GTA 6: Mapping-Discord mit fast 18.000 Mitgliedern verschwunden – Ursache weiter unklar

Nur eine Woche vor der Veröffentlichung von GTA 6 ist der Discord-Server des bekannten GTA VI Mapping Project plötzlich verschwunden. Über vier Jahre lang haben Fans dort gemeinsam an der Rekonstruktion der Spielwelt Leonida gearbeitet. Jetzt ist der zentrale Treffpunkt der Community nicht mehr erreichbar. Selbst die Verantwortlichen wissen offenbar noch nicht, was genau passiert ist.

Fast 18.000 Mitglieder arbeiteten an der GTA-6-Karte

Das GTA VI Mapping Project gehört zu den bekanntesten Fanprojekten rund um Rockstars kommenden Open-World-Titel. Seit 2022 haben sich dort Tausende Spieler zusammengeschlossen, um anhand von Trailern, Screenshots und weiteren Informationen möglichst viele Details der riesigen Spielwelt zusammenzutragen.

Wie groß die Community zuletzt war, zeigt eine historische Erfassung von GroupFinds: Noch am 26. Oktober 2026 zählte der Discord-Server 17.865 Mitglieder, von denen zu diesem Zeitpunkt 5.675 online waren.

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Ich selbst war ebenfalls Mitglied des Servers und habe die Arbeit der Mapping-Community über längere Zeit verfolgt. Als ich jetzt nachsehen wollte, war der Server vollständig aus meiner Discord-Liste verschwunden. Auch der bisherige Einladungslink funktioniert nicht mehr.

Die gemeinsam erstellte Karte ist unter State of Leonida immerhin weiterhin erreichbar.

Hat eine Beschwerde bei Take-Two etwas damit zu tun?

Um mehr über das plötzliche Verschwinden zu erfahren, habe ich direkt bei RLX aus dem Umfeld des Mapping-Projekts nachgefragt. Er bestätigte mir am 12. November, dass die Verantwortlichen bislang keine Erklärung von Discord erhalten haben.

Allerdings gibt es einen möglichen Hintergrund: Laut RLX hatte sich ein ehemaliges, zuvor ausgeschlossenes Community-Mitglied bereits am 13. Oktober 2026 mit einer Beschwerde an die Copyright-Abteilung von Take-Two gewandt.

Ein entsprechender Screenshot liegt uns vor. Darauf ist eine E-Mail mit dem Betreff „Report of Grand Theft Auto VI leaks being hosted and distributed through Discord“ zu sehen. Der Absender wirft dem Server darin vor, geleaktes und unveröffentlichtes Material zu GTA 6 zugänglich gemacht zu haben, und bittet Take-Two um eine Prüfung.

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Ob diese Beschwerde tatsächlich etwas mit dem Verschwinden des Discord-Servers zu tun hat, weiß derzeit allerdings auch RLX nicht. Eine Erklärung von Discord steht weiterhin aus.

Besonders bitter ist der Zeitpunkt: Bereits am 19. November 2026 erscheint GTA 6 für PS5 und Xbox Series X/S. Ausgerechnet kurz vor diesem Termin hat eine der größten Mapping-Communitys ihren langjährigen Treffpunkt verloren.

Immerhin soll die Arbeit der Mapping-Community weitergehen. RLX erklärte mir, dass das Verschwinden des Discord-Servers vor allem die bisherige Zusammenarbeit betreffe. An den Plänen für die Zeit nach dem GTA-6-Release ändere sich dagegen wenig. Die Community möchte weiterhin neue Orte und Sehenswürdigkeiten in Leonida aufspüren und auf map.gtadb.org dokumentieren. Möglicherweise werde man sich dafür künftig auf einer anderen Plattform organisieren.

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