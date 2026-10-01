Borderlands 4 – Neuer SHiFT-Code bringt 3 Goldene Schlüssel bis 6. Oktober 2026

Gearbox spendiert der Borderlands 4 Community zum Start in den Oktober 2026 einen neuen SHiFT-Code. Die zeitlich begrenzte Belohnung umfasst drei Goldene Schlüssel, mit denen sich zusätzliche Ausrüstung für die aktuellen Abenteuer auf Kairos sichern lässt.

Der Code wurde offiziell von Gearbox-Präsident Randy Pitchford veröffentlicht und bleibt nur wenige Tage aktiv. Interessierte Vault-Jäger sollten ihn deshalb möglichst bald einlösen, denn die Aktion endet bereits am 6. Oktober 2026.

Der neue SHiFT-Code im Überblick

Welcher SHiFT-Code ist im Oktober 2026 verfügbar? Der neue Code lautet 39FJ3-CTJTK-CXTBC-JTJ3T-W95RK und schaltet in Borderlands 4 insgesamt drei Goldene Schlüssel frei. Die Einlösung ist direkt im Spiel oder über das SHiFT-Konto möglich.

SHiFT-Code: 39FJ3-CTJTK-CXTBC-JTJ3T-W95RK

Belohnung: Drei Goldene Schlüssel

Gültig bis: 6. Oktober 2026

Einlösung: Im SHiFT-Menü von Borderlands 4 oder über das eigene SHiFT-Konto

Goldene Schlüssel öffnen die Goldene Truhe und gewähren zufällig ausgewählte Ausrüstung, deren Stärke sich am aktuellen Fortschritt orientiert. Dadurch kann es sich lohnen, die Schlüssel zunächst aufzubewahren und erst auf einer höheren Stufe einzusetzen, wenn bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände benötigt werden.

Wer den Code direkt in Borderlands 4 verwenden möchte, öffnet im Hauptmenü den Bereich SHiFT und wechselt anschließend zu den Belohnungen. Nach erfolgreicher Eingabe werden die drei Schlüssel dem verknüpften Konto gutgeschrieben.

Neue Beute für Story Pack 2

Warum kommt der Bonus gerade jetzt passend? Borderlands 4 hat am 10. September 2026 mit Story Pack 2: FL4K and the Last Resort eine umfangreiche Erweiterung erhalten. Der kostenpflichtige Zusatzinhalt führt unter anderem in die tropische Region Providence, in der neue Story-Missionen, Nebenaufgaben, Aktivitäten, Sammelobjekte und Tediore-Gegner warten.

Parallel zur Erweiterung erschien Loveless the Hacker als neuer spielbarer Vault Hunter. Loveless setzt auf fortschrittliche Cybernetik und einen selbst erschaffenen digitalen Virus, der eine körperliche Wyrm-Gestalt annehmen und Gegner im Kampf attackieren kann. Damit erweitert die Figur das bestehende Aufgebot um einen besonders aggressiven Spielstil mit digitalen Fähigkeiten sowie Korrosions- und Strahlungsschaden.

Rund um die Veröffentlichung der neuen Inhalte verzeichnete Borderlands 4 auf Steam zeitweise wieder mehr als 20.000 gleichzeitig aktive Nutzer. Das war der höchste Wert auf der Plattform seit November 2025, wobei neben Loveless und Story Pack 2 auch ein kostenloses Wochenende sowie ein Rabatt von 50 Prozent zum Anstieg beitrugen.

Kurzes Zeitfenster für die kostenlosen Schlüssel

Wie lange bleibt die Belohnung verfügbar? Die Einlösung ist ausschließlich bis zum 6. Oktober 2026 möglich. Danach verliert der Code seine Gültigkeit, selbst wenn die drei Goldenen Schlüssel zuvor noch nicht auf einem SHiFT-Konto beansprucht wurden.

Gerade für Rückkehrer kommt die Aktion gelegen, da Providence zahlreiche neue Kämpfe und zusätzliche Beute bietet. Die kostenlosen Schlüssel können den Einstieg in Story Pack 2 erleichtern oder dabei helfen, einen frischen Charakter wie Loveless mit passender Ausrüstung zu versorgen.

Habt ihr den neuen SHiFT-Code bereits eingelöst, oder sammelt ihr eure Goldenen Schlüssel lieber für einen späteren Zeitpunkt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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