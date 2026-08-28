Auf einen so ausführlichen offiziellen Blick auf GTA 6 hat die Community lange gewartet. Nach Jahren voller Erwartungen zeigt „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ knapp 27 Minuten aus Vice City und Leonida. Entsprechend intensiv wird das Video diskutiert: Neben großer Begeisterung stehen erfüllte Erwartungen, vorsichtige Ernüchterung und konkrete Kritik. Wie fällt euer Urteil aus?

Auch unter dem PlayCentral-Beitrag auf Facebook zeigt sich das große Interesse. Zum Zeitpunkt der redaktionellen Momentaufnahme standen dort 312 Reaktionen, 145 Kommentare und zwölf geteilte Beiträge. Diese Zahlen belegen eine intensive Diskussion, erlauben aber keine Aussage darüber, welche Haltung in der gesamten GTA-6-Community überwiegt.

PlayCentral Community Wie hat euch GTA 6: An Extended Look gefallen? Umfrage wird geladen … Begeistert – mein Hype ist noch größer

Sehr gut – meine Erwartungen wurden erfüllt

Gut – ich hatte mir aber mehr erhofft

Gemischt – Licht und Schatten

Enttäuschend – mein Hype ist deutlich gesunken

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Viele Fans feiern die lebendige Spielwelt

In den Reaktionen wird besonders häufig gelobt, wie dicht und glaubwürdig Rockstars Spielwelt wirkt. Beleuchtung, Verkehr, Menschenmengen und zahlreiche kleine Animationen lassen Vice City für einen Teil der Community deutlich lebendiger erscheinen als Los Santos in GTA 5. Auch die Mischung aus Stadt, Wasserwegen, Stränden und den Sümpfen der Grassrivers kommt gut an.

Zuspruch erhalten außerdem Jason und Lucia. Ihre gemeinsamen Missionen, ruhigeren Alltagsmomente und der Wechsel zwischen beiden Figuren vermitteln einen konkreteren Eindruck davon, wie Rockstar die Beziehung des Duos spielerisch einbinden will. Freizeitaktivitäten wie Tauchen, Angeln, Basketball und Bootsfahrten verstärken bei vielen Zuschauern die Hoffnung auf eine offene Welt, in der auch abseits der Hauptgeschichte viel zu entdecken ist.

Wer die gezeigten Systeme genauer nachlesen möchte, findet in unserer großen Zusammenfassung zum Extended Look die wichtigsten bestätigten Details. Die neue 3D-Minimap und der Charakterwechsel sowie das gezeigte Schadensmodell haben wir ebenfalls separat eingeordnet.

Andere hatten einen größeren Sprung erwartet

Die Reaktionen fallen jedoch nicht einheitlich aus. Ein Teil der Community hatte nach der langen Wartezeit und dem enormen Hype einen deutlicheren Generationssprung oder eine überraschende neue Kernmechanik erwartet. Manche Zuschauer erkennen vor allem eine sehr aufwendige Weiterentwicklung der bekannten GTA-Formel: größer, dichter und technisch moderner, aber im grundsätzlichen Spielablauf weiterhin vertraut.

Diese Einschätzung bedeutet nicht, dass die allgemeine Begeisterung nachweislich eingebrochen ist. Einzelne Kommentarspalten und Community-Foren bilden keine repräsentative Umfrage. Sie zeigen aber, wie unterschiedlich die Erwartungen an ein Spiel sind, das mehr als ein Jahrzehnt nach GTA 5 erscheint.

Bewegungen, Effekte und Zerstörung sorgen für Kritik

Zu den konkreten Kritikpunkten gehören einzelne Bewegungs- und Gesichtsanimationen, bestimmte Effekte sowie die Frage, wie stark sich die Umgebung tatsächlich zerstören lässt. Auch manche Schusswechsel und Deckungsbewegungen wirken auf einige Zuschauer noch sehr vertraut. Andere stören sich an der stellenweise sprunghaften Montage des Videos oder vermissen eine stärker erklärende Vorstellung der Spielsysteme.

Dabei ist die Trennung zwischen Beobachtung und bestätigter Funktion wichtig: Im Video reagieren Fahrzeuge und einzelne Objekte sichtbar auf Treffer, Kollisionen und Explosionen. Eine vollständig zerstörbare Welt hat Rockstar aber nicht angekündigt. Ebenso lässt sich aus einem geschnittenen Ausschnitt nicht abschließend beurteilen, wie sich Bewegung, Steuerung und Kämpfe beim eigenen Spielen anfühlen.

In deutschsprachigen Kommentaren wird zudem erneut die fehlende deutsche Synchronisation kritisiert. Die Figuren sprechen im Extended Look Englisch; deutsche Untertitel stehen zur Verfügung. Ob Untertitel ausreichen oder eine vollständige deutsche Vertonung gewünscht ist, bleibt eine persönliche Präferenz.

27 Minuten bleiben nur ein Ausschnitt

Der Extended Look ist das bislang umfangreichste offizielle Videomaterial zu GTA 6 und wurde laut Rockstar vollständig aus Ingame-Aufnahmen der PS5-Version erstellt. Trotzdem zeigt die Präsentation nur einen begrenzten, bewusst montierten Teil des fertigen Spiels. Umfang und Regeln vieler Systeme, die technische Darstellung in unterschiedlichen Modi und die Freiheit innerhalb der Missionen lassen sich daraus noch nicht abschließend bewerten.

Dass das Material inzwischen kostenlos auf YouTube und der offiziellen GTA-6-Webseite verfügbar ist, erleichtert zumindest den eigenen Vergleich. Unsere News zur YouTube-Veröffentlichung führt direkt zum Video. Bereits zuvor vorgestellte Systeme rund um Ernährung, Training und Schlaf behandeln wir dort in einem eigenen Beitrag, damit sich die Inhalte nicht unnötig wiederholen.

Jetzt seid ihr gefragt

Wie hat euch der Extended Look gefallen? Hat Rockstar eure Erwartungen erfüllt, ist eure Vorfreude sogar noch größer geworden oder hattet ihr euch nach dem langen Warten mehr erhofft? Stimmt oben in unserer PlayCentral-Umfrage ab und schreibt uns in die Kommentare, welche Szene oder welcher Kritikpunkt für euer Urteil entscheidend ist.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.