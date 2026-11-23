In GTA 6 findet ihr Sammelkarten auf Veranden, Bücher in Wohnungen und Kokain-Flamingos zwischen gewöhnlichen Gartendekorationen. Dazu kommen Handy-Scans, Schatzfunde und Aktivitäten wie Base Jumps. Hier seht ihr, welche Sammlungen es gibt, was sie bringen und wie viele Fundorte unsere interaktive Karte bereits zeigt.

Für 100 Prozent müsst ihr viele Reihen nur teilweise abschließen. Entscheidend ist der jeweilige Zähler im Spiel: 15 vollständige Kartensets sind etwas anderes als 15 einzelne Karten, und ein entdeckter Absprungpunkt ist noch kein erledigter Stunt.

Unsere Karte enthält aktuell 819 Sammel- und Erkundungseinträge, darunter 475 Sammelkarten und 50 Flamingos. Die folgende Übersicht trennt den Umfang im Spiel vom kartierten Bestand. Stand der Fundortzahlen ist der 23. November 2026.

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Alle Sammelgegenstände auf der interaktiven Karte

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Wählt links die gewünschte Kategorie oder ein Kartenset. Jeder Marker führt zu den verfügbaren Suchhinweisen und Bildern. Bei einem ungefähren Fundort zeigt die Position das Gebäude, Grundstück oder kleine Suchgebiet; der genaue Platz kann auf einer anderen Etage oder hinter dem Gebäude liegen.

Sammelreihen, Gesamtzahlen und bekannte Fundorte

Unter Collectibles bündelt die Karte auch Erkundungs- und Stunt-Aktivitäten. Die 819 Einträge sind deshalb keine 819 Gegenstände zum Aufheben. Zehn Meditationsorte ermöglichen beispielsweise 18 Abschlüsse; die fünf Schatzmarker führen zu Tauchgebieten und entsprechen nicht fünf einzeln erfassten Unterwasserfunden. Die noch nicht kartierten Sammlungen stehen weiter unten.

Sammelkarten: Diese 18 Sets gibt es

Die größte Reihe umfasst 480 Karten in 18 Sets. Karten liegen unter anderem auf Tischen, Regalen und Veranden oder stecken in Wandkästen. Achtet auf die Farbvariante: MonaLi$a in Gold ist ein eigener Sammlungseintrag. Eine zweite identische Ausführung füllt dagegen keinen weiteren Platz. Anzeigen wie 1/36 geben euren persönlichen Fortschritt im Set an und sind keine festen Kartennummern.

Für den 100-Prozent-Abschluss braucht ihr 15 komplette Sets. Bereits drei vollständige Sets bringen die Trophäe beziehungsweise das Achievement Don’t Touch My Deck. Im Sammelkarten-Guide findet ihr die ausführlichen Fundbeschreibungen und unsere eigenen PS5-Bilder. Die Karte zeigt 475 Kartenmarker; diese Abdeckung allein bestätigt noch kein im Spiel abgeschlossenes Set.

Im Kartenfilter heißt Nine1Nine Dancers kurz Nine1Nine und Delights Dancers kurz Delights. Es handelt sich jeweils um dasselbe Set. Bei Vice City Manatees nennt die Setübersicht 24 Karten, eine ausführlichere Liste aber 30 Positionen mit teils fehlenden Namen. Die Gesamtzahl 480 folgt der 18-Set-Übersicht; der abweichende Manatees-Eintrag ist noch nicht geklärt.

Auf diesem Fass vor Kenton’s Shop liegt Marquise Bernard. Eigene PS5-Aufnahme von GTADB / PlayCentral; Spielmaterial © Rockstar Games.

Ein gut erkennbarer früher Fund ist Marquise Bernard vor Kenton’s Shop in Key Lento: Die Karte liegt auf dem Fass neben der Eingangstür auf dem Holzsteg am Wasser. Eingesammelte Karten könnt ihr im Pfandhaus verkaufen, ohne den registrierten Sammelfortschritt zu verlieren. Der Wert hängt von Karte und Seltenheit ab. Ein pauschaler Geldbonus für jedes fertige Set ist nicht belegt.

Kokain-Flamingos erkennen und zerstören

In Leonida stehen 125 Kokain-Flamingos, von denen ihr 100 für die Checkliste zerstören müsst. Erkennen könnt ihr sie am schwarz-weißen Schnabel. Normale Dekoration hat einen gelb-schwarzen Schnabel. Schießt auf den Körper, damit die Figur zerbricht. Das herausfallende Kokainpaket ist zusätzliche Beute; das Einsammeln ist für den Flamingo-Zähler nicht nötig.

Der Flamingo-Guide führt euch zu den 50 bislang kartierten Figuren, etwa in Belpoint, Key Lento, Watson Bay, Capri und Port Gellhorn. Prüft bei einer ohnehin geplanten Fahrt Veranden, Gärten und Bootsanleger. 75 Figuren fehlen noch auf der Karte, sodass daraus noch keine vollständige Route zu den benötigten 100 entsteht.

Die Drogen lassen sich beim Hehler verkaufen; einen festen Erlös pro Figur gibt es hier nicht als verlässlichen Richtwert. Die gemeldete Freischaltung des aufblasbaren Flamingo-Fahrzeugs nach 50 zerstörten Figuren ist von uns noch nicht selbst im Spiel bestätigt. 50 Kartenmarker sind unabhängig davon nur die Zahl unserer erfassten Fundorte.

Magazine, Bücher, Comics und die sieben Book Swaps

Die Lesesammlung besteht aus 27 unterschiedlichen Titeln. Hinzu kommen sieben Book Swaps, also Büchertauschstellen. Für 100 Prozent zählen beide Gruppen zusammen: 30 von insgesamt 34 Einträgen reichen. Untersucht und lest das Objekt; eine weitere Ausgabe desselben Titels erhöht den Zähler nicht erneut.

Auf der Karte stehen 23 Leseobjekte und alle sieben Book Swaps. Beginnen könnt ihr bei den Büchern und Heften in Jasons Haus in Key Lento und im Starlet Motel in Port Gellhorn. Lest Exemplare in Storyunterkünften, solange ihr Zugang habt, und behaltet vor Kapitelwechseln einen manuellen Speicherstand. Der Guide zu Magazinen, Büchern, Comics und Book Swaps erklärt die einzelnen Titel und Zugänge. Ein fester Geldbetrag pro gelesenem Objekt ist nicht belegt. Tattoo-Hefte für WAiNK gehören zu einem anderen Fortschrittszähler.

Meditationen: Warum zehn Orte für 18 Abschlüsse stehen

Unsere Karte zeigt alle zehn Meditationsorte. Acht reguläre Plätze lassen sich mit Jason und Lucia erledigen, dazu kommen die einzelne Meditation bei Jasons Haus und das Finale auf Mount Kalaga. Zusammen ergibt das 18 Abschlüsse. Für 100 Prozent genügen 15. Ein Kartenhaken erfasst nur den Ort; die beiden Charakterabschlüsse kontrolliert ihr im Spiel.

Im Meditations-Guide stehen die Uferplätze, der Wasserfall, das Wasserrad und die Bergorte. Nehmt die Balkon-Meditation in Kapitel 1 mit, solange sie verfügbar ist. Ob sie für die separate Trophäe Positive Mental Attitude zwingend nötig ist, bleibt offen. Für den 15er-Schwellenwert ist diese Trophäenfrage nicht entscheidend. Eine feste Geld- oder Ausrüstungsbelohnung ist nicht bekannt.

WAiNK, Playlist-Poster und freischaltbare Styles

Mit der WAiNK-App scannt ihr auffällige Orte und Objekte. Zu den Reihen gehören 31 Landmarks, 35 Curiosities, 23 Sculptures, vier Peewees Billboards sowie No Flusher Tags. Die Karte enthält 66 Scanorte: 24 Landmarks, 22 Curiosities, 17 Sculptures und drei Billboards. Für No Flusher Tags gibt es noch keine veröffentlichten Marker; bei ihrer Gesamtzahl widersprechen sich die Listen. Für 100 Prozent sind 100 Orts-Scans nötig. AHOL-Straßenkunst und 1010-Wandbilder besitzen eigene Sammlungszähler und ersetzen diese Scans nicht.

Die fünf Playlist-Poster schalten zwei Musiklisten frei. Vier Poster in La Perle und Crosstown ergeben The Sniper of La Perle, ein Poster im Club The Vault schaltet The Vault Radio frei. Bei der ersten Gruppe müsst ihr alle vier Poster scannen. Für 100 Prozent braucht ihr beide Playlists. Die fünf Poster sind vollständig auf der Karte vertreten.

Die Sammlung Discovered Styles umfasst 45 Tattoo-Magazin-Styles und 34 Luxusuhren, insgesamt 79 Einträge. Für 100 Prozent braucht ihr davon 70. Die Magazine werden gescannt und schalten Tattoo-Motive frei; Uhren sind tragbare Fundstücke. Verwechselt diese Hefte nicht mit den 27 Leseobjekten. Styles, die 112 AHOL-Street-Art-Objekte und die fünf 1010 Murals haben bislang keine eigenen öffentlichen Marker bei uns. Für die beiden Kunstsammlungen nennt die 100-Prozent-Liste keinen gesonderten Pflichtwert.

Base Jumps, Sprungschanzen und Knife Flights

Die vier Stunt-Arten ergeben zusammen 397 Aufgaben: 130 Stunt-Sprünge, 202 Flüge unter Brücken, 40 Knife Flights und 25 Base Jumps. Für 100 Prozent könnt ihr beliebige 300 kombinieren. Die Stunt-Trophäe verlangt separat 250. Ihr müsst also nicht zwingend jede einzelne Untergruppe vollständig schaffen.

Unsere Karte zeigt 104 Sprungschanzen, alle 40 Knife-Flight-Bereiche und alle 25 Base-Jump-Startpunkte. Flüge unter Brücken sind noch nicht kartiert. Bei einem Base Jump führt euch der Marker auf ein Hochhaus, einen Turm oder einen Berg. Startet den Fallschirmsprung und beendet den Ringkurs; der Besuch des Gebäudes reicht nicht. Bei Knife Flights sucht ihr die Passage zwischen den Gebäuden. Weitere Hinweise bietet der Guide zu Stunts und Sprungschanzen.

Kentons Schätze, Unterwasserfunde und versteckte Pakete

Kenton vermittelt nach Island Dreams Tauchaufträge zu sieben Schatz-Sets. Der zugehörige Checklistenpunkt verlangt fünf abgeschlossene Sets. Für den separaten Punkt mit allen 33 Unterwasser-Entdeckungen müsst ihr die Reihe jedoch weiterführen. Die geborgenen Schätze bringt ihr zu Kenton; ein einheitlicher Erlös pro Fund ist nicht verlässlich angegeben.

Die fünf Schatzmarker zeigen bisher bekannte Wrack- und Tauchgebiete. Sie sind keine vollständige Liste der 33 einzelnen Entdeckungen. Unter Hidden Packages stehen neun Fundstellen, teils mit mehreren Beutestücken oder Missionsbezug. Eine gesicherte Gesamtzahl und einen eigenen Paket-Schwellenwert für 100 Prozent gibt es dafür derzeit nicht. Lest vor dem Ausflug den jeweiligen Popup-Hinweis, statt von einem beliebigen Paket auf denselben Inhalt oder Zugang zu schließen.

So plant ihr eine Sammelrunde und behaltet den Fortschritt

Wählt eine Sammelreihe oder ein Kartenset und verbindet benachbarte Marker zu einer kurzen Runde.

Öffnet die Fundbeschreibung vor der Anreise. Bei einem ungefähren Marker sucht ihr am benannten Gebäude oder Grundstück; beachtet Stockwerk, Zugang und Bilder.

Setzt den Sammelhaken erst nach dem erfolgreichen Fund. Über die Fortschrittsfilter blendet ihr erledigte Orte aus oder springt zum nächsten fehlenden Fund.

Als Gast speichert die Karte die Haken im aktuellen Browser. Beim Löschen der Browserdaten oder Gerätewechsel gehen diese lokalen Markierungen nicht automatisch mit. Kontofunktionen richten sich nach Anmeldung und den verfügbaren Einstellungen der Karte.

Vergleicht die Markierungen mit dem Fortschrittsmenü im Spiel. Die Website greift nicht auf euren PS5- oder Xbox-Spielstand zu.

Wenn ein Fund fehlt, prüft zuerst Variante, Etage und Zugänglichkeit. Möglicherweise habt ihr das Objekt bereits mitgenommen oder ein gleichnamiges Exemplar an anderer Stelle gelesen. Der Kartenhaken ersetzt weder die Aufnahme im Spiel noch die Kontrolle des Sammlungszählers.

Welche Sammlungen braucht ihr für 100 Prozent?

Arbeitet bei Karten auf vollständige Sets hin und verbindet Leseobjekte mit den nahen Book Swaps. Nehmt neue WAiNK-Orte auf normalen Fahrten mit und sammelt die fünf Playlist-Poster gezielt ein. Flamingos liefern neben Sammelfortschritt verkäufliche Beute, während die Stunts gemeinsam einen Schwellenwert füllen. Ein pauschaler Bonus für jede abgeschlossene Reihe lässt sich daraus nicht ableiten.

Die 100-Prozent-Checkliste zeigt alle Pflichtmengen. Die vollständige Ingame-Übersicht erscheint nach der Story unter Fortschritt → Statistiken → 100 %; vorherige Funde zählen weiter. Der Abschluss bringt A Long Road. Für Platin gelten zusätzliche Bedingungen aus dem Trophäen-Guide. Missionen, Geldtipps und weitere Aktivitäten findet ihr in unserer GTA-6-Komplettlösung.

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