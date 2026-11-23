Vier Tage nach dem Start von GTA 6 ist am 23. November 2026 ein neues Update für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Auf PS5 trägt es die Versionsnummer 01.002.002, auf Xbox heißt es 1.0.2.2. Was der Patch verändert, hat Rockstar Games bislang nicht mitgeteilt.

Die Angaben zu Veröffentlichung und Versionsnummern stammen von Dataminer Tex2. Rockstar hatte Grand Theft Auto VI am 19. November veröffentlicht; damit ist dies das erste gemeldete Update nach dem Release. Die früheren Downloads erschienen bereits vor dem Verkaufsstart.

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Tex2 meldet für die PS5 einen Download von 603,8 MB. Auf Xbox Series X|S sind es demnach rund 1,6 GB. Das sind die gemeldeten Downloadgrößen des Patches, nicht die Größe des gesamten Spiels.

Auf PlayStation 5 startete der Rollout laut Tex2 zunächst für 33 Prozent der Spieler. Nach drei Stunden sollten 66 Prozent Zugriff haben, nach sechs Stunden alle. PlayStation Game Size nennt denselben Zeitplan. Wenn die PS5 das Update noch nicht anzeigt, kann das an dieser gestaffelten Verteilung liegen. Für Xbox meldete Tex2 die Verfügbarkeit, aber keinen entsprechenden Stufenplan.

Patchnotes fehlen: Welche Fehler behoben wurden, ist offen

In der GTA-6-Übersicht von Rockstar und im offiziellen Support ist zum Zeitpunkt unserer Recherche keine Änderungsliste für 01.002.002 beziehungsweise 1.0.2.2 zu finden. Konkrete Bugfixes, Verbesserungen der Bildrate oder Änderungen am Spielablauf sind damit nicht bestätigt. Aus der Downloadgröße allein lässt sich der Inhalt des Updates nicht ablesen.

Vor dem Release hatte GTA 6 bereits ein Day-One-Update erhalten. Unsere PS5-Technikanalyse beschreibt die zuvor beobachtete Bildrate; ob der neue Patch daran etwas ändert, muss sich erst zeigen.

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