Nvidia-Beben: Jensen Huang tritt nach 33 Jahren zurück, Spionageverdacht und Affären erschüttern den Grafikkarten-Riesen

Jensen Huang ist nicht länger CEO von Nvidia. Der Mitgründer des Grafikkarten- und KI-Konzerns hat seine Ämter mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Damit endet nach 33 Jahren eine Ära bei einem der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt. Vorausgegangen waren Berichte über außereheliche Beziehungen und mögliche Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten.

Wie Nvidia am 12. November in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, ist Huang nicht nur als Vorstandsvorsitzender und Präsident zurückgetreten, sondern hat auch seinen Sitz im Verwaltungsrat aufgegeben.

Die Führung übernimmt vorläufig Colette Kress, die seit 2013 als Finanzchefin für Nvidia tätig ist. Sie wird ihre bisherige Position zusätzlich zum CEO-Amt ausüben, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden wurde.

Spionageverdacht und zwei Affären setzen Nvidia unter Druck

Der überraschende Führungswechsel folgt auf eine Reihe schwerwiegender Enthüllungen über das Privatleben des 63-jährigen Managers.

Anfang November wurde bekannt, dass Huang eine außereheliche Beziehung mit einer chinesischen Geschäftsfrau unterhalten hatte, die von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt wird, Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten zu besitzen.

Die Frau war für ein Unternehmen tätig, das geschäftliche Beziehungen zu Nvidia unterhielt. Im Raum stehen deshalb auch Fragen nach möglichen Sicherheitsrisiken für den amerikanischen Chiphersteller.

Am 8. November entschuldigte sich Huang in einer öffentlichen Nachricht an die Nvidia-Belegschaft für seine Untreue. Gleichzeitig kündigte der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung der möglichen ausländischen Einflussnahme an.

Kurz darauf berichteten internationale Medien über eine weitere mutmaßliche Beziehung, diesmal mit einer Nvidia-Managerin, die Huang direkt unterstellt gewesen sein soll.

Nvidia erklärte im Zusammenhang mit der Untersuchung, bislang keinen Anlass zu der Annahme zu haben, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet wurden.

Colette Kress übernimmt, Nvidia sucht neuen CEO

Mit Huangs Rücktritt verliert Nvidia die Persönlichkeit, die das Unternehmen seit seiner Gründung 1993 entscheidend geprägt hat.

Gemeinsam mit Chris Malachowsky und Curtis Priem hatte Huang den Chiphersteller aufgebaut und über Jahrzehnte zu einem der wichtigsten Unternehmen der Computerbranche entwickelt.

Für PC-Spieler ist Nvidia vor allem durch seine GeForce-Grafikkarten bekannt. Technologien wie Raytracing, DLSS und KI-gestützte Bildberechnung haben die Entwicklung moderner PC-Spiele maßgeblich beeinflusst.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich Nvidia zudem zu einem zentralen Zulieferer für die boomende KI-Industrie.

Die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden hat bereits begonnen. Dabei will der Verwaltungsrat sowohl interne als auch externe Kandidaten berücksichtigen.

Zusätzlich wurde Harvey C. Jones zum ersten eigenständigen Vorsitzenden des Nvidia-Verwaltungsrats ernannt.

In der offiziellen Mitteilung versichert das Unternehmen, dass Geschäftsbetrieb, Kundenverpflichtungen und Produktplanung ohne Unterbrechungen fortgeführt werden sollen.

Was bedeutet der Rücktritt für GeForce und die Gaming-Branche?

Für die Gaming-Branche ist der Wechsel an der Nvidia-Spitze ein bemerkenswerter Einschnitt. Huang war über Jahrzehnte nicht nur das Gesicht des Unternehmens, sondern präsentierte regelmäßig neue GPU-Generationen und technologische Entwicklungen.

Eine unmittelbare Änderung an der GeForce-Produktplanung hat Nvidia allerdings nicht angekündigt. Die neue Unternehmensführung soll die bisherige Strategie zunächst fortsetzen.

Die nächsten Geschäftszahlen will Nvidia wie geplant am 17. November 2026 veröffentlichen. Dann dürfte auch die Frage im Mittelpunkt stehen, wie sich der Konzern nach dem überraschenden Führungswechsel für die Zukunft aufstellt.

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