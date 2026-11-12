Naughty Dog befindet sich mit Intergalactic: The Heretic Prophet offenbar auf der Zielgeraden. Studiochef Neil Druckmann erklärte am 7. November 2026, dass das neue PS5-Abenteuer inzwischen vollständig spielbar sei und sich das Team auf Verfeinerungen sowie die abschließende Politur konzentriere.

Damit liefert Naughty Dog das bislang deutlichste Update zum Entwicklungsstand seit der Ankündigung im Dezember 2024. Konkretes Gameplay und weitere Einblicke in die Geschichte sollen im Jahr 2027 präsentiert werden. Einen Veröffentlichungstermin nannte Druckmann allerdings nicht.

Intergalactic erreicht die letzte Produktionsphase

Im Rahmen eines Live-Interviews bei der Comic Creators Block Party 2026 sprach Druckmann über die aktuelle Arbeit an Intergalactic. Das Team könne das Abenteuer mittlerweile durchspielen und konzentriere sich nun darauf, das Gesamterlebnis zu verbessern.

Wir befinden uns gewissermaßen in der letzten Produktionsphase, in der wir das Spiel spielen können und es weiter verfeinern und polieren. Ich kann es kaum erwarten, es der Welt zu zeigen.

Für das Jahr 2027 plant Naughty Dog eine umfangreichere Präsentation, bei der sowohl Gameplay als auch Teile der Handlung zu sehen sein sollen. Druckmann stellte eine Vorstellung in Aussicht, die viele Menschen überraschen werde. Zudem deutete er weitere bekannte Darsteller an, deren Rollen erst beim Spielen enthüllt werden sollen.

Offiziell bestätigt ist bislang Tati Gabrielle als Hauptdarstellerin. Sie verkörpert die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die auf dem abgeschotteten Planeten Sempiria strandet. Niemandem ist es seit mehr als 600 Jahren gelungen, dessen Umlaufbahn wieder zu verlassen.

Ein Mix aus Jak and Daxter, Uncharted und The Last of Us

Spielerisch und erzählerisch soll Intergalactic Erfahrungen aus mehreren früheren Naughty-Dog-Reihen verbinden. Druckmann nennt dabei ausdrücklich drei zentrale Einflüsse:

Die Science-Fiction- und Fantasy-Elemente aus Jak and Daxter

Das temporeiche Action-Abenteuer von Uncharted

Das ernstere, charakterzentrierte Drama von The Last of Us

Es ist wirklich eine Kombination aus diesen drei Reihen.

Bereits bei der offiziellen Ankündigung erklärte Naughty Dog, Intergalactic solle das bisher tiefgründigste Gameplay des Studios bieten. Die Entwickler wollen Erkenntnisse aus ihren vorherigen Spielen übernehmen und die bekannten Systeme weiterentwickeln. Der Soundtrack entsteht in Zusammenarbeit mit Trent Reznor und Atticus Ross.

Naughty Dogs erstes neues PS5-Abenteuer rückt näher

Intergalactic befindet sich bereits seit 2020 in Entwicklung und ist bislang ausschließlich für die PlayStation 5 angekündigt. Für Naughty Dog markiert das Projekt eine besonders wichtige Veröffentlichung, da das Studio während der bisherigen PS5-Generation vor allem Neuauflagen und überarbeitete Fassungen seiner bestehenden Spiele herausgebracht hat.

Die Präsentation im Jahr 2027 dürfte deshalb zeigen, wie sich die Einflüsse aus Jak and Daxter, Uncharted und The Last of Us tatsächlich im Gameplay ergänzen. Bis dahin bleiben der genaue Veröffentlichungstermin und große Teile der Besetzung unter Verschluss.

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