Jason Duval wirkt in Grand Theft Auto 6 auffallend ruhig. Während Lucia Caminos selbstbewusst auftritt und Gespräche häufig an sich zieht, reagiert ihr Partner oft nur mit wenigen Worten, einem Blick oder einer knappen Geste. Was manche Fans als langweilig empfinden, ist laut Rockstar Games jedoch eine bewusste Entscheidung.

Bereits vor der Veröffentlichung hatte der ehemalige Rockstar-Entwickler Mike York in einem Interview mit TechRadar angemerkt, Jason wirke ungewöhnlich monoton. Nun erklärt Narrative-Chef Rupert Humphries, warum sich der Protagonist so deutlich von früheren GTA-Charakteren unterscheidet.

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Steve McQueen prägte Jasons Persönlichkeit

Im am 20. November 2026 veröffentlichten Originalinterview mit Destructoid nennt Humphries den Kriminalfilm The Getaway aus dem Jahr 1972 als wichtige Inspiration. Der von Sam Peckinpah inszenierte Film erzählt von dem Bankräuber Doc McCoy und seiner Frau Carol, die nach einem fehlgeschlagenen Coup gemeinsam fliehen müssen.

Besonders Steve McQueens zurückhaltende Darstellung von Doc McCoy beeindruckte das Team. Der Schauspieler war dafür bekannt, Dialogzeilen aus Drehbüchern zu entfernen und Szenen stattdessen durch Körpersprache und Präsenz zu tragen.

Steve McQueen strich häufig Text aus Drehbüchern und sagte allein durch seine Präsenz sehr viel. Wir wollten herausfinden, wie weit das bei einer Spielfigur möglich ist.

Damit probierte Rockstar einen anderen Ansatz als bei vielen früheren Hauptfiguren der Reihe. Charaktere wie Trevor Philips oder Niko Bellic blieben unter anderem durch markante Dialoge und starke emotionale Reaktionen in Erinnerung. Jason soll dagegen vermitteln, dass er eine Situation beobachtet und verarbeitet, ohne jeden Gedanken laut auszusprechen.

Auch Jasons militärische Vergangenheit spielt eine Rolle

Eine zweite wichtige Grundlage bildete Rockstars Recherche zu Militärveteranen und ehemaligen Army Rangers. Nach Humphries Beobachtung sprechen diese Menschen häufig nur dann, wenn es notwendig ist. Ruhe bedeutet in diesem Zusammenhang keine Unsicherheit, sondern Kontrolle, Erfahrung und die Fähigkeit, sich auch ohne große Worte durchzusetzen.

Dieser Einfluss passt direkt zu Jasons Hintergrund. Laut dem offiziellen Charakterprofil von Rockstar Games wuchs er unter Betrügern und Kriminellen auf, ging nach schwierigen Jugendjahren zur Armee und arbeitete später in den Leonida Keys für lokale Drogenschmuggler. Seine reservierte Art ist damit nicht nur ein stilistischer Kontrast zu Lucia, sondern ein Bestandteil seiner Biografie.

Gerade im Zusammenspiel mit Lucia gewinnt diese Entscheidung an Wirkung. Beide Figuren müssen sich nicht ständig erklären, sondern verständigen sich häufig über Mimik, Gesten und kurze Laute. Ihre Vertrautheit wird dadurch weniger über lange Gespräche als über kleine Reaktionen sichtbar.

Auch die Parallele zu The Getaway geht über McQueens Schauspiel hinaus. Sowohl der Film als auch Grand Theft Auto 6 stellen ein kriminelles Paar ins Zentrum, dessen persönliche Bindung mindestens so wichtig ist wie Überfälle und Verfolgungsjagden. Jason ist deshalb nicht trotz seiner stillen Art eine passende Hauptfigur, sondern gerade deswegen.

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