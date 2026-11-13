Nur sechs Tage vor dem geplanten Release von GTA 6 ist offenbar eine vollständige Karte des fiktiven US-Bundesstaates Leonida im Internet aufgetaucht. Die Aufnahme soll ein Poster zeigen, das Rockstar Games der offiziellen Collector’s Collection beilegt. Besonders interessant sind zahlreiche Ortsnamen und fünf Verwaltungsbezirke, die auf der Karte eingezeichnet sind.

Ausgangspunkt des Leaks sind Fotos aus einer Filiale der britischen Kaufhauskette Selfridges in Manchester. Dort entdeckte der X-Nutzer GazzaMontana die ausgestellte Collector’s Collection mitsamt einem gefalteten Kartenposter. Anschließend verbreitete sich eine weitere Aufnahme, auf der die Karte vollständig entfaltet zu sehen sein soll.

GTA 6: Fünf Countys und neue Orte auf der Karte

Die aufgetauchte Karte zeigt Leonida nicht als klassische Straßenkarte, sondern als bunt illustrierte Touristenübersicht. Neben bekannten Schauplätzen wie Vice City, Port Gellhorn, Ambrosia und Grassrivers sind zahlreiche kleinere Orte, Landschaften und Inseln eingezeichnet.

Besonders auffällig sind fünf County-Bezeichnungen:

Hinzu kommen Namen wie Pelican Valley, Little Cuba, Breakwater Quarry, Federal Springs und Buckskin Swamp. Pelican Valley ist inzwischen als vorläufige Location im GTADB-Wiki erfasst. Auch mehrere Highway-Nummern sind zu erkennen.

Einige Beschriftungen lassen sich allerdings nur schwer entziffern. Dazu gehören unter anderem die mutmaßlichen Ortsnamen Manzana und Moreau, die bereits auf den Fotos des gefalteten Posters zu sehen sind.

Wie glaubwürdig ist die geleakte GTA-6-Karte?

Dass Rockstar tatsächlich ein solches Poster produziert hat, ist offiziell bestätigt. Im Rockstar Store wird die 399,99 US-Dollar teure The Goodtime State – Vice City Collection angeboten. Zum Lieferumfang gehört ein doppelseitiges Souvenirposter, auf dessen Rückseite die vollständige Karte von Leonida abgebildet ist.

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Die Fotos des ausgestellten Posters liefern einen weiteren Anhaltspunkt. Wie Video Games Chronicle berichtet, stimmen erkennbare Details des gefalteten Exemplars mit der später verbreiteten Gesamtansicht überein. RockstarINTEL beschreibt ebenfalls die Fotos aus Manchester und weitere Ortsnamen.

Die Herkunft der vollständig entfalteten Aufnahme lässt sich bislang allerdings nicht lückenlos nachvollziehen. Sie soll ursprünglich über Instagram verbreitet worden sein.

Was die Karte über die Größe von Leonida verrät

Wer anhand des Posters die genaue Größe der Spielwelt bestimmen möchte, dürfte enttäuscht werden. Die Darstellung erinnert eher an einen Freizeitparkplan oder eine touristische Übersicht als an eine maßstabsgetreue Landkarte.

Straßen, Landschaften und Städte sind stark vereinfacht dargestellt. Auch die eingezeichneten County-Grenzen lassen sich daraus nicht zuverlässig bestimmen.

Interessant sind deshalb vor allem die Ortsnamen und ihre grobe regionale Zuordnung. So wird Pelican Valley im Bereich der Grassrivers verortet, während Vice City und Little Cuba im Südosten der Karte liegen.

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Auf unserer interaktiven GTA-6-Karte könnt ihr bereits die bislang bekannten Schauplätze und die umfangreiche Rekonstruktion der Spielwelt erkunden. Die neue Souvenirkarte liefert weitere Hinweise, ersetzt aber noch keine detaillierte Ingame-Karte.

Die geleakte Gesamtansicht veröffentlichen wir aus Rücksicht auf das unveröffentlichte Material nicht selbst. Einen offiziellen Ausschnitt des Posters zeigt Rockstar bereits auf der Produktseite der Collector’s Collection.

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