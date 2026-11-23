Knife Flights in GTA 6 verlangen eine besondere Fluglage: Ihr passiert die Lücke zwischen zwei hohen Gebäuden mit nahezu senkrecht stehenden Flügeln. Alle 40 kartierten Passagen liegen in Vice City und Vice Beach. Hier findet ihr die vollständige Übersicht samt Kartenlinks und Tipps für einen kontrollierten Anflug.
Unsere Marker zeigen ungefähre Flugpassagen, keine Boden-Sammelobjekte. Eine vollständige Karte bedeutet nicht, dass GTADB jeden Flug selbst erfolgreich absolviert hat. Prüft vor Ort die tatsächliche Lücke zwischen den Gebäuden und den Abschluss im Spiel.
Alle Knife Flights auf der Karte
Flugzeugwahl und seitliche Fluglage
Ein besonderes Flugzeugmodell ist für die Disziplin nicht vorgeschrieben. Nehmt für die ersten Versuche ein Flugzeug, dessen Rollverhalten ihr bereits kennt. Die Flughäfen und Flugplätze auf unserer Karte helfen euch bei der Orientierung; die tatsächliche Verfügbarkeit eines Flugzeugs prüft ihr vor Ort.
Rollt das Flugzeug so weit auf die Seite, dass eine Flügelspitze zum Boden und die andere zum Himmel zeigt. Ein gewöhnlicher waagerechter Durchflug ist kein Knife Flight. Schaut in eure aktuelle Flugsteuerung, welche Eingabe das Rollen und welche das Seitenruder bedient; die Anleitung setzt keine unveränderte Standardbelegung voraus.
Anflug in fünf Schritten
- Wählt einen Kartenpunkt und verschafft euch mit Abstand einen Überblick über beide Gebäude.
- Richtet den Anflug auf die erkennbare Lücke aus, bevor ihr direkt an den Fassaden seid.
- Bringt die Maschine vor der Engstelle in die seitliche Fluglage und stabilisiert sie.
- Fliegt durch die Passage, ohne im letzten Moment in die waagerechte Lage zurückzurollen. Vermeidet große Korrekturen dicht an den Wänden.
- Sobald die Gebäude hinter euch liegen, richtet die Maschine wieder aus und prüft den entsprechenden Stunt-Eintrag.
Die Namenszusätze Nord, Süd oder Ost in der Liste bezeichnen die jeweilige Gebäudeseite beziehungsweise Passage. Sie sind keine pauschal vorgeschriebene Anflugrichtung. Für diese Suchkarte gibt es keine verifizierte einheitliche Mindesthöhe oder Mindestgeschwindigkeit; richtet euch nach der tatsächlichen Gebäudelücke.
Vollständige Liste der 40 Flugpassagen
Vice City
|Orientierungspunkt
|Suchbereich
|Karte
|Peacock Bay Luxury Condominiums South
|Südseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|Peacock Bay Luxury Condominiums North
|Nordseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|The Fitz-Gerald
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|The Fitz-Gerald North
|Nordseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|Peacock Bay Luxury Condominiums East
|Ostseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|The Fitz-Gerald South
|Südseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|Grand Majestic Aparthotel
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|One Stracathro Tower
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Dock of the Bay Condominiums
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Neo Paloma Apartments
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Tequesta on the Water Apartments
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Aurium Condominiums
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Tequesta Tides Hotel & Spa South
|Südseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|Tequesta Tides Hotel & Spa North
|Nordseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|Moon
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Rico Huxley Hotels
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|The Clarissa Hotel East
|Ostseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|The Clarissa Hotel North
|Nordseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|PJ Butlin Baron
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|BAM1 Condominiums
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Shorefront HQ
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|The Clarissa Hotel South
|Südseite des Komplexes
|Flugpassage öffnen
|LNB HQ
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Arcadia Towers Apartments
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Nauticus Condominiums
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Derwent Towers
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Flora Hotel
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Aida Towers
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Archipelago Apartments
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Tidemark
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Leonida Point Apartments
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
Vice Beach
|Orientierungspunkt
|Suchbereich
|Karte
|Positano Towers
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Harrison Harbor
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|The Amalfi
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Lampedusa
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|The Zaffre
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Jia Luxury Condos
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|The Wash Haus
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Maison Estaque
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
|Brandy Carmine
|Passage am benannten Gebäudekomplex
|Flugpassage öffnen
Erfolgreiche Flüge kontrollieren
Öffnet Fortschritt → Aktivitäten → Stunts → Knife Flights. Sobald ihr den ersten Flug gefunden habt, könnt ihr die benannten Stellen außerdem unter Karte → Erkundung → Stunt Spots → Knife Flights vergleichen. Die Namen helfen euch dabei, benachbarte Passagen am selben Gebäudekomplex auseinanderzuhalten.
Wird ein Versuch nicht gewertet, prüft zuerst, ob ihr die richtige Lücke und die seitliche Fluglage getroffen habt. Ein knapp daneben geflogener Durchgang kann optisch ähnlich aussehen. Wiederholt den Anflug mit ausreichend Abstand zum Ausrichten; einen nicht erfassten Flug solltet ihr auf der Website noch nicht als erledigt markieren.
Gemeinsamer Stunt-Zähler statt Pflicht zu allen 40 Flügen
Die 25 Base Jumps, 40 Knife Flights, 130 Stunt Jumps und 202 Under-the-Bridge-Flüge ergeben zusammen 397 dokumentierte Stunts. Für 100 Prozent zählen beliebige 300 Abschlüsse aus diesem gemeinsamen Vorrat. Die Trophäe „Cunning Stunts“ hat mit 250 Abschlüssen eine eigene Schwelle. Ihr müsst deshalb nicht jede einzelne Disziplin vollständig abschließen.
Weitere Sammelgegenstände und Fortschritt
Weitere Reihen findet ihr in unserer Sammelgegenstände-Übersicht. Für die Abschlussziele nutzt ihr die interaktive 100-Prozent-Checkliste.Öffnet in einem neuen Tab
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