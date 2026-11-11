LEGO hat drei neue Fanentwürfe für die Produktion als offizielle LEGO-Ideas-Sets ausgewählt. Im Mittelpunkt steht ein Modell zu Christopher Nolans Science-Fiction-Epos Interstellar, das den Ranger sowie Figuren von Cooper und Dr. Brand vorsieht.

Daneben haben es eine niederländische Windmühle mit Tulpenfeld und ein von traditioneller chinesischer Korkschnitzkunst inspiriertes Diorama durch die Prüfung geschafft. Die offiziellen Ergebnisse der ersten Review-Runde 2026 wurden am 9. November 2026 veröffentlicht.

Drei Entwürfe setzen sich gegen 94 weitere Projekte durch

Insgesamt erreichten 97 Projekte die erforderlichen 10.000 Unterstützer und qualifizierten sich damit für die Prüfung durch LEGO. Drei Entwürfe wurden direkt für die weitere Produktentwicklung ausgewählt, zwei zusätzliche Projekte landeten im sogenannten Parking Lot.

Das chinesische Kunstmodell wurde ursprünglich am 18. Dezember 2025 eingereicht und umfasst im Fanentwurf 1.273 Teile. Es bildet ein gerahmtes Diorama mit Gebäuden, Garten, Brücke und einem detailreichen Baum nach, wobei unterschiedliche Braun-, Nougat- und Beigetöne die Optik des geschnitzten Korks nachahmen.

Die Tulpenfeld-Windmühle stammt aus dem Oktober 2025. Der Entwurf zeigt eine hohe, drehbare Windmühle mit eingerichtetem Innenraum, die von farbigen Tulpenreihen umgeben ist und sich deutlich an niederländischen Landschaften orientiert.

Matthew McConaugheys Cooper erhält eine Minifigur

Die größte Aufmerksamkeit dürfte der Interstellar-Entwurf von Minibrick41587 erhalten. Das im Dezember 2024 eingereichte Konzept basiert auf dem 2014 veröffentlichten Film und stellt den für Landemissionen verwendeten Ranger mit 561 Teilen dar.

Zum Fanmodell gehören Minifiguren von Cooper, der im Film von Matthew McConaughey gespielt wird, und Dr. Amelia Brand, dargestellt von Anne Hathaway. Auch die beiden kantigen Roboter TARS und CASE sind als baubare Figuren vorgesehen.

Das Dach des Ranger lässt sich beim ursprünglichen Modell abnehmen, um den dekorierten Innenraum zugänglich zu machen. Dort finden zwei Minifiguren und einer der Roboter Platz. Zusätzlich verfügt der Entwurf über eine aufklappbare Heckluke und verschiedene Ausrüstungsgegenstände für die Erkundung fremder Planeten.

Die bisher genannten Teilezahlen und Figuren beziehen sich ausschließlich auf die eingereichten Fanmodelle. LEGO kann die Konstruktionen, den Umfang und die Ausstattung während der Entwicklung verändern. Preise, Setnummern und Veröffentlichungstermine für Deutschland stehen noch nicht fest.

Hollow Knight und Plants vs. Zombies bleiben im Rennen

Zwei weitere Projekte wurden nicht abgelehnt, benötigen laut LEGO jedoch mehr Zeit im Prüfprozess. Neu im Parking Lot befinden sich ein Taxi aus Das fünfte Element und eine Erbsenkanone aus Plants vs. Zombies.

Damit warten aktuell sieben Entwürfe auf eine endgültige Entscheidung:

Lunch Atop a Skyscraper von DallasBricks

Hollow Knight: Eine Reise nach Hallownest von PingouinRainbowDash

Bob’s Burgers: Grand Re-Opening von Greygo

iMac G3 von terauma

Naruto-Set rund um Ichirakus Ramenrestaurant von DadiTwins

Das fünfte Element: Korben Dallas Taxi von MarinBrickDesign

Erbsenkanone aus Plants vs. Zombies von DistinguishedCrow

Ein Platz im Parking Lot ist noch keine Produktionsfreigabe. Die Projekte bleiben dort, bis LEGO die technischen, wirtschaftlichen oder lizenzrechtlichen Prüfungen abgeschlossen und eine endgültige Entscheidung getroffen hat.

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