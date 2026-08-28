Elden Ring erscheint heute für Nintendo Switch 2 – neue Inhalte auch für PS5, Xbox und PC

Die Zwischenlande öffnen heute erstmals auf einer Nintendo-Konsole ihre Tore. „Elden Ring: Tarnished Edition“ ist ab sofort für Nintendo Switch 2 erhältlich und enthält neben dem vollständigen Hauptspiel auch die umfangreiche Erweiterung „Shadow of the Erdtree“.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem neuen Launch-Trailer. Im deutschen Nintendo eShop kostet das Komplettpaket 79,99 Euro und kann sowohl am Fernseher als auch unterwegs im Handheld-Modus gespielt werden.

Das steckt in der Tarnished Edition

Die Tarnished Edition richtet sich nicht nur an Spieler, die „Elden Ring“ bislang verpasst haben. FromSoftware erweitert das Action-Rollenspiel zugleich um mehrere neue Inhalte.

Im Komplettpaket enthalten sind:

das Hauptspiel „Elden Ring“

die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“

zwei neue Startklassen

vier zusätzliche Rüstungssets

drei neue Anpassungsoptionen für das Spektralross Sturmwind

Bei den neuen Klassen handelt es sich um den Schweren Ritter und den Idus-Ritter. Zwei der vier Rüstungssets gehören unmittelbar zu diesen Klassen. Die Ausrüstung lässt sich jedoch grundsätzlich auch mit anderen Spielfiguren verwenden.

Weitere neue Waffen oder eine zusätzliche Handlungserweiterung sind im Tarnished Pack offenbar nicht enthalten.

Sturmwind lässt sich erstmals anpassen

Eine weitere Neuerung betrifft das Spektralross Sturmwind. Spieler können dessen Erscheinungsbild erstmals verändern und zwischen drei neuen Ausstattungsoptionen wählen.

Die Anpassungen sind rein kosmetischer Natur. Neue Fähigkeiten oder spielerische Vorteile für Sturmwind nennt Bandai Namco nicht.

Alle neuen Inhalte stehen in der Switch-2-Version von Beginn an zur Verfügung. Besitzer der bereits erhältlichen Fassungen müssen dafür allerdings nicht das vollständige Spiel erneut kaufen.

Tarnished Pack kostet 4,99 Euro

Parallel zur Switch-2-Version veröffentlicht Bandai Namco das Tarnished Pack für die bestehenden Plattformen. Das Zusatzpaket kostet regulär 4,99 Euro und umfasst die beiden Klassen, vier Rüstungssets sowie die Anpassungsmöglichkeiten für Sturmwind.

Erhältlich ist das DLC für:

PS5 und PS4

Xbox Series X/S und Xbox One

PC über Steam

Damit können auch bestehende Spieler die neuen Inhalte verwenden. „Shadow of the Erdtree“ ist im Tarnished Pack hingegen nicht enthalten und bleibt eine separate Erweiterung.

Zur Nutzung der neuen Inhalte muss auf den bisherigen Plattformen außerdem das aktuelle Update 1.17 installiert sein. Der Patch bereitete „Elden Ring“ auf das DLC vor und nahm gleichzeitig verschiedene Balance-Anpassungen vor.

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Elden Ring erstmals unterwegs spielbar

Mit der Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 lässt sich die vollständige Reise durch die Zwischenlande erstmals auf einer mobilen Nintendo-Plattform erleben. Die Tarnished Edition umfasst dabei sowohl die offene Welt des Hauptspiels als auch das Reich der Schatten aus der 2024 veröffentlichten Erweiterung.

Konkrete technische Angaben zu Auflösung, Bildrate und möglichen Grafikmodi nennt Bandai Namco in der heutigen Ankündigung nicht. Wie sich die anspruchsvolle offene Spielwelt insbesondere im Handheld-Modus schlägt, müssen daher erste technische Analysen zeigen.

„Elden Ring“ erschien ursprünglich im Februar 2022 und verkaufte sich mittlerweile mehr als 30 Millionen Mal. Die Fantasy-Welt entstand unter der Leitung von FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki. An ihrer Hintergrundgeschichte wirkte zudem „Das Lied von Eis und Feuer“-Autor George R. R. Martin mit.

„Elden Ring: Tarnished Edition“ ist ab sofort für Nintendo Switch 2 erhältlich. Das separat angebotene Tarnished Pack steht ebenfalls seit heute für PlayStation, Xbox und PC zum Download bereit.