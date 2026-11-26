„Boden der Tatsachen“ verbindet einen Auftrag an Brians Marina mit einem Flug nach Bobcat Bay. Ihr reinigt zunächst ein Boot, holt mit Lucia eine Lieferung ab und müsst nach der Rückkehr schnell Beweise verstecken. So führt ihr Jason und Lucia durch die Mission, ohne bei der Wasserlandung oder auf den letzten Metern zu scheitern.

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Voraussetzungen und Start an Brians Marina

Schließt „Buck Me“ und „Clean Up After Donnie“ ab. Danach erscheint Brian als Missionsgeber an seiner Marina in Key Lento. Spielbar ist Jason; Lucia begleitet ihn später im Flugzeug. Geht in Brians Büro und folgt ihm zum Boot, an dem Cal wartet. Nehmt den Hochdruckreiniger vom Boden und säubert die sichtbaren schmutzigen Flächen des Rumpfs, bis das Ziel abgeschlossen ist.

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Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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Bildquelle: Rockstar Games

Nach Bobcat Bay fliegen und die Lieferung aufnehmen

Steigt mit Lucia in das Wasserflugzeug und fliegt zur Zielmarkierung bei Bobcat Bay im Nordwesten von Mariana County. Geht vor dem Aufsetzen vom Gas und landet ruhig auf dem Wasser nahe dem Boot. Ihr könnt die letzten Meter auf dem Wasser fahren, falls ihr zu kurz landet. Eine harte Landung kann das Flugzeug zerstören und den Auftrag scheitern lassen.

Lucia übernimmt das Steuern, während Jason die Lieferung mit der Stange aus dem Wasser holt. Die Übergabe gerät anschließend in einen Schusswechsel. Schaltet die Angreifer aus oder macht sie kampfunfähig, bevor ihr wieder abhebt. Ob ihr tödlich oder nicht tödlich vorgeht, ist dabei eure Entscheidung.

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Drei Abgaben erledigen und nach Key Lento zurückkehren

Folgt den nacheinander markierten Abgabestellen. Bei den ersten Stopps landet ihr nahe dem Ziel auf dem Wasser; die Übergabe erledigt Lucia. Später wird die Küstenwache aufmerksam, sodass die letzte Lieferung im Flug abgeworfen wird. Kehrt dann zu Brians Dock zurück. Achtet bei jeder Wasserlandung auf genug Abstand zum Boot und auf eine geringe Sinkgeschwindigkeit.

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Drogen verstecken und Lucia unterstützen

Nach der Rückkehr erfahrt ihr, dass Lucias Bewährungshelfer auf dem Weg zu Jasons Haus ist. Verstaut die Drogen im Schuppen unter dem Haus in der Waschmaschine. Geht anschließend zu Lucia und sprecht mit dem Bewährungshelfer, damit die Szene weiterläuft.

Bildquelle: Rockstar Games

Nach dem Gespräch zeigt Lucia Jason das Meditieren auf der Terrasse; damit wird die erste Meditationsgelegenheit eingeführt. Weitere Orte und die Anforderungen für 100 Prozent stehen in unserem Meditations-Guide.

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Auf dem Flug nach Bobcat Bay lohnt es sich, die Wasserfläche schon vor dem Zielpunkt auszurichten. Bremst früh und setzt gerade auf, statt im letzten Moment steil auf das Boot zuzuhalten. Nach der ersten Landung wechselt die Aufgabe zwischen Fliegen, Fischen und Kämpfen: Achtet jeweils auf den eingeblendeten Auftrag, bevor ihr erneut startet. Bei den Abgaben müsst ihr nicht jedes Mal selbst aussteigen; steuert das Flugzeug zur markierten Stelle und lasst Lucia ihre Übergabe ausführen.

Im letzten Abschnitt ist Tempo wichtiger als ein weiterer Kampf. Nach der Rückkehr zur Marina führt euch die Geschichte direkt zur Situation mit Lucias Bewährungshelfer. Versteckt die Ladung zuerst in der Waschmaschine und geht dann zu Lucia. Wer den Schuppen übersieht, sollte unter dem Haus nach dem markierten Interaktionspunkt suchen. Die Meditation danach ist eine Einführung in die entsprechende Aktivität, kein zusätzlicher Abgabeschritt der Drogentransportmission.

Wenn ihr die Flugstrecke wiederholen müsst, hilft es, die Zielmarkierung früh anzufliegen und den Endanflug niedrig und langsam zu halten.

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