GTA 6 heute im Liveticker: Extended Look auf Netflix

Der 26-minütige GTA-6-Extended-Look startet heute um 21 Uhr zuerst auf Netflix: vollständig aus PS5-Ingame-Aufnahmen, weltweit verfügbar und mit deutschen Untertiteln.

Rockstar Games zeigt heute, am 27. August 2026, einen neuen ausführlichen Blick auf GTA 6 . „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ startet um 21:00 Uhr deutscher Zeit zuerst für Netflix-Abonnenten. Die 26-minütige Präsentation wurde vollständig aus Ingame-Aufnahmen der PlayStation-5-Version erstellt. Sie ist weltweit verfügbar und bietet unter anderem deutsche Untertitel. PlayCentral begleitet alle bestätigten Enthüllungen in diesem Liveticker.

Donnerstag, 27. August 2026 Jason, Lucia und Leonida 26 Minuten Ingame-Aufnahmen auf PS5 Willkommen zum GTA-6-Liveticker

Termin, Laufzeit und Stream

„Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ läuft am 27. August 2026 ab 21:00 Uhr deutscher Zeit (15:00 Uhr ET) zuerst auf Netflix. Der Extended Look dauert 26 Minuten und besteht vollständig aus Ingame-Aufnahmen der PlayStation-5-Version. Netflix stellt die Präsentation weltweit bereit; deutsche Untertitel sind verfügbar.

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games und auf der GTA-6-Webseite folgt die Präsentation sechs Stunden später, am 28. August um 03:00 Uhr deutscher Zeit (21:00 Uhr ET).

Was ist für GTA 6 bestätigt?

Im Mittelpunkt von GTA 6 stehen Jason und Lucia. Nach einem missglückten Coup geraten sie in eine Verschwörung im US-Bundesstaat Leonida und müssen sich aufeinander verlassen. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Welche Enthüllungen werden erwartet?

Fans hoffen auf neue Einblicke in Vice City und Leonida sowie weitere Informationen zu Lucia und Jason. Das sind Erwartungen und keine bestätigten Programmpunkte. PlayCentral behauptet vor der Präsentation weder bestimmte Gameplaymechaniken, Missionen und Online-Inhalte noch einen 60-FPS-Modus.

Netflix zuerst, YouTube später

Netflix-Abonnenten sehen den Extended Look zuerst. Ohne Netflix-Zugang ist die Präsentation nach Rockstars Angaben ab 03:00 Uhr am 28. August über den offiziellen YouTube-Kanal und die GTA-6-Webseite verfügbar. Weitere Hintergründe liefert unsere Meldung zum GTA-6 Extended Look auf Netflix.