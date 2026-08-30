The Witcher 4 als Box bestätigt – aber Disc ist nicht garantiert

CD Projekt Red hat bestätigt, dass The Witcher 4 auch als physisches Produkt erscheinen soll. Sammler dürfen sich somit auf eine Box mit greifbaren Inhalten freuen, selbst wenn klassische Spielediscs bis zur geplanten Veröffentlichung des Rollenspiels zunehmend vom Markt verschwinden.

Eine entscheidende Einschränkung gibt es allerdings: Der Entwickler garantiert derzeit lediglich eine Box und keine Disc mit dem eigentlichen Spiel. Abhängig von den Vorgaben der Plattformbetreiber könnte die Software deshalb nur als Download enthalten sein.

CD Projekt Red plant eine Box für Sammler

Wie sieht die physische Ausgabe von The Witcher 4 aus? Konkrete Inhalte wurden noch nicht vorgestellt. CD Projekt Red möchte der Box jedoch mehrere greifbare Extras beilegen, die das Auspacken für Fans und Sammler zu einem besonderen Erlebnis machen sollen.

CD Projekt Co-CEO Michał Nowakowski erklärte, dass das Unternehmen weiterhin großen Wert auf physische Sammlerstücke lege. Unabhängig von der zukünftigen Situation rund um Spielediscs soll es deshalb eine verpackte Ausgabe geben.

Wir sind große Fans davon, den Menschen Zugang zu greifbaren Sammlerstücken zu geben. Deshalb wird es auf jeden Fall eine Box mit Extras geben, die man gerne öffnen und genießen möchte.

Offen bleibt, ob Nowakowski damit eine reguläre Standardausgabe oder ausschließlich eine höherpreisige Sammleredition meint. Denkbar wäre eine Box mit Downloadcode, Artbook, Karte oder anderen Extras. Solche Inhalte sind bislang allerdings nicht offiziell angekündigt worden. Auch eine Veröffentlichung dieser Ausgabe in Deutschland wurde noch nicht ausdrücklich bestätigt.

Sonys Disc-Ausstieg sorgt für Unsicherheit

Warum könnte The Witcher 4 ohne Disc erscheinen? Sony Interactive Entertainment stellt die Produktion physischer Datenträger für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 ein. Spiele, die vor diesem Zeitpunkt auf Disc veröffentlicht wurden, bleiben von dieser Änderung unberührt.

Da CD Projekt Red für The Witcher 4 aktuell ein Release-Zeitfenster im Jahr 2028 anpeilt, könnte das Rollenspiel bereits unter die neue Regelung fallen. Der Entwickler kann PlayStation-Discs nicht eigenständig herstellen, da die Produktion von Sony kontrolliert wird. Sollte der Plattformbetreiber an seinem Kurs festhalten, wäre eine klassische PlayStation-Fassung mit Spiel auf Disc nicht möglich.

Die Plattformen von The Witcher 4 wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Auch für Xbox ist die Zukunft physischer Spiele unklar. Microsoft hat für seine kommende Konsole Project Helix noch nicht bestätigt, ob das System über ein Disc-Laufwerk verfügen wird. Nintendo hat dagegen bisher keine vergleichbare vollständige Abkehr von physischen Veröffentlichungen angekündigt.

Der Inhalt der Box bleibt entscheidend

Was bedeutet die Ankündigung für Fans physischer Spiele? Die Aussage von CD Projekt Red ist zunächst eine Zusage für ein Produkt im Verkaufsregal, aber nicht für eine vollständig auf einem Datenträger enthaltene Version. Käufer könnten am Ende eine aufwendig gestaltete Verpackung mit Sammlerstücken und einem digitalen Code erhalten.

Bis zur Veröffentlichung bleibt noch reichlich Zeit für genauere Informationen. The Witcher 4 soll den Beginn einer neuen Saga markieren und Ciri in den Mittelpunkt stellen. Das Open-World-Rollenspiel entsteht mit der Unreal Engine 5 und wird von CD Projekt Red als das bislang größte und ambitionierteste Projekt des Studios beschrieben.

Für Sammler dürfte vor allem interessant sein, ob die angekündigte Box als reguläre Handelsversion erscheint oder einer besonderen Edition vorbehalten bleibt. Eine physische Verpackung ohne Spieledisc wird schließlich nicht für jeden Fan den gleichen Wert besitzen.

Würdet ihr euch The Witcher 4 als Box mit Downloadcode und Sammlerextras kaufen, oder kommt für euch nur eine echte Disc infrage? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.