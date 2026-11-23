Der kleine Tresor steht unter der Mikrowelle. Am geöffneten Safe ist die Interaktion „Geld“ sichtbar.

Die Tresore in GTA 6 verstecken Bargeld, Wertsachen und mitunter besondere Fundstücke. Hier findet ihr bekannte Tresorcodes, die Wege zu den Safes und ihre Codehinweise. Dazu gehören der von uns im Spiel überprüfte Wohnwagen am Cottonmouth Lake, Gangverstecke und Missions-Tresore. Wechselnde Kombinationen und noch ungeklärte Fälle sind gesondert gekennzeichnet.

Tresorcodes und Öffnungsarten in der Schnellübersicht

Die Liste umfasst 30 geprüfte Safe-Fundstellen und Öffnungsfälle. Sie ist kein vollständiges Verzeichnis sämtlicher Tresore im Spiel. „Ohne Zahlencode“ meint eine andere Öffnungsinteraktion; ein bereits offener Safe ist ein eigener Sonderfall. Klickt auf einen Standort, um direkt zur Lösung zu springen. Auf kleinen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.

Gebt führende Nullen vollständig ein: 0300, 0072, 0104 und 031462. Auch fünf- und sechsstellige Kombinationen müssen vollständig eingegeben werden. Avery Pawn besitzt keinen universellen Code. Bei Palmer ist 1886 im Gameplay belegt; die abweichende Angabe 1887 ist weiter unten eingeordnet. Für Saber Shipping Facility gibt es noch keine widerspruchsfrei zugeordnete Kombination.

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Cottonmouth Lake: Wohnwagen-Safe mit Code 44017

Auf der Landzunge am südwestlichen Cottonmouth Lake steht zwischen den abgebrannten Häusern ein heruntergekommener Wohnwagen. Im Inneren findet ihr den kleinen Safe direkt unter der Mikrowelle. Wir haben den Fundort am 23. November 2026 selbst auf PS5 überprüft: Die richtige Kombination lautet 44017.

Die eigene Spielkarte zeigt die Landzunge am Cottonmouth Lake und die abgebrannten Häuser. © Rockstar Games / eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral

Die Detailansicht zeigt den Standort des Wohnwagens bei den abgebrannten Häusern. © Rockstar Games / eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral

So löst ihr den Hinweis im Wohnwagen

Schaut euch die Innenwand mit den Postkarten und Fotos an. Zwischen den Bildern sind weiße Zahlen beziehungsweise Markierungen zu sehen; zusammengesetzt ergeben sie 44017. Die große weiße Umrandung steht für die Null. Eine unmarkierte Postkarte liefert keine zusätzliche Ziffer. Am Safe müsst ihr alle fünf Stellen eingeben.

Die Markierungen zwischen den Fotos und Postkarten ergeben die Kombination 44017. © Rockstar Games / eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral

Geht anschließend zur Küchenzeile und interagiert mit dem Tresor unter der Mikrowelle. Wählt die Codeeingabe, tippt 44017 ein und öffnet die Tür. Nehmt die angebotenen Gegenstände einzeln heraus. Der Screenshot des geöffneten Safes zeigt ausdrücklich die Interaktion „Geld“; die angezeigten Kontostände rechts oben sind kein Nachweis für eine bestimmte Tresorauszahlung.

Der kleine Tresor steht unter der Mikrowelle. Am geöffneten Safe ist die Interaktion „Geld“ sichtbar. © Rockstar Games / eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral

Welche Beute ist am Cottonmouth Lake bestätigt?

Unsere anschließende Aufnahmeserie zeigt zusätzlich die Entnahme der Sammelkarte Laki Maivia (Bronze) aus dem Set Los Santos Pounders. Damit ist die Karte in unserem Durchgang separat belegt. Eine feste Bargeldsumme, ein vollständiger universeller Beuteumfang oder ein erneutes Erscheinen des Inhalts lassen sich aus der Bildfolge nicht ableiten.

Die anschließende Kartenansicht bestätigt Laki Maivia (Bronze) aus dem Set Los Santos Pounders in unserem Durchgang. © Rockstar Games / eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral

Den Wohnwagen findet ihr über den bereits vorhandenen GTADB-Marker zu Laki Maivia (Bronze). Er markiert den ungefähren Suchbereich; unsere beiden eigenen Spielkartenbilder zeigen die nähere Lage. Weitere Karten behandelt unser Sammelkarten-Guide.

Spirituosenladen in Key Lento: Safe ohne Zahlencode aufbrechen

Im Büro des Spirituosenladens in Key Lento steht ein grüner Safe auf einem Aktenschrank. Daneben seht ihr einen Schreibtisch mit einem grünen Teller und Tierfotos an der Wand. Unsere eigenen PS5-Aufnahmen zeigen, wie Jason diesen Safe mit einem Werkzeug aufbricht. Eine Zahlenkombination wird dabei nicht eingegeben.

Startet die angebotene Aufbrech-Interaktion und bewegt den rechten Stick, bis sich der eingeblendete Kreis schnell füllt. Haltet den Stick an der passenden Stelle, bis das Schloss geknackt ist. Der Spielhinweis fordert genau diese Suche nach der richtigen Stickposition.

Eigene PS5-Aufnahme: Der eingeblendete Hinweis erklärt das Aufbrechen mit dem rechten Stick. Ein Zahlencode wird dabei nicht eingegeben. © Rockstar Games / eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral

Nach dem Öffnen müsst ihr die Beute noch aufnehmen: Im zweiten Bild erscheint dafür die Interaktion „Geld“. Belegt ist die Öffnung ohne Code in unserem Durchgang. Ob der Safe darüber hinaus eine Zahlenkombination besitzt, geht aus den Aufnahmen nicht hervor. Ein Code wird deshalb für diesen Fundort nicht erfunden.

Nach dem Aufbrechen ist der Safe geöffnet. Das Geld muss anschließend über die eigene Interaktion eingesammelt werden. © Rockstar Games / eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral

Port Gellhorn: Brooks Boatworks, Bowlingbahn und Motel

Brooks Boatworks: 6823 für den Safe in der Lagerhalle

Brooks Boatworks liegt im Norden von Port Gellhorn. Betretet das Kolt-Gelände über die seitliche Lücke im Zaun. In der größten Lagerhalle führt der Weg vom oberen Zugang nach unten zum Raum mit dem Billardtisch. Dort öffnet 6823 den Tresor mit Bargeld.

Der Zahlenhinweis hängt im kleinen Gebäude östlich der Haupthalle: Nehmt die Außentreppe zum oberen Büro und betrachtet die Wandkarte. Sie nennt zugleich die Kombinationen für Kingpin Bowling und La Cascara Motel. Sammelt den Hinweis ein, damit ihr die Zahlen im Spiel nachschlagen könnt.

Brooks Boatworks: zweiter Safe im westlichen Gebäude

Kontrolliert außerdem das separate Gebäude westlich der Lagerhalle. Dort steht ein zweiter kleiner Safe auf einem Aktenschrank. Für diesen Behälter ist das Aufbrechen ohne Zahlencode dokumentiert. Die Kombination 6823 aus der Haupthalle ist deshalb keine belegte Pflicht für beide Safes. Eine einheitliche Auszahlung für den zweiten Behälter ist nicht nachgewiesen.

Kingpin Bowling Alley: 0300

Sucht in der Bowlingbahn das kleine Büro im nordöstlichen Gebäudeteil auf. Der Safe wird mit 0300 geöffnet; der zugehörige Hinweis liegt bei Brooks Boatworks auf der Wandkarte. Dort stehen alle drei Kolt-Kombinationen zusammen. Die gelegentlich verbreitete Zahl 0330 wird von den hier geprüften Originaldurchgängen nicht gestützt. Im Safe ist Bargeld dokumentiert, aber kein für jeden Überfall garantierter Betrag.

La Cascara Motel: 6969

Geht über die mittlere Treppe oder die Feuertreppe ins oberste Stockwerk des Motels. Der Tresor steht im abgetrennten Raum mit der auffälligen gelben Wand. Gebt 6969 ein und nehmt das Geld heraus. Den Codehinweis findet ihr ebenfalls auf der Wandkarte bei Brooks Boatworks. Der Motel-Safe und die beiden Brooks-Safes sind getrennte Behälter.

Avery Pawn: So bekommt ihr den wechselnden Code

Im Pfandladen führt euch der Bereich hinter dem Tresen in die rückwärtigen Räume und zum Büro mit dem Safe neben dem Schreibtisch. Hier hilft eine aus dem Internet übernommene Zahl nicht zuverlässig: Unabhängige Spieldurchgänge zeigen unterschiedliche Kombinationen.

Zielt auf einen Angestellten hinter dem Tresen und nutzt die eingeblendete Droh-Interaktion. Sobald „Safe Code?“ angeboten wird, fordert ihr damit die Kombination an. Merkt euch die angezeigten vier Ziffern und gebt sie am Safe ein. Erledigt diesen Schritt, solange der Mitarbeiter noch ansprechbar ist. Danach könnt ihr Bargeld und Schmuck aus dem Büro-Safe nehmen.

Delights / Afternoon Delight: Missions-Safe mit 2008

In „Afternoon Delight“ erhaltet ihr von Vicki die nötigen Informationen für den Safe im hinteren Büro von Delights. Die Kombination lautet 2008. Jasons Entscheidung zur Bühnenvorstellung verändert den Missionsablauf, führt aber in beiden Fällen zum Überfall auf das Büro. Nehmt das Geld aus dem Safe und setzt die Mission fort. Die später überwiesene Missionsbelohnung von 10.000 Dollar ist keine separat belegte Tresorauszahlung.

Grassrivers und Watson Bay: RV Park, Schrottplatz und Forschungsstation

Sunrise RV Park: Büro-Safe ohne Zahlencode

Geht im Sunrise RV Park zum Hauptbüro beim Eingang und sucht hinter dem Empfang. Dieser Safe lässt sich im dokumentierten Ablauf mit der Schraubendreher-Interaktion öffnen. Rechts daneben liegt ein Notizblock: Er nennt 6769 für den anderen Safe am Dock. Nehmt den Hinweis mit, bevor ihr das Büro verlasst. Die hier gefundene Zahlenkombination gehört zum Docklager.

Sunrise RV Park: 6769 im Docklager

Folgt dem Weg im Park nach Süden zum großen Gebäude am Wasser. Geht im Docklager nach hinten und orientiert euch am gelben Schild „LIVE BAIT & TACKLE“. Daneben steht der codierte Safe. 6769 ist auf dem Notizblock im Hauptbüro und im zugehörigen Gameplay-HUD lesbar. Öffnet den Safe und sammelt die Beute vollständig ein.

Sunrise RV Park: zusätzlicher Safe im Wohnmobil

Nördlich des Docks steht ein orange-weißes Wohnmobil. Betretet es, geht durch den Schlafbereich und schaut im Bad auf die Ablage neben dem Waschbecken. Der kleine zusätzliche Safe ist im dokumentierten Durchgang ohne Zahlencode zugänglich. Er ist zusätzliche Beute und wird nicht als einer der beiden erforderlichen Safe-Wertsachen dieser Operation beschrieben.

Nova Auto Junkyard: 7777 an der Wand

Der M7-Schrottplatz liegt in Hamlet. Sucht den mit der Garage verbundenen Nebenraum beziehungsweise Bürobereich. Am Safe beziehungsweise direkt an der zugehörigen Wand steht der Hinweis 7777. Gebt die vier Ziffern ein und nehmt das Bargeld. Die übrigen Wertsachen des Schrottplatzes und das Fahrzeug sind zusätzliche Ziele; der Safe allein beendet nicht automatisch die gesamte Operation.

Pelican Valley: Forschungsstation mit 0072

Schaltet zuerst am Stromkasten außen am Haus den Strom ein. Im Inneren findet ihr das Computerpasswort CLEAVES auf dem Boden. Lest am Rechner und in den Forschungsunterlagen den Hinweis zur erfolgreichen Probe: Aus 0036 wird durch Verdoppeln 0072. Diese vierstellige Zahl öffnet den Safe im Hauptgebäude.

Im Safe liegen Bargeld und eine Notiz mit 0212. Die zweite Kombination öffnet die Tür des Gebäudes am Dock. Sie ist kein weiterer Tresorcode. Auch die dort auffindbare Crabshack VF5 liegt hinter dieser Tür und darf nicht als direkter Inhalt des ersten Safes ausgegeben werden.

Palmer Fishing Warehouse: 1886 ist im Gameplay belegt

Das bewachte Lagerhaus liegt auf Bobcat Key bei Watson Bay. Betretet das Hauptgebäude und lest die Nachricht auf dem Computer im Erdgeschoss. In der geprüften Aufnahme erscheint danach ausdrücklich „Safe code: 1886“ im HUD. Der Tresor steht oben in der Ecke des Aufenthaltsraums; dort wird das Bargeld entnommen.

Einige Fundortlisten nennen stattdessen 1887. Dafür liegt uns bislang keine gleichwertige Aufnahme des Computerhinweises oder einer erfolgreichen Eingabe vor. Wir führen deshalb 1886 als belegte Kombination und lassen den Zahlenkonflikt offen. Unterschiedliche Listen allein beweisen keinen spielstandabhängigen Code. Lest bei einer Abweichung die Nachricht in eurem eigenen Spiel.

Watson Bay Safehouse: 1819 am Küchencomputer

Das abgelegene Haus gehört zur La-Polilla-Negra-Operation in Watson Bay. Sucht im Küchenbereich den Computer neben der Wertsachen-/Uhrenstelle und lest die Nachricht. Sie liefert 1819. Der zugehörige Safe steht in der Küche unter der Mikrowelle. Gebt die Kombination dort ein und sammelt das Bargeld. Die besondere Waffe im Obergeschoss und das Fahrzeug unter dem Haus sind andere Beutepositionen.

Vice City: Garagen, Lagerhäuser und Guardia-Safes

Janjak’s Garage: 4444 am Kühlschrank

Der San4San-Stützpunkt liegt am südwestlichen Rand von La Perle. Ein möglicher Zugang führt über den Reifenstapel und das blaue Vordach zum Dach und durch die offene Luke hinein. Im Bürobereich befindet sich ein Kühlschrank mit einem Haftzettel. Darauf steht 4444; der Safe ist im angrenzenden Raum. Gebt den Code am Tresor ein. Er gehört nicht zu einem Garagentor.

Illegal Sneaker Trade: 4124 für den Safe gegenüber

Bei dieser San4San-Operation in La Perle führt ein Hinweis im rückwärtigen Bereich des ersten Standorts zu einer zweiten Fundstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Geht dort ins Obergeschoss und nehmt die dritte Tür rechts. Für diesen Safe ist 4124 dokumentiert. Verwechselt den Zahlenhinweis nicht mit einem automatisch identischen Code für einen weiteren Behälter im Hauptgebäude.

Casa Guardia: 1965 im oberen Büro

Casa Guardia ist das Gebäude der Guardia Brothers in Little Cuba. Arbeitet euch zum Büro im obersten Geschoss vor. Der Safe steht im Bereich mit dem Schreibtisch, der Uhr und der kubanischen Flagge. Mit 1965 öffnet ihr ihn und nehmt das Bargeld. Die übrigen Wertsachen und das Fahrzeug hinter dem Gebäude bleiben eigenständige Ziele der Operation.

Saber Shipping Yard: 8046

Das ummauerte Gelände mit Saber-/Voyager-Beschilderung liegt im Hafengebiet bei Little Cuba. Sucht in der Lagerhalle das holzgetäfelte Büro auf. Der Safe wird mit 8046 geöffnet. Der Hinweis stammt von einer Karte im Büro; der geprüfte Durchgang zeigt die Zahl anschließend sowohl auf der Operationskarte als auch unter „Notes“ an der Safetastatur. Sammelt das Bargeld ein und prüft die übrigen Operationsziele getrennt.

Saber Shipping Facility: offener Safe und ungeklärte Codezuordnung

Die Facility ist ein anderer Standort als der Shipping Yard. Ein dokumentierter Zugang führt über Container zur gelben Hebebühne, mit ihr aufs Dach und durch den Dachzugang ins Obergeschoss. Am Ende des Flurs liegt das Büro. In den geprüften Aufnahmen ist der Safe bereits offen und ein Mann steht davor; nach dessen Ausschalten kann das Geld direkt genommen werden.

Für einen verschlossenen Facility-Safe wird 1122 berichtet, andere Listen ordnen ihm 1965 zu. Die zweite Zahl gehört zugleich nachweislich zu Casa Guardia. Es fehlt der eindeutige Beleg, welche Kombination zu welchem verschlossenen Behälter der Facility gehört. Deshalb geben wir hier keinen der beiden Codes als abschließend bestätigte Lösung aus. Zwei Zahlen in Listen belegen auch keine zwei verschiedenen Safes.

Leonida Carrier Warehouse: 9256

Sucht in Balsero das Lagerhaus neben den Bahngleisen. An der Außenseite führt eine Metallleiter aufs Dach. Lasst euch durch die offene Dachluke in den hinteren Raum fallen und achtet auf die bewaffneten Wachen. Der Safe steht neben dem Waffenschrank; die dokumentierte Kombination lautet 9256. Nehmt das Bargeld aus dem Safe. Munition und andere Gegenstände im Raum sind keine nachgewiesene feste Tresorfüllung.

Black Eagle Warehouse: 031462, Tür zuvor mit 789987 öffnen

Das Lagerhaus steht neben dem Black-Eagle-Waffenladen in Balsero. Geht durch den offenen Zugang am Ladebereich hinein und haltet euch rechts zum verschlossenen Büro. Das Tastenfeld neben der Bürotür verlangt 789987. Erst im Büro folgt der eigentliche Safe mit 031462 – einschließlich der führenden Null.

Der Türhinweis befindet sich im rückwärtigen Bereich des benachbarten Waffenladens: Ein Zettel verweist auf die Zahlen der Zielscheibe. Der Computer im Lagerbüro liefert den Geburtstags-Hinweis für den Safe. Als besondere Beute ist die Black Eagle Import Kalinga .50 dokumentiert. Der bestehende Black-Eagle-Marker auf GTADB führt zum benachbarten Waffenladen als Orientierungspunkt; er ist kein eigener Innenraum-Marker für diesen Tresor.

Chatfield Storage & Logistics: 5800 im Site Office

Fahrt zum Gelände an der Bowsprit St auf Waxman Island. Über den blauen Zaun gelangt ihr in den Hof. Die bewachte Treppe führt zur Tür mit der Aufschrift „Site Office“; öffnet sie und sucht den Safe im Büro. Der Originaldurchgang nennt 5800 und zeigt den Weg bis zur Tastatur. Ein separater lesbarer Codezettel ist darin nicht nachgewiesen. Im Safe ist Bargeld dokumentiert; eine feste Auszahlung lässt sich daraus nicht ableiten.

Marbelle Hotel: sechsstelliger Code 955214

Das verlassene Hotel liegt westlich der Panos Plaza in Crosstown. Geht über den rückwärtigen Eingang hinein. Links von der Treppe im Erdgeschoss steht der Safe. Nehmt zunächst die Treppe nach oben und folgt der sich öffnenden Tür sowie dem anschließenden Ereignis bis aufs Dach. Dort liegt der alte Notizblock mit dem Zahlenhinweis 955214.

Kehrt zum Erdgeschoss zurück, gebt alle sechs Ziffern ein und sammelt Wertsachen und Geld ein. Ein Kartenfund im oberen Stockwerk ist ein separater Gegenstand und nicht automatisch Safeinhalt. Der dokumentierte Code ist keine Grundlage für die Behauptung, der Safe sei zufällig: Dafür wären unterschiedliche nachvollziehbare Durchgänge nötig.

Ambrosia und weitere Missions-Tresore

Biker Hideout: 1982 auf der schwarzen Fahne

Das Biker Hideout ist die Bar der Final Chapter östlich von Ambrosia. Geht vom Haupteingang nach rechts am Billardtisch vorbei und öffnet die Tür zum Hinterraum. Der Tresor steht in der entfernten Ecke neben der Ausgangstür. Seine Kombination 1982 ist das Gründungsjahr der Gang und steht auf der schwarzen Fahne an dieser Wand. Revolver und Motorrad sind weitere Wertsachen der Operation und keine zusätzlichen Tresore.

Farm Fix Meth Lab: 2121

Sucht im Meth-Labor auf McKittrick Farm den Bürobereich mit dem Safe auf. Auf einer Werkbank im Labor liegt ein Notizblock, auf dem 2121 rot eingekreist ist. Gebt die Zahl am Tresor ein und sammelt die Gang-Beute. Farm Fix Meth Lab und Farm Fix bezeichnen in den geprüften Berichten denselben Laborstandort; daraus entsteht kein zweiter Safe.

Casa de Empeño: 1680 bei Yasmanis Schmuckauftrag

Yasmani schickt euch im dritten Kapitel zu dem Pfandgeschäft in Ocean Beach. Der Tresor steht im kleinen Büro hinten im Laden. Gebt 1680 ein und nehmt die gesuchte Büffelschädel-Kette mit. Die Kombination gilt für diesen Missionsauftrag; gewöhnliche Pfandhausüberfälle sind damit nicht pauschal gelöst.

Richardson Jewelry: 6815

Für Yasmanis Diamantring geht ihr in den mittleren Raum des Geschäfts. Der Safe steht in der nordöstlichen Ecke und öffnet sich mit 6815. Die Hintertür lässt sich mit der Snap Gun öffnen. Der Ring ist das Auftragsziel; zusätzliche Ware in den Vitrinen ist davon getrennt.

Donovan Banks & Co.: 0104

Dieser Standort ist ein Juweliergeschäft. Im langen rückwärtigen Raum steht der Safe etwa in der Mitte. Gebt 0104 mit der führenden Null ein und nehmt Yasmanis Amethyst-Halskette. Die Hintertür ist ebenfalls mit der Snap Gun zugänglich. Der Name „Banks“ macht diesen Safe nicht zu einem Bankgewölbe.

Pete’s Hangar: 3718

Nach „Pool Day“ erhaltet ihr im vierten Kapitel Petes Auftrag „The Last Mile: Passing the Torch“. Fahrt zum markierten Hangar am Sundown Private Airfield und geht im hinteren Bereich durch die rote Tür in den Vorratsraum. Öffnet dort den Safe mit 3718 und nehmt die Beute, bevor ihr ins Flugzeug steigt. Pete’s KZ-59 auf dem Tisch ist ein eigener Fundgegenstand.

Weitere Safes: Was noch nicht ausreichend geklärt ist

Für einzelne Fundstellen kursieren bereits Zahlen, ohne dass alle Angaben zuverlässig zusammenpassen. Dazu gehören Stormy (7869), ein als „Room 115“ bezeichneter Raum (4242) und ein Slum-Haus (9790). Ohne klaren Raumweg und passenden sichtbaren Codehinweis behandeln wir diese Zahlen nicht als verifizierte Lösungen. Für das Sound4Sound Studio sind außerdem ein Safe im Kontrollraum und alternative Öffnungswege beschrieben; ein gesicherter PIN liegt uns dafür nicht vor.

Auch viele Geschäfte, Wohnungen und Gangstandorte besitzen kleinere Behälter ohne belegte feste Kombination. Ein Kartenverzeichnis mit 62 Safe-Markern bedeutet weder 62 unterschiedliche Codes noch 62 für den Abschluss benötigte Tresore. Mehrere Behälter an einem Gelände, Türcodes und große Bankgewölbe müssen getrennt gezählt werden.

Was tun, wenn ein Tresorcode nicht funktioniert?

Prüft zuerst den Ort und das richtige Tastenfeld. Black Eagles 789987 öffnet eine Tür; 031462 öffnet den Safe dahinter. In Pelican Valley gehören 0072 zum Safe und 0212 zur Docktür. Bei Brooks stehen zwei verschiedene Safes auf demselben Gelände.

Lest dann den Hinweis in eurem Spiel: Wandkarten, Postkarten, Haftzettel, Notizblöcke und Computer-Nachrichten sind die entscheidenden Anlaufstellen. Der Fokusmodus hilft beim Absuchen; auf dem Controller wird er durch gleichzeitiges Drücken beider Sticks aktiviert. Bei Ladenüberfällen fordert ihr über „Safe Code?“ die aktuelle Kombination vom Personal an. Nicht jede abweichende Online-Liste beweist einen zufälligen Code.

Einzelne ältere Safes bieten eine eigene Aufbrech-Interaktion, andere die Option für einen Sprengsatz. An Brooks Boatworks und Kingpin Bowling ist explosives Öffnen als Alternative dokumentiert. Welche Methode an eurem Behälter verfügbar ist, zeigt die Interaktion am Objekt. Daraus folgt keine Garantie, dass jedes Schloss oder jedes Bankgewölbe mit derselben Methode geöffnet werden kann.

Welche Tresore zählen für 100 Prozent?

Die aktuelle Spielcheckliste führt 39 vollständig erledigte Gang-Operationen und 22 vollständig erledigte Bankjobs. Bei den Gangstandorten müssen die wichtigen Wertsachen aufgenommen werden. Ein Safe kann eine davon sein; ein bereits geöffnetes, aber nicht leergeräumtes Behältnis reicht deshalb nicht automatisch. Acht große Bankgewölbe sind zusätzlich als eigene Voraussetzung aufgeführt.

Die 100-Prozent-Checkliste enthält keinen eigenen Punkt „alle frei gefundenen Safes öffnen“. Kontrolliert die noch offenen Ziele direkt am jeweiligen Operations- beziehungsweise Banksymbol. Die Gang-Übersicht und der Banküberfall-Guide erklären die übergeordneten Aufgaben. Weitere Missionswege stehen in unserer GTA-6-Komplettlösung.

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