Fortnite holt Borderlands-Sirene Lilith zurück – Preis, Set und Shop-Datum

Lilith kehrt offiziell als spielbarer Charakter zurück, allerdings nicht in einem klassischen Borderlands-Ableger. Die legendäre Sirene ist ab sofort als Outfit in Fortnite verfügbar und erweitert dort die wachsende Reihe bekannter Gaming-Ikonen.

Das Design orientiert sich an Liliths aktuellem Auftritt aus Borderlands 4. Damit können Fans erstmals seit dem ursprünglichen Borderlands wieder selbst in die Rolle der Figur schlüpfen, auch wenn ihre charakteristischen Sirenenkräfte in Fortnite nicht zum spielerischen Repertoire gehören.

Lilith erobert den Fortnite Item-Shop

Wie lässt sich Lilith in Fortnite freischalten? Das neue Lilith-Angebot kostet 1.500 V-Bucks und umfasst neben dem Outfit auch das Rücken-Accessoire Sirenenflügel. Die feurigen Flügel erinnern an Liliths Rolle als Firehawk und können alternativ für 400 V-Bucks einzeln erworben werden.

Die kosmetischen Inhalte sind Teil des Mayhem-Sets und wurden mit Kapitel 7, Saison 4 eingeführt. Einen Einfluss auf Waffenwerte, Fähigkeiten oder andere spielerische Vorteile haben die Gegenstände wie üblich nicht.

Lilith und die Sirenenflügel sollen bis zum 6. September 2026 im Item-Shop erhältlich sein. Spätere Rückkehrtermine sind bislang nicht angekündigt, bei Fortnite können zeitlich begrenzte Outfits jedoch grundsätzlich erneut in der Shop-Rotation auftauchen.

Parallel dazu sind weitere Borderlands-Inhalte zurückgekehrt. Dazu zählen der Psycho-Bandit für 2.000 V-Bucks sowie Mad Moxxi für 1.500 V-Bucks. Das Mad-Moxxi-Paket kostet 2.000 V-Bucks und enthält zusätzliche kosmetische Gegenstände wie das Underdome-Megafon und Moxxis Trinkgeldglas.

Neue Inhalte für Borderlands 4 stehen bevor

Welche Borderlands-Neuheiten folgen im September 2026? Gearbox präsentiert am 3. September 2026 ausführliches Gameplay zur neuen Kammer-Jägerin Loveless. Die ehemalige Anshin-Hackerin wurde zur Assassinin und setzt im Kampf auf fortschrittliche Cybernetik sowie einen selbst erschaffenen digitalen Virus.

Loveless erscheint am 10. September 2026 gemeinsam mit dem zweiten Story-Paket FL4K and the Last Resort. Die Erweiterung führt auf die tropische Insel Providence, auf der sich die Tediore Corporation wertvolle Ressourcen sichern will. Unterstützung erhalten Fans dabei von FL4K, dem beliebten Bestienmeister aus Borderlands 3.

Am selben Tag veröffentlicht Gearbox außerdem das fünfte Kopfgeld-Paket Amara and the Vile Shadows. Darin rückt erneut die Geschichte der Sirenen in den Mittelpunkt. Neben einer wiederholbaren Mission warten neue Bosse, kosmetische Belohnungen und legendäre Ausrüstung.

Das ebenfalls für den 10. September 2026 geplante Update auf Version 1.10 erhöht zusätzlich die maximale Charakterstufe um zehn Level. Lilith selbst wird durch diese Erweiterungen zwar nicht als Kammer-Jägerin zurückgebracht, doch das Fortnite-Crossover bietet langjährigen Fans zumindest eine neue Gelegenheit, mit der Firehawk in den Kampf zu ziehen.

Werdet ihr euch das Lilith-Outfit für Fortnite holen, oder wartet ihr lieber auf Loveless und die kommenden Inhalte für Borderlands 4? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.