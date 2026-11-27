Sonne, blauer Himmel und angenehme Temperaturen – was im Urlaub durchaus wünschenswert ist, entwickelt sich in GTA 6 für einige Spieler zu einem echten Ärgernis. Denn obwohl Rockstar Games dem neuen Serienableger ein aufwendiges Wettersystem spendiert hat, warten manche Spieler selbst nach Dutzenden Spielstunden noch immer auf ihr erstes richtiges Gewitter.

Ein Fehler im Wettersystem sollte eigentlich mit dem ersten Update nach dem Release behoben worden sein. Doch offenbar hat der Patch nicht bei allen Spielern den gewünschten Effekt erzielt. Inzwischen hat die Community einen möglichen Lösungsweg für die PS5 entdeckt, der nur wenige Minuten in Anspruch nimmt.

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GTA 6: Wetter-Bug besteht bei einigen Spielern weiterhin

Dass mit dem Wetter in Leonida etwas nicht stimmte, hat Rockstar Games bereits offiziell bestätigt. In den Patch Notes zum Update vom 23. November führen die Entwickler ausdrücklich einen Fehler auf, durch den sich das Wetter über längere Zeiträume nicht veränderte.

Auch nach der Installation des Updates berichten Spieler allerdings von nahezu durchgehendem Sonnenschein.

Ein Nutzer schildert auf Reddit, dass er innerhalb von 47 Spielstunden lediglich einmal Regen und etwas Küstennebel erlebt habe. Seit dem Update habe sich daran nichts geändert.

Andere Spieler berichten von kuriosen Wettereffekten: So seien Regengeräusche zu hören und Wassertropfen auf Fahrzeugen oder der Kleidung der Spielfiguren zu sehen, während am Himmel weiterhin die Sonne scheint. Teilweise sollen sich die Wetterbedingungen zudem abrupt und ohne sichtbaren Übergang verändern.

Gerade angesichts der beeindruckenden Wettereffekte, die Rockstar im Vorfeld der Veröffentlichung präsentiert hatte, ist das für viele Spieler enttäuschend.

Spieler entdecken mögliche Lösung für die PS5

Der in der GTA-Community bekannte X-Nutzer GameRoll berichtet inzwischen von einer möglichen Lösung. Nach insgesamt 56 Spielstunden hatte er noch keine größeren Unwetter in Leonida erlebt.

Auf Anraten eines anderen Nutzers leerte er schließlich den Systemcache seiner PS5. Unmittelbar nach dem anschließenden Laden seines Spielstands zog bereits ein Sturm auf.

Wie GamesRadar+ berichtet, haben mittlerweile auch weitere Spieler diese Methode ausprobiert und von deutlich abwechslungsreicheren Wetterbedingungen berichtet.

So leert ihr den Systemcache eurer PS5

Solltet ihr ebenfalls vom Wetter-Bug in GTA 6 betroffen sein, könnt ihr den folgenden Lösungsweg ausprobieren:

Speichert euren Spielfortschritt und beendet GTA 6. Schaltet eure PS5 vollständig aus. Der Ruhemodus reicht hierfür nicht aus. Haltet die Power-Taste an der Konsole gedrückt, bis ihr den zweiten Signalton hört. Verbindet euren DualSense-Controller über ein USB-Kabel mit der Konsole und drückt die PS-Taste. Wählt im Sicherheitsmodus den Menüpunkt „Cache leeren und Datenbank neu aufbauen“ aus. Wählt anschließend „Systemsoftware-Cache leeren“. Startet eure Konsole neu und ladet euren Spielstand in GTA 6.

Eine ausführliche Anleitung zum Sicherheitsmodus findet ihr auch auf der offiziellen PlayStation-Supportseite.

Beim Leeren des Systemcaches werden lediglich temporäre Daten entfernt. Eure installierten Spiele und Spielstände bleiben erhalten. Achtet allerdings darauf, nicht versehentlich eine der Optionen zum Zurücksetzen der Konsole auszuwählen.

Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games für diesen Lösungsweg steht bislang aus. Auch eine vergleichbare, bestätigte Lösung für die Xbox Series X und Series S ist derzeit nicht bekannt.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr in GTA 6 bereits heftige Regenfälle und Gewitter erlebt oder herrscht bei euch in Leonida ebenfalls seit Tagen bestes Urlaubswetter?

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