In „Clean Up After Donnie“ sucht Jason nach einer verlorenen Lieferung in den Sümpfen bei Hamlet. Der Auftrag führt euch vom Flussufer zu einer Hütte der Kingfishers und zurück zu Donnies Trailer. Hier erfahrt ihr, woran ihr den ersten Suchpunkt erkennt und wie ihr das Paket sicher abliefert.

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Mission starten und das verlorene Paket untersuchen

Nach Heimkehr ruft Donnie Jason an und markiert ein Suchgebiet südwestlich von Hamlet. Fahrt zum Flussufer. Am Steg steht ein Fischer, den ihr nach der Lieferung fragen könnt. Untersucht anschließend die leere Verpackung unter dem Dach am Ufer. Erst danach weist euch das Spiel zur Hütte flussabwärts. „Buck Me“ liegt in derselben Storyphase; ob ihr zuerst Donnie helft oder zur Bank fahrt, ist für die Lösung hier unerheblich.

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Bildquelle: Rockstar Games

Zur Hütte der Kingfishers fahren

Nehmt das Boot in der Nähe des Fundes und folgt dem Fluss zur markierten Hütte. Rechnet dort mit bewaffneten Kingfishers. Haltet mit dem Boot Abstand, wenn ihr unter Beschuss geratet, und nutzt die Deckung am Ufer. Die Konfrontation lässt sich nicht vollständig umgehen. Betretet nach dem Kampf die Hütte und nehmt die gesuchte Kokainlieferung auf. Im Gebäude liegt außerdem ein Gewehr, das euch gegen weitere Angreifer auf dem Wasser helfen kann.

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Lieferung bei Donnies Trailer abgeben

Verlasst die Hütte und achtet auf Gegner, die euch mit Booten verfolgen können. Sobald der Weg frei ist, folgt dem Ziel zurück nach Key Lento. Legt die Lieferung in Donnies Ablage hinter seinem Trailer. Damit endet der Auftrag. Danach könnt ihr Donnie weitere Drogen zur Weiterveräußerung bringen; er meldet euch außerdem zusätzliche verlorene Pakete.

Wenn ihr am ersten Suchbereich nur das leere Paket findet, ist das kein Fehler: Es ist der Hinweis auf die eigentliche Lieferung. Untersucht es, statt das Flussufer weiter abzusuchen. Erst der nächste Zielpunkt führt euch zur Hütte. Vor dem Betreten könnt ihr die Gegner von außen ausschalten; das Boot bietet wenig Schutz, sobald ihr direkt vor der Hütte liegen bleibt. Behaltet nach dem Aufnehmen der Lieferung auch den Rückweg im Blick, denn weitere Gegner können auf dem Wasser auftauchen.

Bildquelle: Rockstar Games

Donnies Ablage befindet sich hinter seinem Trailer. Fahrt nicht bloß zum vorderen Eingang und wartet auf einen automatischen Abschluss: Sucht die markierte Abgabestelle und legt das Paket dort ab. Die späteren Paketmeldungen sind zusätzliche Gelegenheiten zum Geldverdienen. Wer diese nutzen will, sollte auf neue Nachrichten von Donnie achten und die Fundorte getrennt von der gerade abgeschlossenen Hauptmission betrachten.

Wie geht die Geschichte weiter?

„Boden der Tatsachen (engl. Down to Earth)“ setzt diesen Auftrag und „Buck Me“ voraus. Beide stehen nach Lucias Rückkehr in einer Phase mit mehreren verfügbaren Missionen. Unsere Missionsübersicht zeigt euch die Kapitelreihenfolge.

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