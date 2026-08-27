Rockstar Games hat mit „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ knapp 27 Minuten aus GTA 6 gezeigt. Die Präsentation besteht aus Ingame-Aufnahmen der PS5-Version und verbindet längere Spielszenen mit geschnittenen Sequenzen aus Vice City und dem Bundesstaat Leonida. Im Mittelpunkt stehen Jason und Lucia, mehrere kriminelle Aufträge und zahlreiche Details der offenen Spielwelt.

Unser Liveticker zum Extended Look dokumentiert die gezeigten Szenen in zeitlicher Reihenfolge. Hier ordnen wir die wichtigsten Erkenntnisse thematisch ein und trennen sichtbar Vorgeführtes von Punkten, die Rockstar noch nicht näher erklärt hat.

Jason und Lucia stehen gemeinsam im Zentrum

Rockstar beschreibt die Handlung offiziell als Geschichte eines Paares, das nach einem missglückten Coup in eine Verschwörung gerät, die sich über Leonida erstreckt. Der Extended Look macht dieses Zusammenspiel greifbarer: Jason und Lucia leben zusammen, sprechen über ihre Beziehung, übernehmen Aufträge und geraten wiederholt gemeinsam in gefährliche Situationen.

Zu sehen sind unter anderem ein Treffen mit Brian und dessen Frau Lori, ein Auftrag für Raul Bautista sowie eine Mission auf einer Feier. In letzterer werden Jason und Lucia getrennt: Jason kämpft sich bewaffnet durch das Gebäude, während Lucia zunächst unbewaffnet zwischen die Angreifer gerät. Sie setzt sich später mit einem High Heel zur Wehr und nimmt eine schallgedämpfte Pistole an sich.

Welche Stellung diese Einsätze in der Kampagne einnehmen und wie viele Lösungswege sie bieten, erklärt Rockstar in der Präsentation nicht. Auch vermeintliche Missionsziele lassen sich aus einzelnen Dialogen und Schnitten nicht immer sicher ableiten.

Charakterwechsel kehrt sichtbar zurück

Der Extended Look demonstriert einen Wechsel zwischen den beiden Hauptfiguren. Während Lucia mit einem Fallschirm unterwegs ist, zieht die Kamera weit in die Vogelperspektive hinaus und anschließend wieder zu Jason hinunter. Die Inszenierung erinnert deutlich an den Wechsel zwischen Michael, Franklin und Trevor in GTA 5.

Damit ist die optische Form des Wechsels im offiziellen Material zu sehen. Ob Jason und Lucia jederzeit frei ausgewählt werden können oder ob bestimmte Abschnitte den Wechsel begrenzen, bleibt offen. Weitere bereits bekannte Hintergründe zum Zusammenspiel von Jason und Lucia haben wir separat zusammengefasst.

Überfälle, Schießereien und eine lange Verfolgungsjagd

Mehrere längere Abschnitte zeigen Kämpfe mit Pistolen und Sturmgewehren. Während einer Verfolgungsjagd fährt Lucia den Fluchtwagen, während Jason und Raul von der Rückbank auf Polizeifahrzeuge und einen Hubschrauber feuern. Später ist erstmals ein Waffenrad zu sehen: Lucia wählt einen Molotow-Cocktail aus und setzt ein zurückgelassenes Auto in Brand.

Die Szenen bestätigen, dass bekannte Grundelemente der Reihe zurückkehren. Wie umfangreich das Waffenarsenal ausfällt, welche Modifikationen möglich sind und wie das Fahndungssystem im Detail funktioniert, verrät die Präsentation jedoch nicht.

Neue 3D-Minimap mit Entfernungsanzeige

Bei einer Autofahrt erscheint unten links die Benutzeroberfläche. Die Minimap stellt Gebäude dreidimensional (vielleicht auch nur besonders wichtige?) dar, eine rosafarbene Linie markiert die Route und das Ziel wird mit einer Entfernung von 1,86 Meilen angezeigt. Das ist eine sichtbare Abkehr von der flacheren Kartendarstellung in GTA 5.

Rockstar hat noch nicht erklärt, ob sich Perspektive, Größe oder Detailgrad der Karte anpassen lassen. Ebenso wenig ist bestätigt, welche Symbole und Filter die endgültige Benutzeroberfläche bietet.

Fahrzeuge reagieren detailliert auf Treffer

In der Verfolgungsjagd reagieren Polizeiwagen sichtbar auf Beschuss und Kollisionen. Reifen qualmen, Staub und Funken entstehen, Fahrzeuge verlieren die Kontrolle und überschlagen sich. Beim brennenden Fluchtwagen breitet sich das Feuer aus, anschließend platzen Reifen.

Auch in Innenräumen fliegen bei Explosionen und Schusswechseln Gegenstände durch die Räume. Daraus lässt sich ein reaktiveres Schadenssystem ableiten. Eine vollständig zerstörbare Spielwelt hat Rockstar damit aber weder gezeigt noch angekündigt.

Vice City wirkt dicht und belebt

Die Fahrten führen durch dichten Verkehr und an zahlreichen Passanten vorbei. Straßenschilder verweisen unter anderem auf River Bridge, die Rialto Islands, Vice Beaches und Downtown Tiquesta. Auf dem Wasser sind Touristenboote, Yachten, Jet-Skis und andere Fahrzeuge unterwegs; in den Grassrivers fahren Jason und Lucia mit einem Airboat.

Viele kleine Animationen und Gegenstände tragen zum Eindruck einer simulierten Welt bei. Wie viele Figuren tatsächlich dauerhaft berechnet werden oder wie ihr Tagesablauf funktioniert, lässt sich aus dem präsentierten Material nicht bestimmen.

Innenräume und grafische Details

Rockstar zeigt Wohnungen, Bars, eine Dachterrasse, ein Parkhaus, Büros und weitere Innenräume. Besonders während der Feier-Mission fallen viele einzelne Objekte, Reflexionen, Beleuchtungseffekte und physikalische Reaktionen auf. Die Präsentation endet mit dem Hinweis „Captured on PS5“.

Das bestätigt die Aufnahmeplattform, aber noch keinen bestimmten Grafikmodus. Aussagen zu Auflösung, Bildrate oder Unterschieden zwischen PS5 und Xbox Series X/S macht Rockstar in diesem Material nicht.

Freizeit, Erkundung und mögliche Anpassungen

Abseits der Missionen zeigt der Extended Look Basketball, Tauchen, Angeln, Bootsfahrten, Kanu, Jet-Ski, einen möglichen Straßenrenntag und einen Besuch im Stripclub. Mit einem Fernglas beobachten die Figuren außerdem Wohnungen und deren Bewohner. Ob all diese Szenen frei verfügbare Aktivitäten oder teilweise missionsgebunden sind, ist noch nicht für jeden Fall geklärt.

Jason und Lucia treten zudem mit unterschiedlichen Kleidungsstücken und Frisuren auf. Das spricht für optische Anpassungsmöglichkeiten, deren Umfang Rockstar im Extended Look aber nicht erläutert. Die bereits separat behandelten Systeme rund um Essen, Training, Schlaf und körperliche Veränderungen fassen wir deshalb an dieser Stelle nicht erneut ausführlich zusammen.

Was der Extended Look bestätigt und was offen bleibt

Direkt sichtbar sind der Wechsel zwischen Jason und Lucia, die 3D-Minimap, mehrere Kämpfe und Fahrten, das Waffenrad, Feuer- und Fahrzeugeffekte sowie zahlreiche Freizeitmomente. Plausibel, aber noch nicht im Detail bestätigt, sind weitreichende Anpassungen an Kleidung und Frisuren sowie eine besonders reaktive Umgebung.

Offen bleiben unter anderem die Regeln des Charakterwechsels, der genaue Aufbau der Missionen, die Einstellmöglichkeiten der Minimap, der Umfang zerstörbarer Objekte und die technischen Darstellungsmodi. GTA 6 erscheint nach aktuellem offiziellen Stand am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.