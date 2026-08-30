GTA 6 macht Schnellreisen realistischer: Busse, Taxis und eine eigene Uber-App

Die offene Spielwelt von GTA 6 fällt deutlich größer aus als das Los Santos aus GTA 5. Damit Spieler nicht jede Strecke selbst mit dem Auto zurücklegen müssen, integriert Rockstar Games verschiedene Möglichkeiten zur Schnellreise direkt in die Welt von Leonida.

Statt beliebige Punkte auf der Karte auszuwählen und unmittelbar dorthin zu springen, sollen dafür unter anderem Busse, Taxis und eine Fahrdienst-App genutzt werden. Selbst längere Zugfahrten könnten eine Rolle spielen. Allerdings sind nicht alle Details des Systems bereits zweifelsfrei bestätigt.

Öffentliche Verkehrsmittel dienen als Schnellreise

Neue Informationen stammen vom GTA-YouTuber TGG, der GTA 6 bereits im Rahmen einer nicht spielbaren Präsentation bei Rockstar Games sehen konnte. Im Gespräch mit Rob Nelson, Entwicklungsleiter und Co-Chef von Rockstar North, erfuhr er mehr über die Fortbewegungsmöglichkeiten in Leonida.

Demnach bietet GTA 6 mehrere Formen der Schnellreise, die hauptsächlich über öffentliche Verkehrsmittel funktionieren. Auf diese Weise soll das System glaubwürdig in die offene Welt eingebunden werden, anstatt lediglich über einen abstrakten Menüpunkt zu funktionieren.

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Auf der Minikarte sind beispielsweise Bushaltestellen gekennzeichnet. Spieler können dort auf einen Bus warten, einsteigen und sich zu einer anderen Haltestelle bringen lassen. Das ist ein deutlicher Unterschied zu früheren Teilen, in denen Busse zwar durch die Straßen fuhren, für den Spieler aber normalerweise keine funktionierende Personenbeförderung anboten.

Die Busse dürften festgelegten Routen folgen und mehrere Haltestellen miteinander verbinden. Ob jede Fahrt ausschließlich an vorgegebenen Stationen endet oder sich auch individuelle Ziele festlegen lassen, ist bislang nicht bekannt.

Fahrten lassen sich überspringen oder vollständig ansehen

Besonders interessant ist die Art, wie GTA 6 mit der eigentlichen Reisezeit umgeht. Laut TGG können Spieler die Fahrt offenbar überspringen und dadurch unmittelbar beziehungsweise nach einer kurzen Überblendung am Ziel ankommen.

Wer die Welt von Leonida lieber in Ruhe beobachten möchte, kann jedoch sitzen bleiben und die gesamte Strecke miterleben. Damit kombiniert Rockstar Games eine klassische Schnellreisefunktion mit einer vollständig in die Spielwelt eingebundenen Fahrt.

Dieses Prinzip kennt man in ähnlicher Form bereits aus früheren GTA-Spielen. In GTA 4 und GTA 5 konnten Spieler ein Taxi nehmen, ein Ziel auswählen und anschließend entscheiden, ob sie die Fahrt ansehen oder gegen eine zusätzliche Gebühr überspringen möchten. GTA 6 scheint diese Idee deutlich auszubauen und auf weitere Verkehrsmittel zu übertragen.

Gerade angesichts der Größe und Dichte der neuen Karte könnte diese Wahl sinnvoll sein. Kurze Strecken lassen sich weiterhin selbst mit einem Auto, Motorrad oder Boot zurücklegen. Bei längeren Fahrten quer durch Leonida sparen Busse und andere Verkehrsmittel dagegen Zeit, ohne die Illusion einer zusammenhängenden Welt vollständig aufzugeben.

RydeMe bringt das Taxi per Smartphone

Neben klassischen Taxis besitzt GTA 6 einen eigenen Fahrdienst namens RydeMe. Der Name ist eine Anspielung auf Dienste wie Uber und Lyft. Über die entsprechende App auf dem Smartphone können Jason und Lucia offenbar eine Fahrt bestellen, anstatt zunächst an einer Straße auf ein vorbeikommendes Taxi warten zu müssen.

Damit greift Rockstar Games eine alltägliche Form der Fortbewegung auf, die deutlich besser zu einem modernen Vice City passt als das ausschließlich klassische Taxisystem der Vorgänger. RydeMe könnte zudem ermöglichen, eine Abholung und das gewünschte Ziel direkt über das Smartphone festzulegen.

Berichten zufolge können während bestimmter Fahrten sogar Gespräche mit weiteren Passagieren entstehen. Ob es sich dabei um zufällige Begegnungen, fest geschriebene Ereignisse oder reguläre Fahrgemeinschaften handelt, bleibt vorerst offen. Es deutet jedoch darauf hin, dass Rockstar die Schnellreise nicht nur als technische Abkürzung betrachtet, sondern auch für Dialoge und kleinere Erlebnisse innerhalb der Spielwelt nutzt.

Das Smartphone selbst soll in GTA 6 stärker in das eigentliche Spielgeschehen eingebunden sein. Apps und Nachrichten erscheinen demnach nicht mehr ausschließlich als losgelöstes Bildschirmmenü. Jason und Lucia halten das Gerät sichtbar in der Hand, während die Spielwelt im Hintergrund bestehen bleibt.

Auch Züge können von Spielern genutzt werden

Neben Bussen und Taxis sollen Spieler in GTA 6 ebenfalls in Züge einsteigen können. Ob Zugfahrten jedoch dieselbe Überspringen-Funktion wie Busse und Taxis besitzen, konnte TGG nicht mit vollständiger Sicherheit bestätigen.

Daher wäre es verfrüht, Züge bereits uneingeschränkt als Schnellreisesystem zu bezeichnen. Gesichert scheint lediglich, dass sie nicht nur als dekorative Fahrzeuge durch Leonida fahren, sondern tatsächlich von den Spielfiguren betreten und zur Fortbewegung genutzt werden können.

Die bekannten Aufnahmen aus GTA 6 zeigen mehrere Formen des öffentlichen Verkehrs. Dazu gehören unter anderem das Metro-Mule-System in Vice City sowie die fiktive Bahngesellschaft Vice-Dale. Dadurch könnte Rockstar verschiedene Stadtgebiete und weiter entfernte Regionen miteinander verbinden.

Auch Wasserwege dürften für die Fortbewegung eine wichtige Rolle spielen. Leonida umfasst zahlreiche Inseln, Küstenabschnitte, Sumpfgebiete und offene Gewässer. Ob Fähren oder andere Boote ebenfalls eine offizielle Schnellreisefunktion erhalten, wurde bislang allerdings nicht bestätigt.

Rockstar macht selbst die Schnellreise zum Erlebnis

Das neue System passt zu Rockstars grundsätzlichem Ansatz für GTA 6. Viele Funktionen sollen nicht wie separate Menüs wirken, sondern nachvollziehbar innerhalb der Spielwelt stattfinden. Wer schnell ans Ziel gelangen möchte, bestellt eine Fahrt oder sucht eine Haltestelle auf. Wer Zeit hat, erlebt die Strecke vollständig und kann dabei die Umgebung beobachten.

Dadurch bleibt auch die Entscheidung beim Spieler. Die langen Wege durch Leonida müssen nicht jedes Mal selbst gefahren werden, gleichzeitig verschwinden die Figuren nicht einfach ohne erkennbare Erklärung von einem Ort zum anderen.

Noch offen ist, wann sämtliche Verkehrsmittel verfügbar werden, wie viele Haltestellen es gibt und ob eine Schnellreise jederzeit möglich ist. Denkbar wären Einschränkungen während Missionen, Fahndungen oder in abgelegenen Gebieten. Rockstar Games hat hierzu noch keine vollständige Übersicht veröffentlicht.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5, Xbox Series X und Xbox Series S.