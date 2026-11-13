Der Xbox Game Pass setzt sein hohes Veröffentlichungstempo im November 2026 fort. Seit dem 12. November 2026 ist John Carpenter’s Toxic Commando im Abo verfügbar und erhöht die Zahl der Neuzugänge innerhalb der ersten zwölf Monatstage auf elf. Das entspricht durchschnittlich 0,92 neuen Spielen pro Tag.

Der Zombie-Shooter gehört laut der offiziellen Game-Pass-Ankündigung zum Angebot von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass. Gespielt wird auf Xbox Series X und S, PC sowie über Xbox Cloud Gaming. Im deutschen Xbox Store kostet die reguläre Version außerhalb des Abos 39,99 Euro.

Zombie-Koop mit vollständigem Crossplay

John Carpenter’s Toxic Commando erschien ursprünglich am 12. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC. Genau acht Monate später folgte die Aufnahme in den Game Pass. Saber Interactive, das Studio hinter Warhammer 40,000: Space Marine 2 und World War Z, setzt erneut auf riesige Gegnerhorden und actionreiche Gefechte.

Bis zu vier Personen kämpfen sich gemeinsam durch weitläufige, halb offene Gebiete, nutzen verschiedene Klassen und überrollen Untote mit Geländefahrzeugen. Vollständiges Crossplay verbindet laut Focus Entertainment die Konsolen und PC-Versionen. Einzelspieler können mit KI-gesteuerten Teammitgliedern antreten, benötigen jedoch ebenfalls eine Internetverbindung.

Der Einfluss des Horrorregisseurs John Carpenter zeigt sich vor allem in der von Achtzigerjahre-Action, schwarzem Humor und B-Movie-Horror geprägten Inszenierung. Die Steam-Nutzerbewertungen fallen überwiegend positiv aus, wobei rund 71 Prozent der mehr als 6.400 abgegebenen Rezensionen das Spiel empfehlen.

Seit der Veröffentlichung wurde der Umfang deutlich erweitert. Das kostenlose Urban-Blight-Update ergänzte im Juni 2026 eine weitere Mission, zusätzliche Waffen, Fahrzeuge und ein Herausforderungssystem. Im September 2026 folgte der Retrieval-Modus, in dem Artefakte gesammelt und anschließend ein Extraktionspunkt erreicht werden muss. Neue Gegner, Bewegungsoptionen und Verbesserungen für Fahrzeuge sowie KI-Begleiter waren ebenfalls enthalten.

Diese elf Spiele kamen bis zum 12. November 2026 hinzu

Bei der Zählung werden vollständige Neuzugänge berücksichtigt. Reine Erweiterungen auf zusätzliche Plattformen sowie die separate Konsolenfassung von Football Manager 27 zählen nicht als weiteres Spiel.

Gravhounds am 2. November 2026

Football Manager 27 am 3. November 2026

Pit of Goblin am 3. November 2026

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors am 4. November 2026

Escape Academy 2: Back 2 School am 5. November 2026

Firefighting Simulator: Ignite am 5. November 2026

Warhammer Survivors am 10. November 2026

Tanuki: Pon’s Summer am 10. November 2026

Hope in the City am 11. November 2026

Thronefall am 11. November 2026

John Carpenter’s Toxic Commando am 12. November 2026

Großer Katalogwechsel am 15. November 2026

Am 15. November 2026 erhalten Abonnenten von Game Pass Essential acht weitere Spiele. Dabei handelt es sich überwiegend um bekannte Xbox-Klassiker:

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

Gears of War: Judgment

Halo: Spartan Assault

Perfect Dark

Viva Piñata

Viva Piñata: Trouble in Paradise

Gleichzeitig verlassen am 15. November 2026 insgesamt 13 Titel den Game Pass:

1000xResist

Barbie Horse Trails

Dragon Ball Xenoverse 2

Firefighting Simulator: The Squad

GoldenEye 007

Great God Grove

Moonlighter

Pigeon Simulator

Police Simulator: Patrol Officers

Relic Hunters Legend

Total Chaos

Winter Burrow

Wreckfest

Die erste November-Welle endet am 17. November 2026 mit Paw Patrol: Dino World für Cloud, Konsole und PC. Am selben Tag wird Aphelion zusätzlich in Game Pass Premium aufgenommen, während es bereits über Game Pass Ultimate und PC Game Pass erhältlich ist.

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