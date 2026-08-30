Elden Ring – Befleckten-Paket kassiert auf Steam Kritik an Preis und Umfang

Nur wenige Tage nach dem Release sorgt das neue Befleckten-Paket für Elden Ring für heftigen Gegenwind. Auf Steam wird nicht das gefeierte Hauptspiel selbst, sondern die separate DLC-Seite mit zahlreichen negativen Rezensionen überzogen.

Das Zusatzpaket erschien am 28. August 2026 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Bereits drei Tage später waren mehr als 800 negative Bewertungen eingegangen. Bei insgesamt rund 1.500 Rezensionen liegt die Zustimmung nur bei etwa 50 Prozent, wodurch Steam die Nutzerwertung derzeit als gemischt einstuft.

Der Ärger um das Befleckten-Paket

Warum wird der Elden Ring-DLC negativ bewertet? Im Zentrum der Kritik steht weniger die Qualität der neuen Inhalte als deren Preisgestaltung. Das Befleckten-Paket kostet regulär 4,99 Euro und enthält zwei neue Startklassen, vier Rüstungssets sowie drei kosmetische Anpassungen für Sturmwind.

Mit dem Schweren Ritter und dem Idus-Ritter stehen zwei zusätzliche Ausgangspunkte für neue Charaktere bereit. Die enthaltene Ausrüstung lässt sich laut FromSoftware teilweise auch bei Händlern kaufen oder im Zwischenland finden. Hinzu kommen neue Waffen und Ereignisse mit einfallenden Nichtspielercharakteren in Caelid sowie Leyndell.

Besonders stark richtet sich der Unmut gegen die drei neuen Erscheinungsbilder für Sturmwind. Diese müssen nach dem Kauf zunächst in Schloss Sturmschleier, Liurnia und auf dem Altus-Plateau gefunden werden. Anschließend lässt sich das Aussehen des Spektralrosses an einem Ort der Gnade verändern.

Erinnerungen an eine berühmte DLC-Kontroverse

Welche alte Gaming-Debatte flammt dadurch erneut auf? In zahlreichen Steam-Rezensionen wird das Paket mit der berüchtigten Pferderüstung für The Elder Scrolls 4: Oblivion verglichen. Diese kleine Erweiterung gilt bis heute als frühes Symbol für kosmetische Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen.

Der Vergleich fällt beim Befleckten-Paket allerdings nicht vollständig passend aus. Für 4,99 Euro gibt es neben den Designs für Sturmwind auch neue Klassen, Rüstungen, Waffen und Begegnungen. Trotzdem empfinden viele Fans den Umfang offenbar als zu gering, insbesondere weil ein Teil der beworbenen Ausrüstung innerhalb der Spielwelt erhältlich ist.

Die Inhalte stammen ursprünglich aus der ebenfalls am 28. August 2026 veröffentlichten Elden Ring Tarnished Edition für Nintendo Switch 2. Dort gehören sie direkt zum Gesamtpaket, das außerdem das Hauptspiel und die Erweiterung Shadow of the Erdtree umfasst. Auf den bisherigen Plattformen werden die Neuerungen dagegen separat verkauft und können sowohl im Basisspiel als auch in Shadow of the Erdtree verwendet werden.

Ein schwieriges Signal für Bandai Namco

Wie schwer wiegt das Review-Bombing für Elden Ring? Die negativen Rezensionen treffen bislang ausschließlich die Steam-Seite des Befleckten-Pakets. Die Gesamtwertung des Hauptspiels bleibt davon getrennt und wird durch die aktuelle Protestaktion nicht direkt verändert.

Dennoch zeigt die schnelle Reaktion, wie kritisch die Community zusätzliche Monetarisierung selbst bei einem äußerst erfolgreichen Titel betrachtet. Elden Ring wurde weltweit mehr als 30 Millionen Mal verkauft, doch auch die enorme Beliebtheit schützt kleinere Erweiterungen nicht vor deutlicher Kritik an Preis und Umfang.

Was haltet ihr vom Befleckten-Paket für 4,99 Euro? Ist der Umfang angemessen oder erinnert euch der DLC ebenfalls zu stark an die berühmte Pferderüstung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.