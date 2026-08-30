Baldurs Gate 3 – Fan-Mod A Dream of Silence bringt 6-Stunden-Astarion-Kampagne

Für Fans von Astarion gibt es neuen Nachschub in Baldur’s Gate 3. Die Community-Kampagne A Dream of Silence ReVamped erweitert das Rollenspiel um eine rund sechs Stunden lange Geschichte, die sich tief in die Gedankenwelt des beliebten Vampir-Elfen wagt.

Bei dem Inhalt handelt es sich allerdings nicht um ein offizielles Update von Larian Studios, sondern um eine kostenlose Fan-Mod. Die vollständige Fassung mit allen drei Akten wurde am 24. Juli 2026 veröffentlicht und verwandelt die ursprünglich separat angebotenen Kapitel in eine zusammenhängende Kampagne.

Eine Reise durch Astarions Albtraum

Worum geht es in A Dream of Silence ReVamped? Die Handlung versetzt euren selbst erstellten Charakter in einen gefährlichen Traum, in dem Astarion von seinen schlimmsten Erinnerungen verfolgt wird. Hinter dem Albtraum steckt der Bastellus Sigh, der sich vom Schmerz seiner Gefangenen ernährt.

Während der Kampagne müsst ihr entscheiden, ob ihr Astarion rettet oder ihn verratet. Auch die Rolle des Bastellus bleibt zunächst unklar. Abhängig von euren Entscheidungen kann sich das Wesen als Feind, Verbündeter oder Ursache eures Untergangs entpuppen.

Als Grundlage dient das gleichnamige Textspiel von Abigail Corfman. Modder lizardphunk erhielt für die Umsetzung die Zustimmung der ursprünglichen Entwicklerin, die selbst jedoch nicht an der Produktion oder Veröffentlichung der Mod beteiligt war. Erstellt wurde die Kampagne mit dem Modding-Toolkit von Larian Studios und dem freigeschalteten Toolkit Moonglasses.

Vier Enden und neue Begleiter

Welche neuen Inhalte bietet die Astarion-Mod? Die Geschichte besitzt derzeit vier unterschiedliche Enden. Unterwegs könnt ihr außerdem bis zu sechs neue Begleiter rekrutieren, die eigene Dialoge und Belohnungen mitbringen.

Zum weiteren Umfang gehören neue Waffen, zuvor nicht regulär zugängliche Ausrüstungsgegenstände, dynamischere Kämpfe und anspruchsvolle Bossbegegnungen. Selbst eine Katze ist Teil des Abenteuers und lässt sich möglicherweise zu Streicheleinheiten überreden.

Die drei Akte setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Akt 1 konzentriert sich stark auf Dialoge und kommt ohne klassische Gefechte aus. In Akt 2 kommen neue Mechaniken, versteckte Gegenstände, Kämpfe und die Rekrutierung von Verbündeten hinzu. Akt 3 erhöht den Schwierigkeitsgrad deutlich und führt die zuvor getroffenen Entscheidungen zu einem der möglichen Ausgänge. Häufiges Speichern wird ausdrücklich empfohlen.

Download und technische Voraussetzungen

Auf welchen Plattformen lässt sich die Kampagne spielen? A Dream of Silence ReVamped ist für die PC-Version von Baldur’s Gate 3 erhältlich und benötigt ungefähr 1,3 Gigabyte freien Speicherplatz. Ein Script Extender ist für die Installation nicht erforderlich. Auf dem Mac wurde die Mod nicht offiziell getestet, sie soll dort laut Erfahrungsberichten aber grundsätzlich funktionieren.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S steht die Kampagne nicht zur Verfügung. Konsolen-Mods müssen ein separates Freigabeverfahren durchlaufen, das eine derart umfangreiche Custom-Kampagne voraussichtlich nicht bestehen würde.

Wer bereits die eigenständigen Fassungen der ersten beiden Akte gespielt hat, kann die alten Spielstände nicht in Akt 3 übernehmen. Dafür enthält der Download eine alternative Version, mit der ihr direkt zum dritten Abschnitt springen und eure bisherigen Entscheidungen manuell festlegen könnt. Für einen kompletten Durchlauf muss eine neue Kampagne gestartet werden.

Wie gefällt euch die Idee einer umfangreichen Astarion-Kampagne und würdet ihr euch noch mehr solcher Fan-Abenteuer für Baldur’s Gate 3 wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.