kann Alone With You noch bis zum 10. September 2026 kostenlos beansprucht werden. Anschließend lösen Astral Ascent und Luftrausers das Adventure ab und werden vom 10. September bis zum 17. September 2026 gratis angeboten.

Über die Legion Gaming Community von Lenovo laufen außerdem Verlosungen für Steam-Keys von Before Your Eyes und The Walking Dead. Anders als bei Hayfever handelt es sich dabei allerdings nicht um ein garantiertes Gratisangebot, sondern lediglich um Gewinnspiele.

Werdet ihr Hayfever kostenlos ausprobieren oder habt ihr den ungewöhnlichen Retro-Plattformer bereits gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab