Sony hat die Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und Premium im November 2026 bekannt gegeben. Besonders spannend dürfte die Aufnahme von Death Stranding 2: On the Beach sein. Doch auch Fans von Rollenspielen, Shootern und ungewöhnlichen Action-Abenteuern kommen auf ihre Kosten. Insgesamt erweitert Sony den Spielekatalog um zehn Titel, darunter zwei zusätzliche Klassiker für Premium-Abonnenten.

Die Auswahl fällt diesmal ausgesprochen abwechslungsreich aus. Neben dem neuesten Abenteuer von Sam Porter Bridges gehören unter anderem Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall und das Dragon Quest III HD-2D Remake zum kommenden Angebot.

Death Stranding 2 führt die Neuzugänge an

Das größte Zugpferd im November ist zweifellos Death Stranding 2: On the Beach. Die Fortsetzung von Hideo Kojimas ungewöhnlichem Open-World-Abenteuer lässt Spieler erneut in die Rolle von Sam Porter Bridges schlüpfen.

Nachdem im Vorgänger die Wiederverbindung einer zersplitterten Gesellschaft im Mittelpunkt stand, führt die Fortsetzung die Geschichte weiter und schickt Sam auf eine neue Reise durch gefährliche Landschaften. Erneut spielen die Vorbereitung von Expeditionen, der Transport wertvoller Fracht und die Begegnungen mit ungewöhnlichen Bedrohungen eine zentrale Rolle.

Mit der Aufnahme in PlayStation Plus Extra erhalten Abonnenten die Möglichkeit, das PS5-Abenteuer ohne separaten Kauf im Rahmen ihrer Mitgliedschaft auszuprobieren.

Ein weiteres Highlight ist Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Das Spin-off der bekannten Like-a-Dragon-Reihe stellt Goro Majima in den Mittelpunkt und verbindet die gewohnt überdrehte Action mit einem Piratenabenteuer.

Deutlich düsterer geht es in Atomfall zu. Das Action-Survival-Spiel von Rebellion entführt Spieler in eine alternative Version Großbritanniens, in der eine nukleare Katastrophe eine abgeschottete Region in einen gefährlichen Schauplatz voller Geheimnisse verwandelt hat.

Rollenspielfans dürfen sich außerdem auf Dragon Quest III HD-2D Remake freuen. Die Neuauflage verbindet klassische Rollenspielmechaniken mit einer modernen Präsentation aus Pixelgrafik und dreidimensionalen Umgebungen.

Alle neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium im November

Folgende acht Titel erweitern den regulären Spielekatalog für Extra- und Premium-Mitglieder:

Death Stranding 2: On the Beach – PS5

– PS5 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – PS5, PS4

– PS5, PS4 Atomfall – PS5, PS4

– PS5, PS4 Dragon Quest III HD-2D Remake – PS5

– PS5 Trepang2 – PS5

– PS5 MotoGP 26 – PS5

– PS5 Hell Let Loose – PS5

– PS5 Cricket 26 – The Official Game of the Ashes – PS5, PS4

Mit Trepang2 findet sich außerdem ein besonders temporeicher Ego-Shooter im Angebot. Das Spiel setzt auf schnelle Gefechte, spektakuläre Fähigkeiten und eine Inszenierung, die an klassische Action-Shooter erinnert.

Hell Let Loose schlägt dagegen einen deutlich taktischeren Weg ein. Der Multiplayer-Shooter konzentriert sich auf groß angelegte Schlachten im Zweiten Weltkrieg, bei denen Kommunikation und Teamarbeit entscheidend sind.

Mit MotoGP 26 und Cricket 26 – The Official Game of the Ashes sind auch zwei Sportspiele vertreten.

Zwei weitere Spiele für PlayStation Plus Premium

Wer PlayStation Plus Premium abonniert hat, bekommt im November zusätzlich Zugriff auf zwei weitere Titel im Klassiker-Katalog:

Soul Reaver 2 – PS5, PS4

– PS5, PS4 Freedom Wars Remastered – PS5, PS4

Soul Reaver 2 führt das düstere Abenteuer von Raziel fort und gehört zu den bekannten Vertretern der Legacy-of-Kain-Reihe. Im Mittelpunkt stehen Erkundung, Rätsel und eine Geschichte rund um Verrat, Schicksal und übernatürliche Mächte.

Freedom Wars Remastered verbindet Action-Rollenspiel-Elemente mit kooperativen Kämpfen und einem ungewöhnlichen Science-Fiction-Szenario. Spieler übernehmen die Rolle eines Gefangenen, der sich durch gefährliche Missionen seine Freiheit verdienen muss.

Beide Titel sind ausschließlich im Premium-Angebot enthalten und gehören nicht zum regulären Extra-Spielekatalog.

Diese monatlichen PS-Plus-Spiele gibt es ebenfalls im November

Unabhängig vom Spielekatalog stehen allen PlayStation-Plus-Mitgliedern im November weiterhin die monatlichen Spiele zur Verfügung.

Dazu gehören:

Dead Island 2 – PS5, PS4

– PS5, PS4 Tomb Raider IV-VI Remastered – PS5, PS4

– PS5, PS4 Monster Train 2 – PS5

Diese Spiele gehören zum monatlichen Angebot von PlayStation Plus Essential, Extra und Premium. Anders als die Titel aus dem Spielekatalog können sie während des jeweiligen Angebotszeitraums der eigenen Spielebibliothek hinzugefügt und anschließend bei aktiver Mitgliedschaft weitergespielt werden.

Mit Death Stranding 2, Like a Dragon und Dragon Quest III bietet der November damit vor allem für Fans umfangreicher Einzelspieler-Abenteuer eine interessante Auswahl. Wer lieber gemeinsam mit anderen spielt, findet mit Hell Let Loose und den weiteren Neuzugängen ebenfalls Alternativen.

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