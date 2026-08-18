Borderlands 2 Fan-Mod soll alle Pre-Sequel Kammer-Jäger als Extra bringen

Borderlands 2 steht offenbar eine überraschende Erweiterung seiner Charakterauswahl bevor. Eine ambitionierte Fan-Mod soll die spielbaren Kammer-Jäger aus Borderlands: The Pre-Sequel in den beliebten Loot-Shooter übertragen und dabei die sechs vorhandenen Figuren des Hauptspiels vollständig erhalten.

Gezeigt wurde bereits eine frühe Version von Nisha, die in Borderlands 2 mit eigenem Charaktermodell und ihren bekannten Fähigkeiten spielbar sein soll. Noch befindet sich das Projekt allerdings mitten in der Entwicklung, weshalb weder ein Veröffentlichungstermin noch eine fertige Download-Version feststehen.

Nisha wagt den Sprung nach Pandora

Wer arbeitet an der neuen Borderlands 2 Mod? Entwickelt wird das Projekt vom Modder LJBreeze. Der bekannte Borderlands-Content-Creator JoltzDude139 präsentierte einen kurzen Ausschnitt, in dem Nisha innerhalb von Borderlands 2 zu sehen ist.

Nisha stammt aus Borderlands: The Pre-Sequel und gehört dort zur Klasse der Gesetzesbringerin. Die gezeigte Fassung ist noch nicht vollständig fertiggestellt, soll aber bereits über ein eigenes Charaktermodell und individuelle Talentbäume verfügen. Besonders spannend wird die Umsetzung ihrer Action-Skills und Fähigkeiten, da nicht sämtliche Mechaniken aus The Pre-Sequel im Vorgänger vorhanden sind.

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Das langfristige Ziel fällt deutlich größer aus. Nach aktuellem Stand sollen zunächst sämtliche sechs Kammer-Jäger aus Borderlands: The Pre-Sequel ihren Weg in Borderlands 2 finden:

Athena

Wilhelm

Nisha

Claptrap

Timothy Lawrence als Doppelgänger von Handsome Jack

Aurelia Hammerlock

Deutlich mehr als ein Charaktertausch

Warum ist das Projekt für Borderlands-Fans besonders interessant? Frühere Charakter-Mods ersetzten häufig einen bereits vorhandenen Kammer-Jäger. Die neue Entwicklung soll dagegen zusätzliche Figuren einbauen, ohne Axton, Maya, Salvador, Zer0, Gaige oder Krieg aus der Auswahl zu entfernen.

Damit könnte Borderlands 2 künftig mindestens zwölf spielbare Kammer-Jäger bieten. Nach der Umsetzung der kompletten Besetzung aus The Pre-Sequel wären sogar weitere bekannte oder eigens entwickelte Charaktere denkbar. Konkrete Zusagen gibt es dafür bislang jedoch nicht.

Die Kombination besitzt großes Potenzial, weil The Pre-Sequel für seine eng miteinander verzahnten Talentbäume bekannt ist. Gleichzeitig bietet Borderlands 2 eine umfangreiche Kampagne, zahlreiche Bosse, große Beutevielfalt und beliebte Erweiterungen wie Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung.

Ein Klassiker erhält neue Möglichkeiten

Wann erscheint die Mod für Borderlands 2? Einen festen Release-Termin gibt es noch nicht. Aktuell ist lediglich Nisha in einer unfertigen Version umgesetzt, während die weiteren Charaktere erst schrittweise folgen sollen.

Das Projekt fällt in eine besondere Phase für den Loot-Shooter. Borderlands 2 erschien am 18. September 2012 und feiert im September 2026 bereits seinen 14. Geburtstag. Trotz seines Alters zählt der Titel weiterhin zu den beliebtesten Teilen der Reihe und erhielt zuletzt 2019 mit Commander Lilith und der Kampf um Sanctuary eine neue offizielle Erweiterung.

Bei dem aktuellen Charakterprojekt handelt es sich nicht um eine offizielle Veröffentlichung von Gearbox Software oder 2K, sondern um eine Fan-Mod. Sollte die geplante Umsetzung gelingen, könnte sie dennoch einen starken Grund liefern, erneut nach Pandora zurückzukehren.

Welchen Kammer-Jäger aus Borderlands: The Pre-Sequel würdet ihr am liebsten durch Borderlands 2 schicken? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.