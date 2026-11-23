Phasmophobia erhält am Dienstag, 24. November 2026, mit Resonance eines der technisch und spielerisch umfangreichsten Updates seiner bisherigen Early-Access-Phase. Kinetic Games veröffentlicht die Aktualisierung kostenlos und zeitgleich auf allen unterstützten Plattformen.

Das Koop-Horrorspiel wechselt dabei nicht nur auf Unity 6. Neue Ausrüstung, eine ausgebaute Spracherkennung, überarbeitete Sensoren und zahlreiche Komfortfunktionen sollen auch die eigentlichen Geisterjagden spürbar verändern. Den Termin hat das Studio über die offizielle Ankündigung bestätigt.

Unity 6 verbessert Technik und Atmosphäre

Der Umstieg auf Unity 6 bildet das technische Fundament von Resonance. Kinetic Games verspricht Verbesserungen bei Stabilität und Performance sowie eine effizientere Nutzung von CPU, GPU, Grafikspeicher und Arbeitsspeicher. Auch Speicherlecks und häufig gemeldete Abstürze sollen mit dem Update angegangen werden.

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Zusätzlich erhält Phasmophobia ein neues Beleuchtungssystem, das Schauplätze und Wetterbedingungen realistischer darstellen soll. Hinzu kommen Grafikvoreinstellungen, eine extreme Schattenqualität, allgemeine Qualitätsprofile und eine Augenanpassungsoption für VR-Nutzer.

Resonance erweitert außerdem die Barrierefreiheit um acht Einstellungen für unterschiedliche Formen von Farbfehlsichtigkeit:

Protanopie

Protanomalie

Deuteranopie

Deuteranomalie

Tritanopie

Tritanomalie

Achromatopsie

Achromatomalie

Die vollständigen Patchnotes erscheinen erst zum Start des Updates. Kinetic Games rechnet jedoch mit einer großen Zahl an Fehlerkorrekturen und allgemeinen Verbesserungen.

Wünschelruten und Spracherkennung verändern die Jagd

Mit den Wünschelruten kommt ein neues Ausrüstungsstück hinzu, das speziell bei der Suche nach Knochen helfen soll. Das dürfte vor allem auf großen Karten wie der Brownstone High School Zeit sparen. Die Wünschelruten besitzen mehrere Stufen: Auf Stufe 1 zeigen sie eine grobe Richtung an, während die Variante auf Stufe 3 deutlich genauer arbeitet und sogar die richtige Etage bestimmen kann.

Auch der bislang selten eingesetzte Geräuschsensor wird grundlegend überarbeitet. Seine Kartenansicht zeigt künftig präzisere Informationen zur Quelle eines Geräuschs. Unterschiedliche Symbole machen sichtbar, ob es sich um ein einmaliges oder wiederkehrendes Geräusch handelt. Anhand der Bewegungsgeschwindigkeit auf der Sensoranzeige lassen sich während einer Jagd möglicherweise sogar Rückschlüsse auf den Geistertyp ziehen.

Besonders interessant ist die erweiterte Spracherkennung. Geister können künftig gezielt dazu aufgefordert werden, mit Türen oder Schaltern zu interagieren, Gegenstände zu werfen oder ein Zeichen ihrer Anwesenheit zu geben. Die Befehle stehen ebenfalls im Textmodus zur Verfügung und werden auf einer neuen Journal-Seite aufgeführt. VR-Nutzer können sie im Textmodus über ihre Sanity-Uhr auswählen.

Weitere Details nennt Kinetic Games in der ausführlichen Entwicklungsvorschau. Dazu gehört eine frei zusammenstellbare Zufallsauswahl für Karten. Zusätzlich lassen sich kleine, mittlere oder große Schauplätze mit eigenen Schaltflächen auswählen.

Weitere Funktionen auf dem Weg zu Version 1.0

Resonance führt zudem ein neues Verwarnungssystem für Verstöße gegen den Verhaltenskodex ein. Bei weniger schweren Vergehen soll zunächst eine Warnmeldung statt einer direkten Sperre erscheinen. Wer einen anderen Nutzer meldet, wird künftig darüber informiert, wenn die Meldung zu einer Maßnahme geführt hat.

Auf Xbox wird Phasmophobia außerdem Teil von Xbox Play Anywhere. Wer das Spiel bereits auf Xbox besitzt, kann es dadurch auf unterstützten Geräten wie Xbox Series X/S, PC, Laptop oder ROG Ally nutzen.

Nach Resonance stehen weitere größere Arbeiten an. Ein separates Charakter-Update soll mehr als 30 neue kosmetische Gegenstände mit verschiedenen Farben und Texturen, verbesserte Charaktermodelle und eine überarbeitete Shop-Oberfläche bringen. Auch die Karte 42 Edgefield Road erhält noch 2026 eine Neugestaltung. Die Veröffentlichung von Phasmophobia 1.0 ist nach der aktuellen Planung für Ende 2027 vorgesehen.

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