In GTA 6 könnt ihr zwei besondere Playlists freischalten: The Sniper of La Perle und The Vault Radio. Dafür scannt ihr vier zusammengehörige Poster in La Perle und Crosstown sowie ein Poster im Nachtclub The Vault. Dieser Guide führt euch zu allen fünf dafür benötigten Stellen.

Karte der fünf benötigten Poster

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Vier Poster in La Perle und Crosstown, ein weiteres im Club The Vault. Kartenabbildung: GTADB; Spielkarte © Rockstar Games.

So scannt ihr ein Playlist-Poster mit WAiNK

Geht zum genannten Laden oder Club und sucht die beschriebene Ablage beziehungsweise Wand. Öffnet am Poster das Smartphone und wählt WAiNK beziehungsweise folgt dem Hinweis auf ein scanbares Objekt in der Nähe. Richtet den Scanner auf das Poster und führt die angezeigte Scan-Interaktion aus. Ihr müsst das Poster nicht mitnehmen. Hakt den Ort nach dem Scan auf eurer Karte ab. Für The Sniper of La Perle wiederholt ihr das an allen vier zugehörigen Stellen. Prüft danach die neu verfügbare Playlist im Musikmenü und den Eintrag unter Fortschritt → Sammlungen → Erkundung → Unique Playlists.

The Sniper of La Perle: alle vier Poster

Die erste Playlist benötigt vier Scans. Drei Poster findet ihr in Geschäften in La Perle, das vierte im Studio des Jack of Hearts in Crosstown. Für den Studiobereich spielt der Zugang in Kapitel 3 eine Rolle; erledigt bei einem frühen Besuch zunächst die drei Ladenposter.

Aunt Zola’s Soul Food — La Perle

Sucht im Restaurant am Kassenbereich nach dem Poster. Es hängt links beim Hineinkommen an der Pinnwand vor der Kasse. Poster auf der Karte.

TWA Ponya Tattoo — La Perle

Schaut direkt nach dem Eintreten nach rechts. Das Poster liegt auf dem kleinen Tisch neben dem Eingang. Poster auf der Karte.

Drip Drops — La Perle

Geht zum Verkaufstresen. Das Poster liegt auf der Ablage neben der Kasse beziehungsweise beim Angestellten. Poster auf der Karte.

Jack of Hearts — Crosstown

Geht in den zweiten Stock zum Aufnahmestudio. Das Poster liegt im östlichen Studiobereich auf einer Ablage beziehungsweise Kiste. Der Storyzugang zum Club wird in Kapitel 3 relevant. Poster auf der Karte.

The Vault Radio: das Poster im Eingang

Geht durch den Eingangskorridor und sucht an der Wand nach dem roten The-Vault-Poster. The Vault auf der Karte.

Im Club können euch weitere Exemplare desselben The-Vault-Motivs begegnen. Für die hier beschriebene Freischaltung ist ein Scan dokumentiert; zusätzliche Poster werden deshalb nicht als weitere Playlists oder zusätzliche Pflichtaufgaben gezählt.

Die übrigen Apps und Funktionen erklärt unser Smartphone-Guide.

Wo hört ihr die freigeschalteten Playlists?

Playlist Benötigte Scans Musikmenü The Sniper of La Perle 4 On Demand → The Sniper of La Perle The Vault Radio 1 Radio → The Vault

Nach der Freischaltung könnt ihr die Musik über das Autoradio und eure Kopfhörer auswählen. Die vier Sniper-Poster schalten gemeinsam eine Playlist frei; sie liefern nicht vier getrennte Sender.

Fortschritt und Bedeutung für 100 Prozent

Beide besonderen Playlists gehören zum 100-Prozent-Ziel. Das Spiel zeigt bei der ersten Vierergruppe nicht zuverlässig eine eindeutige Liste bereits gescannter Einzelposter. Wenn die Freischaltung fehlt, gleicht alle vier Läden beziehungsweise Studiostellen mit eurer eigenen Notiz ab und scannt die unklare Stelle erneut.

Unsere Karte führt fünf Posterstellen und erlaubt euch, die Scans einzeln zu markieren. Der tatsächliche Spielfortschritt besteht dagegen aus zwei freigeschalteten Playlists. Für diese Anleitung ist keine zusätzliche Geld-, Cheat- oder Fahrzeugbelohnung bestätigt.

Weitere Sammelgegenstände und Fortschritt

Weitere Reihen findet ihr in unserer Sammelgegenstände-Übersicht. Für die Abschlussziele nutzt ihr die interaktive 100-Prozent-Checkliste.

Öffnet in einem neuen Tab