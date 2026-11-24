In „Heimkehr“ holt Jason Lucia aus dem Gefängnis in Hamlet ab. Danach führt euch die Mission in den Rusty Anchor, wo zwischen Gesprächen, Tanz und Billard mehrere leicht zu übersehende Interaktionen warten. Vor der Abfahrt könnt ihr außerdem Vorbereitungen abschließen, die Lucias Rückkehr spürbar beeinflussen.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), elfter Eintrag unserer Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), elfter Eintrag unserer Missionsübersicht. Voraussetzung: „Feng Shui“ abgeschlossen; wartet auf Lucias zweiten Anruf beziehungsweise den Auftrag „Lucia abholen“ im Story-Menü. Ihr spielt Jason.

„Feng Shui“ abgeschlossen; wartet auf Lucias zweiten Anruf beziehungsweise den Auftrag „Lucia abholen“ im Story-Menü. Ihr spielt Jason. Start: Hamlet Correctional Facility in Vice-Dale County. Lucia ist die Auftraggeberin; nach ihrer Entlassung fahrt ihr mit ihr nach Key Lento.

Hamlet Correctional Facility in Vice-Dale County. Lucia ist die Auftraggeberin; nach ihrer Entlassung fahrt ihr mit ihr nach Key Lento. Ziele: Lucia abholen, zum Rusty Anchor fahren, zwei Getränke holen, Lucia und Freunde treffen, tanzen, Mattia finden, Billard spielen, die Schlägerei überstehen und Lucia folgen.

Lucia abholen, zum Rusty Anchor fahren, zwei Getränke holen, Lucia und Freunde treffen, tanzen, Mattia finden, Billard spielen, die Schlägerei überstehen und Lucia folgen. Belohnung: Lucia zieht nach der Mission bei Jason ein.

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Vor Lucias Abholung: Diese Vorbereitungen lohnen sich

Nach dem ersten Anruf habt ihr Zeit für freiwillige Besorgungen. Die Story-Karte führt Lucias Kleidung, Lebensmittel, Blumen, eine Halskette und einen Friseurbesuch auf. Auch Jasons Haus könnt ihr herrichten: repariert die Stufen, das Dach, das Geländer und die Schlafzimmerwand. Diese Aufgaben sind keine Pflicht für den Missionsstart, verbessern aber die Rückkehrszene und können eure Beziehung zu Lucia stärken.

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Für die Kleidung trefft ihr Andy bei Manatee’s Rest und verstaut die Tasche in Jasons eigenem Fahrzeug. Nehmt nach Möglichkeit genau dieses Auto zur Abholung. Die Halskette kauft ihr bei The Siren’s Chest; Blumen werden nach dem Kauf zugestellt. Wer die optionalen Szenen sehen möchte, erledigt die Besorgungen vor dem Gefängnisbesuch.

Bildquelle: Rockstar Games

Lucia in Hamlet abholen und zur Bar fahren

Wartet auf Lucias zweiten Anruf und prüft, ob „Lucia abholen“ im Story-Menü steht. Ist nur die Gefängnismarkierung sichtbar, schlaft zu Hause oder verbringt noch etwas Zeit in der freien Welt. Fahrt erst los, wenn der Auftrag aktiv ist. Fahrt zur Hamlet Correctional Facility. Parkt vor dem Gelände und geht zu dem markierten Empfangsfenster am Tor. Sprecht mit der Wache und lasst die folgenden Szenen ablaufen. Begleitet Lucia nach draußen zu eurem Auto und fahrt der Route zum Rusty Anchor im Norden von Key Lento nach. Habt ihr ihre Kleidung mitgebracht, zieht sie sich dort um.

Bildquelle: Rockstar Games

Im Rusty Anchor Getränke holen und Lucia finden

Geht hinein und sprecht den Barkeeper an. Bestellt zwei Getränke für Jason und Lucia; nehmt auch das zweite Glas beziehungsweise die zweite Flasche vom Tresen mit. Geht anschließend durch den hinteren Ausgang zu Lucia auf die Terrasse. Wenn euch die Aufforderung zum Treffen nicht weiterführt, prüft zuerst, ob Jason tatsächlich beide Getränke trägt.

Nach dem Gespräch gewinnt ihr im Toilettenbereich wieder die Kontrolle. Kehrt an die Bar zurück und folgt der Interaktion am Tresen. Sprecht danach mit den Freunden. Bei Cal könnt ihr durch eine Dating-App wischen; Donnies Angebot könnt ihr annehmen oder ablehnen.

Wenn ihr im Rusty Anchor Sammelkarten mitnehmt, schaut im Toilettenraum auf den Spülkasten: Dort liegt „Aimie (Pink)“. Unser GTADB-Marker für Aimie zeigt den Ort. Die Karte ist kein Missionsziel; ihr könnt sie grundsätzlich auch außerhalb dieses Auftrags suchen.

Geht in den Toilettenraum von The Rusty Anchor. Die Karte liegt auf dem Spülkasten der Toilette. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Mit Lucia tanzen und Mattia finden

Sobald Lucia euch auf die Tanzfläche holt, geht auf sie zu und folgt den eingeblendeten Tanzbefehlen. Haltet den rechten Trigger beim Bewegen gedrückt und benutzt die angezeigte Aktion für Tanzschritte. Ihr braucht keine besondere Punktzahl; bleibt bei ihr, bis die Szene weiterläuft.

Für „Mattia finden“ nehmt ihr die Tür zur hinteren Terrasse. Mattia telefoniert draußen und ist leicht zu übersehen, weil kein großer Kartenmarker über ihm steht. Sprecht ihn an, holt nach seiner Bitte ein Bier an der Bar und sucht ihn dann drinnen bei Brian. Unterbrecht das Gespräch über die angezeigte Interaktion, damit die Billardsequenz beginnt.

Billard, Schlägerei und Flucht

Nehmt einen Queue von der Wand und stellt euch an den Billardtisch. Zielt mit dem linken Trigger; zum Stoß zieht ihr den linken Stick zurück und lasst ihn los. Ihr müsst die Partie nicht zu Ende spielen, denn sie wird durch die nächste Szene unterbrochen.

Draußen kommt es zur Prügelei. Nutzt die eingeblendete Schlagtaste und blockt, sobald euer Gegner ausholt. Haltet nicht bloß die Angriffe durch: Nach dem Auftauchen der Polizei wechselt das Ziel zur Flucht. Folgt Lucia vom Rusty Anchor zum Strand, bis die Schlusssequenz euch zurück zu Jasons Haus bringt.

Am nächsten Morgen seid ihr wieder in der freien Welt. Je nach erledigten Vorbereitungen fallen einzelne Reaktionen und der Beziehungsstand anders aus. Weitere Aufträge können danach parallel auftauchen; unsere Kapitelreihenfolge führt als Nächstes „Buck Me“, „Clean Up After Donnie“ und „Boden der Tatsachen“.

Vorherige Hauptmission: „Feng Shui“. Für weitere Hilfen zu Beziehungen und Fortschritt seht euch den Beziehungs-Guide und unsere GTA-6-Komplettlösung an.

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