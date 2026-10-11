Halo-Parasites Wake kommt am 20. Oktober 2026, Flood-Horror auf Halo 1

Das Halo-Universum wächst noch im Oktober 2026 um eine neue Geschichte. Mit Halo: Parasite’s Wake erscheint am 20. Oktober 2026 ein Roman, der die Ereignisse vor und während Halo: Combat Evolved aus einer ungewohnten Perspektive beleuchtet.

Statt erneut den Master Chief ins Zentrum zu stellen, begleitet die Handlung gewöhnliche UNSC-Marines auf Installation 04. Autor Tim Lebbon verbindet die militärische Science-Fiction der Reihe dabei mit klassischen Horror-Elementen rund um den ersten Ausbruch der Flood.

Überlebenskampf auf Installation 04

Worum geht es in Halo: Parasite’s Wake? Die Geschichte spielt im Jahr 2552, nachdem der Planet Reach an die Allianz gefallen ist. Die UNSC Pillar of Autumn entkommt in den Slipraum und erreicht schließlich die geheimnisvolle Ringwelt Halo, auf deren Oberfläche die menschlichen Streitkräfte voneinander getrennt werden.

Im Mittelpunkt steht Staff Sergeant Marvin Mobuto. Er muss eine Gruppe von Überlebenden aus dem Gefängnisbereich der Pillar of Autumn zurück zur Absturzstelle des Schiffs führen, damit sie sich dort mit den übrigen UNSC-Einheiten zusammenschließen kann.

Mobutos Truppe besteht allerdings nicht aus vorbildlichen Soldaten. Die Mitglieder wurden unter anderem wegen Fahnenflucht, Trunkenheit, Störung der militärischen Ordnung und Mord festgesetzt. Entsprechend schwierig dürfte es für den Staff Sergeant werden, die Gruppe zusammenzuhalten, während die Allianz auf der Ringwelt nach deren Waffen und Geheimnissen sucht.

Der Konflikt eskaliert endgültig, als tief unter der Oberfläche eine weitaus gefährlichere Bedrohung freigesetzt wird. Die Flood verwandelt den Kampf zwischen Menschen und Allianz in einen verzweifelten Überlebenskampf, bei dem die bisherigen Fronten zunehmend an Bedeutung verlieren.

Bekannte Figur erhält eine größere Rolle

Wer ist Marvin Mobuto? Langjährige Halo-Fans könnten den Namen bereits aus Halo: The Flood kennen. In der 2003 veröffentlichten Romanadaption von William C. Dietz spielte Mobuto lediglich eine kleine Rolle, die ihn jedoch als außergewöhnlich widerstandsfähigen Marine etablierte.

Halo: Parasite’s Wake rückt diesen bislang kaum erforschten Charakter nun in den Vordergrund. Dadurch erhält eine bekannte Randfigur aus der frühen Halo-Literatur mehr Tiefe, während zugleich neue Einblicke in die Katastrophe auf Installation 04 entstehen.

Die Perspektive der Marines dürfte sich deutlich von den Erlebnissen des Master Chief unterscheiden. Ohne eine mächtige Mjölnir-Rüstung und übermenschliche Fähigkeiten werden die Angriffe der Allianz und der Flood zu einer wesentlich unmittelbareren Bedrohung. Gerade dieser Ansatz bietet viel Potenzial für eine düstere und stärker vom Horror geprägte Geschichte.

Veröffentlichung noch im Oktober 2026

Wann erscheint der neue Halo-Roman? Halo: Parasite’s Wake wird am 20. Oktober 2026 vom Verlag Gallery Books veröffentlicht. Das Buch stammt von Tim Lebbon und umfasst rund 400 Seiten.

Lebbon ist innerhalb des Halo-Franchise ein neuer Autor, verfügt jedoch über viel Erfahrung mit Science-Fiction, Fantasy und Horror. Zu seinen bisherigen Arbeiten gehören Geschichten und Romanadaptionen aus bekannten Universen wie Alien, Predator, Star Wars und Firefly.

Der Roman ist als ergänzende Geschichte zu Halo: Combat Evolved angelegt. Kenntnisse aus den Büchern sollen nicht notwendig sein, um die Spiele zu verstehen. Für Lore-Fans bietet Parasite’s Wake jedoch die Gelegenheit, bekannte Ereignisse aus einem neuen Blickwinkel zu erleben und mehr über die ersten Stunden des Flood-Ausbruchs zu erfahren.

Freut ihr euch auf Halo: Parasite’s Wake und die Rückkehr zu Installation 04? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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