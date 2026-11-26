Mit „Buck Me“ richtet ihr in GTA 6 den Geldzugang für Jason und Lucia ein. Nach Lucias Rückkehr führt euch die Mission zu einer Bank in Key Lento und anschließend durch die ersten Schritte in der BuckMe-App. Der Auftrag gehört zu Kapitel 1; „Clean Up After Donnie“ kann in derselben Storyphase ebenfalls verfügbar sein.

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Buck Me starten: Bank in Key Lento finden

Spielt zuerst Coming Home. Lucia meldet sich später telefonisch und bittet Jason, sie bei der Bank zu treffen. Fahrt zur markierten Fleeca-Filiale in Key Lento. Falls der Anruf noch aussteht, könnt ihr die Zeit mit anderen verfügbaren Aufgaben verbringen.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Bildquelle: Rockstar Games

Mit dem Schalter und dem Bankmanager sprechen

Betretet die Filiale und sprecht mit der Mitarbeiterin am Schalter. Sie verweist euch an den Manager. Geht zu seinem Tisch und folgt ihm ins Büro. Im Gespräch könnt ihr auf Jasons finanzielle Lage eingehen; für den weiteren Ablauf landet ihr bei BuckMe statt eines gewöhnlichen Bankkontos. Anschließend geht die Szene in Jasons Haus weiter.

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BuckMe-App öffnen und Geld verschieben

Öffnet nach der Rückkehr das Smartphone und wählt das violette BuckMe-Symbol. Das Spiel führt euch durch das neue Konto. Öffnet „Checking Account“ und folgt der angezeigten Aktion „Buck Yourself“, um den Startbetrag in „Family Savings“ zu übertragen. Damit schließt ihr die Mission ab und habt die BuckMe-App freigeschaltet.

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Achtet bei späteren Einzahlungen auf den Unterschied zwischen verfügbarem Guthaben und Family Savings: Geld, das ihr dort fest anlegt, soll nicht wieder auf euer frei verfügbares Konto zurückfließen. Wer vor dem Experimentieren einen sicheren Stand behalten möchte, kann vorher manuell speichern. Für Bargeld und weitere Einnahmequellen hilft unser Geld-Guide.

Für die weitere Geldverwaltung könnt ihr Bargeld an Automaten auf euer Konto einzahlen. Die App kann euch einen Automaten als Ziel auf der Karte anzeigen. Das ist besonders nützlich, bevor ihr mit viel Bargeld in eine riskante Mission fahrt. Ob ihr Geld auf dem frei verfügbaren Konto oder in Family Savings verwahrt, macht dabei einen Unterschied: Der Sparbereich dient langfristigen Zielen und ist nicht wieder auszahlbar. Prüft die Bestätigung im Spiel, bevor ihr größere Beträge dorthin verschiebt.

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Einzahlungen in Family Savings bringen mit erreichten Sparzielen zusätzliche Vorteile. Der Auftrag „Save for the Future“ begleitet dieses System über die Geschichte hinweg, ist aber nach den verfügbaren Missionslisten nicht nötig, um „Buck Me“ selbst abzuschließen. Lasst euch deshalb nicht von einem offenen Sparziel irritieren, wenn die Bankmission nach der App-Einführung bereits als erledigt angezeigt wird.

Was schaltet Buck Me frei?

Die zentrale Freischaltung ist die BuckMe-App mit Konto und Family Savings. Einen gesonderten Missionslohn müsst ihr für den Abschluss nicht einplanen. Für den nächsten Storyabschnitt „Boden der Tatsachen (engl. Down to Earth“) müssen nach den verfügbaren Missionsführern sowohl „Buck Me“ als auch „Clean Up After Donnie“ abgeschlossen sein. Die Reihenfolge dieser beiden Aufträge kann variieren. Weitere Kapitel und Missionen findet ihr in unserer Missionsübersicht.

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