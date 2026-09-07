Borderlands 4 am 10. September – Loveless, Story Pack 2, Update 1.10

Für Fans von Borderlands 4 wird der 10. September 2026 zu einem der bislang wichtigsten Termine seit dem Release. Gearbox Software veröffentlicht an diesem Tag gleich mehrere kostenpflichtige Erweiterungen, eine neue Kammer-Jägerin und das kostenlose Update 1.10.

Im Mittelpunkt stehen Loveless die Hackerin, das zweite Story Pack sowie ein neuer Auftrag rund um Amara. Gleichzeitig steigt die maximale Charakterstufe auf 70, während zusätzliche Waffen und legendäre Ausrüstung neue Gründe für weitere Beutezüge liefern.

Loveless trifft auf FL4K und Tediore

Welche Inhalte erscheinen am 10. September 2026? Der umfangreiche Content-Nachschub für Borderlands 4 setzt sich aus mehreren Veröffentlichungen zusammen. Einige davon sind kostenpflichtig, während die mit Version 1.10 verbundenen Systemänderungen allen Besitzern des Hauptspiels offenstehen.

Die neue Kammer-Jägerin Loveless die Hackerin

Story Pack 2: FL4K and the Last Resort

Bounty Pack 5: Amara and the Vile Shadows

Das kostenlose Update 1.10 mit einer neuen Maximalstufe

Neue Möglichkeiten zum separaten Kauf älterer DLC-Bestandteile

Loveless ist eine ehemalige Anshin-Hackerin, die sich zur Assassinin entwickelt hat. Dank leistungsfähiger Cybernetik teilt sie ihren Verstand mit einem selbst erschaffenen digitalen Virus, der als Wyrm eine physische Form annehmen kann. Ihre drei Action-Skills Malignant Construct, Visual Paradox Nexus und Plague Star setzen unter anderem auf Täuschung, digitale Konstrukte und die Verbreitung von Korrosionsschaden.

Story Pack 2 schickt euch gemeinsam mit FL4K aus Borderlands 3 nach Providence. Die tropische Insel mit aktivem Vulkan wurde von Tediore-Truppen besetzt, die dort die wertvolle Ressource Ordonite sichern wollen. Neben Hauptmissionen und Nebenaufgaben erwarten euch neue Gegner, Weltaktivitäten, Seilrutschen, Bosskämpfe sowie Ausflüge auf die digitalen Server des Konzerns.

Neue Beute und die endgültige Stufengrenze

Warum lohnt sich das kostenlose Update 1.10? Auch ohne den Kauf eines DLCs gibt es am 10. September 2026 wichtige Neuerungen. Die maximale Charakterstufe steigt von 60 auf 70, wodurch zusätzliche Skill-Punkte und neue Möglichkeiten für Builds hinzukommen. Laut Gearbox handelt es sich dabei um die letzte geplante Erhöhung der Stufengrenze in Borderlands 4.

Die Jagd nach neuer Ausrüstung bleibt ebenfalls nicht auf der Strecke. In Providence können zwei neue perlmuttfarbene Waffen und 18 legendäre Ausrüstungsgegenstände erbeutet werden. Damit richtet sich Story Pack 2 nicht nur an Fans von FL4K, sondern auch an alle, die ihre Endgame-Builds weiter optimieren möchten.

Bounty Pack 5: Amara and the Vile Shadows konzentriert sich dagegen auf die Sirenen und die geheimnisvolle Phasendimension. Gemeinsam mit Amara untersucht ihr Störungen, die nach der Ankunft des Mondes Elpis die Stabilität von Kairos gefährden. Die wiederholbare Mission umfasst einen neuen Boss, zwei Minibosse, neue Gegnertypen, eine perlmuttfarbene Waffe und sechs legendäre Ausrüstungsgegenstände.

Zusätzlich lassen sich kosmetische Belohnungen, ein Fahrzeug und ein Skin für die ECHO-4-Drohne freischalten. Die separat erhältliche Vault Card 5 umfasst außerdem 24 kosmetische Gegenstände und vier Ausrüstungsteile, deren Werte erneut ausgewürfelt werden können.

Mehr Freiheit beim Kauf älterer Erweiterungen

Wie verändert Gearbox den Verkauf der DLCs? Ab dem 10. September 2026 werden auch einzelne Bestandteile von Story Pack 1 und Bounty Pack 2 separat angeboten. Fans müssen dadurch nicht mehr zwingend komplette Pakete erwerben, wenn sie lediglich an einer bestimmten Geschichte, Karte oder Belohnungsreihe interessiert sind.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S kann diese Umstellung einen zusätzlichen Schritt erfordern. Wer bereits einen betroffenen Bestandteil besitzt, muss den jeweiligen Inhalt möglicherweise erneut über den Eintrag im Plattform-Store herunterladen. Auf dem PC ist Borderlands 4 weiterhin über Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Zwischen Loveless, dem Wiedersehen mit FL4K und Amara, der neuen Region Providence und der höheren Stufengrenze dürfte der 10. September 2026 viele Fans für längere Zeit beschäftigen. Auf welchen neuen Inhalt freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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