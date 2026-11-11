PlayStation Portal erhält Update 7.3.2 und bei GTA 6 hat Xbox einen entscheidenden Vorteil

Sony hat ein neues Systemsoftware-Update für die PlayStation Portal veröffentlicht. Die Firmware-Version 7.3.2 steht seit dem 10. beziehungsweise 11. November 2026 zur Verfügung und soll vor allem die Leistung und Stabilität des Handhelds verbessern. Neue Funktionen nennt der Hersteller diesmal nicht. Gleichzeitig sorgt eine Ankündigung von Rockstar Games für einen bemerkenswerten Unterschied zwischen PlayStation und Xbox: GTA 6 wird zum Release über Xbox Cloud Gaming spielbar sein, während eine entsprechende Freigabe für das Cloud-Streaming auf der PlayStation Portal bislang fehlt.

Für Besitzer des PlayStation-Handhelds ist das gerade deshalb interessant, weil Sony die Cloud-Funktionen des Geräts in den vergangenen Monaten erheblich erweitert hat. Inzwischen lassen sich ausgewählte PS5-Spiele sogar ohne eingeschaltete Konsole direkt aus der Cloud starten.

Die offizielle Update-Übersicht von Sony nennt für Version 7.3.2 lediglich Verbesserungen an der Systemleistung und Stabilität. Weitere Änderungen werden nicht aufgeführt. playstation.com+1

Damit fällt die Aktualisierung deutlich kleiner aus als das vorherige Update 7.3.0. Dieses brachte unter anderem die Möglichkeit, 3D-Audio während des Spielens ein- und auszuschalten. Außerdem wurde die Suchfunktion verbessert: Ergebnisse erscheinen seitdem bereits während der Eingabe, während ein QR-Code die Fortsetzung der Suche im PlayStation Store ermöglicht.

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Auch die Benutzerfreundlichkeit verschiedener Bildschirmansichten hatte Sony mit der vorherigen Firmware überarbeitet.

Das neue Update 7.3.2 konzentriert sich dagegen auf Verbesserungen im Hintergrund.

Wer seine PlayStation Portal aktualisieren möchte, öffnet das Schnellmenü und navigiert zu Einstellungen → System → Systemsoftware → Systemsoftware aktualisieren. Dort lässt sich auch überprüfen, ob bereits die neueste Version installiert ist. playstation.com+1

GTA 6 läuft auf Xbox One über die Cloud, auf PlayStation Portal aber nicht ohne PS5

Besonders spannend wird die Situation mit Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung von GTA 6.

Rockstar Games hat am 10. November bestätigt, dass das Open-World-Spiel direkt zum Verkaufsstart am 19. November 2026 über Xbox Cloud Gaming verfügbar sein wird.

Dadurch können sogar Besitzer einer Xbox One das neue Abenteuer von Jason und Lucia spielen, obwohl ihre Konsole technisch nicht für eine native Version von GTA 6 ausgelegt ist.

Die Berechnung übernimmt stattdessen Microsofts Cloud-Infrastruktur. Laut Rockstar verwendet die gestreamte Fassung die Grafikeinstellungen der Xbox Series S.

Bei Sonys PlayStation Portal sieht die Situation anders aus.

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Zwar unterstützt der Handheld mittlerweile ebenfalls Cloud-Streaming. Diese Funktion steht allerdings nur für ausgewählte PS5-Spiele zur Verfügung. Eine entsprechende Freigabe für GTA 6 hat Sony bislang nicht angekündigt.

Wer GTA 6 auf der PlayStation Portal spielen möchte, muss deshalb nach aktuellem Stand den klassischen Weg über Remote Play mit einer eigenen PS5 nutzen.

Das Spiel läuft dabei auf der PlayStation 5 und wird anschließend über das Netzwerk auf den Bildschirm der Portal übertragen. Die Konsole muss dafür eingeschaltet sein oder sich im entsprechend konfigurierten Ruhemodus befinden.

Eine PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft ist für diese Form von Remote Play nicht erforderlich. PlayStation+1

Warum GTA 6 nicht automatisch über PlayStation Cloud Gaming verfügbar ist

Sony bietet inzwischen zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Spiele auf der PlayStation Portal zu nutzen.

Beim klassischen Remote Play wird eine vorhandene PS5 benötigt, auf der das jeweilige Spiel installiert ist. Die Portal übernimmt dabei im Wesentlichen die Funktion eines drahtlosen Bildschirms mit integrierter Steuerung.

Beim Cloud-Streaming hingegen wird das Spiel direkt auf Sonys Servern ausgeführt. Eine eigene PS5 ist dafür nicht notwendig.

Diese zweite Variante setzt allerdings eine PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft voraus und funktioniert ausschließlich mit Spielen, die Sony für das Streaming freigegeben hat.

Dazu gehören bereits zahlreiche bekannte Titel wie Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima und Hogwarts Legacy.

Auch ausgewählte digital gekaufte PS5-Spiele können mittlerweile direkt aus der eigenen Bibliothek gestreamt werden. Ein digitaler Kauf allein garantiert jedoch nicht, dass ein Titel für Cloud-Streaming unterstützt wird. playstation.com+1

Für GTA 6 fehlt derzeit eine entsprechende Ankündigung. Das neue Firmware-Update 7.3.2 ändert daran nichts.

Microsoft verschafft sich mit GTA 6 einen interessanten Vorsprung

Dass GTA 6 ausgerechnet auf der deutlich älteren Xbox One über Cloud Gaming verfügbar sein soll, während Besitzer einer PlayStation Portal zunächst auf eine eigene PS5 angewiesen sind, ist eine bemerkenswerte Entwicklung.

Microsoft hat seine Cloud-Gaming-Strategie zuletzt deutlich ausgebaut und mit Take-Two Interactive eine langfristige Zusammenarbeit angekündigt.

Die Partnerschaft soll sich über zehn Jahre erstrecken und neben GTA 6 künftig weitere Spiele aus dem Portfolio des Publishers umfassen.

Für Spieler bedeutet das vor allem zusätzliche Möglichkeiten, aktuelle Blockbuster auch auf Geräten zu nutzen, die für eine native Ausführung nicht leistungsfähig genug sind.

Sony verfolgt mit der PlayStation Portal grundsätzlich einen ähnlichen Ansatz, beschränkt die direkte Cloud-Nutzung aber weiterhin auf ausgewählte Spiele.

Ob GTA 6 zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls für das PlayStation-Cloud-Streaming freigegeben wird, ist bislang nicht bekannt.

Zum Verkaufsstart am 19. November bleibt damit ein klarer Unterschied bestehen: Xbox-One-Besitzer erhalten eine offiziell angekündigte Cloud-Option für GTA 6. Auf der PlayStation Portal führt der bestätigte Weg über eine eigene PS5 und Remote Play.

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