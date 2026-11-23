In „Pipework“ will Jason für Brian die Miete bei Mandy eintreiben. Sie lässt ihn erst weiter, wenn ihr verstopfter Abfluss repariert ist. Die Mission ist kurz, doch der Weg zum Pömpel und die beiden Arbeitsschritte am Spülbecken werden leicht übersehen. Nach der Reparatur könnt ihr außerdem eine kleine, optionale Belohnung aufheben.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), siebter Eintrag unserer Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), siebter Eintrag unserer Missionsübersicht. Voraussetzung: Die frühen Aufträge „Gear Up“, „Just A Scratch“, „Lab Fees“ und „Unwanted Attention“ sind abgeschlossen. Jason übernimmt die Mission.

Die frühen Aufträge „Gear Up“, „Just A Scratch“, „Lab Fees“ und „Unwanted Attention“ sind abgeschlossen. Jason übernimmt die Mission. Start: Sprecht Mandy vor ihrem Haus in Key Lento, Mariana County, an. Brian hat Jason zum Eintreiben der Miete geschickt.

Sprecht Mandy vor ihrem Haus in Key Lento, Mariana County, an. Brian hat Jason zum Eintreiben der Miete geschickt. Missionsziele: Mandy folgen, den Pömpel finden und die Spüle mit Pömpel und Schraubenschlüssel reparieren.

Mandy folgen, den Pömpel finden und die Spüle mit Pömpel und Schraubenschlüssel reparieren. Optionale Belohnung: Mandy wirft nach der Szene eine Zigarrenschachtel auf die Straße. Hebt sie auf, wenn ihr das Macizo-Zigarrenitem mitnehmen möchtet. Eine feste Bargeldauszahlung ist für den Abschluss nicht belegt.

Spoilerhinweis: Die Anleitung beschreibt Mandys Szene und ihren Ausgang, aber keine späteren Kapitel.

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Jason spricht mit Mandy vor ihrem Haus. Bereits vorhandenes GTA-6-Motiv aus dem PlayCentral-Medienbestand.

Pipework: Mandy folgen und den Pömpel finden

Geht zum markierten Haus in Key Lento und sprecht Mandy vor dem Eingang an. Die Miete zahlt sie zunächst nicht; zuerst soll Jason die defekte Spüle richten. Folgt ihr ins Haus. Mandy führt Jason zunächst zum Schlafzimmer statt in die Küche. Ihr könnt das Gespräch weiterlaufen lassen oder sie nach dem Pömpel fragen. Für die eigentliche Aufgabe müsst ihr nicht auf eine besondere Dialogoption warten. Verlasst das Schlafzimmer und geht in das Bad auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Der Pömpel liegt auf dem Boden. Nehmt ihn mit, bevor ihr zur Spüle geht. Sucht die Küche und interagiert mit dem Spülbecken. Benutzt zuerst den Pömpel mit der eingeblendeten Stick-Eingabe. Anschließend arbeitet ihr mit dem Schraubenschlüssel am Rohr; folgt dafür der angezeigten Tastenhilfe. Nur der erste Handgriff reicht nicht aus. Lasst die folgende Szene zu Ende laufen. Mandys Gespräch kann unterbrochen oder angehört werden; Jason beginnt dadurch keine Romanze mit ihr. Sie bietet ihm eine Zigarre an und wirft die Schachtel nach seiner Reaktion aus dem Haus. Verlasst das Haus und schaut auf die Straße. Die Zigarrenschachtel liegt dort als optionale Aufnahme. Hebt sie vor dem Wegfahren auf, falls ihr das Item behalten wollt.

Tipps bei stockendem Missionsziel

Wenn die Interaktion mit der Spüle fehlt, prüft zuerst, ob ihr den Pömpel wirklich im Bad vom Boden genommen habt. Die Mission folgt einer klaren Reihenfolge: Gespräch, Werkzeug, Spüle. Bleibt am Abfluss, bis sowohl Pömpel als auch Schraubenschlüssel benutzt wurden; der zweite Arbeitsschritt wird leicht übersehen, wenn ihr nach dem ersten weggeht.

Die Gesprächsoptionen im Schlafzimmer und nach der Reparatur verändern den dokumentierten Missionsabschluss nicht. Ihr müsst Mandy weder provozieren noch eine bestimmte Antwort wählen, um weiterzukommen. Eine spätere Begegnung mit Mandy und ihrer Nachbarin wird in Spielberichten beschrieben, gehört aber nicht zu den Pflichtzielen von „Pipework“.

Nach diesem Auftrag meldet sich Brian für „Hey Arnold!“. Dazwischen können bei Jason in Key Lento zwei optionale Aufgaben von Shirley auftauchen: „Get Shirley’s Rum“ und danach „Steal the Scooter“. Sie gehören nicht zur Hauptmissionsfolge. Falls ihr sie spielen möchtet, achtet früh auf Shirleys Zuruf; die Aufgaben können im weiteren Kapitelverlauf verschwinden.

Vorherige Mission: Unwanted Attention. Nächste Hauptmission: Hey Arnold!. Weitere Kapitel und Lösungen findet ihr in unserer GTA-6-Komplettlösung.

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