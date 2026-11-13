GTA 6: Rockstar Games stellt schon jetzt Day-One-Update bereit

Noch bevor GTA 6 offiziell erscheint, legt Rockstar Games offenbar bereits nach. Knapp eine Woche vor dem Release wird ein erstes Update für den heiß erwarteten Open-World-Blockbuster ausgerollt.

Besonders überraschend ist dabei die Download-Größe: Statt eines weiteren umfangreichen Datenpakets müssen Spieler offenbar nur rund 1 Gigabyte herunterladen. Damit können sich Vorbesteller bereits vor dem offiziellen Start auf die aktualisierte Version vorbereiten.

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Wie der bekannte Dataminer-Account PlayStation Game Size via X berichtet, hat Rockstar Games am 13. November damit begonnen, das Update mit der Versionsnummer 01.002.000 auf den PlayStation-Servern bereitzustellen.

Allerdings erhalten nicht alle Spieler gleichzeitig Zugriff auf die Aktualisierung. Denn die Verteilung erfolgt wohl in zwei Wellen. Zunächst können rund 50 Prozent der Spieler den Patch herunterladen. Die verbleibende Hälfte soll etwa elf Stunden später an der Reihe sein.

Hintergrund dieser ungewöhnlichen Vorgehensweise dürfte die Vermeidung einer übermäßigen Serverbelastung sein. Schließlich zählt GTA 6 zu den meisterwarteten Videospielen überhaupt. Millionen gleichzeitige Downloads könnten die Infrastruktur erheblich beanspruchen. Durch die gestaffelte Verteilung lässt sich der Datenverkehr besser verteilen.

Auch für die Xbox-Version wird eine entsprechende Aktualisierung erwartet. Bislang beziehen sich die konkreten Angaben allerdings auf die PlayStation-Server.

Nur ein Gigabyte: Das steckt hinter dem kleinen Patch

Besonders erfreulich dürfte für viele Spieler die geringe Download-Größe sein. Laut PlayStation Game Size umfasst das Update lediglich 1 Gigabyte. Angesichts der mehr als 200 Gigabyte großen Spieldateien fällt die zusätzliche Aktualisierung damit überraschend kompakt aus.

Welche konkreten Änderungen Rockstar mit Version 01.002.000 vornimmt, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Offizielle Patch Notes wurden bislang nicht veröffentlicht.

Denkbar wären klassische Fehlerbehebungen, kleinere Performance-Optimierungen oder technische Anpassungen, die für den bevorstehenden Verkaufsstart notwendig sind. Auch vorbereitende Maßnahmen für die Freischaltung des Spiels könnten enthalten sein. Dabei handelt es sich allerdings bislang um Vermutungen und nicht um bestätigte Angaben des Entwicklers.

Preload läuft – Release rückt näher

Seit dem 10. November können digitale Vorbesteller GTA 6 bereits vorab herunterladen. Die eigentlichen Spieldateien benötigen je nach Plattform rund 200 Gigabyte Speicherplatz. Mit dem zusätzlichen Update scheint Rockstar nun die letzten Vorbereitungen für den Spielstart zu treffen. Spieler sollten deshalb ausreichend freien Speicherplatz und eine funktionierende Internetverbindung sicherstellen.

Am 19. November 2026 erscheint GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Startschuss fällt jeweils um Mitternacht nach entsprechender Ortszeit. PC-Spieler müssen sich dagegen weiterhin gedulden, denn eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

Rockstar bereitet den großen Launch vor

Dass bereits vor der Veröffentlichung ein erstes Update verteilt wird, dürfte angesichts der Dimensionen von GTA 6 kaum überraschen. Die geringe Download-Größe ist dennoch eine positive Nachricht für alle, die möglichst schnell nach Leonida aufbrechen möchten.

Spannend bleibt vor allem, welche Verbesserungen tatsächlich enthalten sind. Sobald Rockstar offizielle Patch Notes veröffentlicht, dürfte es Klarheit darüber geben, welche letzten Anpassungen das Entwicklerstudio vor dem großen Launch vorgenommen hat.

Was haltet ihr davon, dass Rockstar Games bereits vor dem Release ein erstes Day-One-Update für GTA 6 ausrollt? Findet ihr die geringe Download-Größe von nur 1 GB überraschend oder hättet ihr mit einem deutlich größeren Patch gerechnet? Schreibt es gern in die Kommentare.

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