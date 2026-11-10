The Last of Us: Staffel 3 könnte sich verzögern – Dreharbeiten scheinbar verlängert

Die HBO-Erfolgsserie The Last of Us steuert auf ihr nächstes großes Kapitel zu. Nach dem dramatischen Finale der zweiten Season soll die Fortsetzung 2027 erscheinen und die Geschichte aus einer völlig neuen Perspektive erzählen. Doch aktuelle Entwicklungen bei den Dreharbeiten könnten dafür sorgen, dass Fans länger warten müssen als ursprünglich angenommen. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass die dritte Staffel tatsächlich das Ende der Serienadaption markieren könnte.

Dreharbeiten könnten sich verlängern

Ursprünglich sollten die Dreharbeiten zur dritten Staffel am 27. November 2026 abgeschlossen werden. Die Produktion hatte am 2. März in British Columbia, Kanada, begonnen. Eine aktualisierte Angabe in der Produktionsdatenbank M&E nennt inzwischen allerdings den 27. Februar 2027 als neues Ende der Dreharbeiten.

Demnach ist außerdem eine Produktionspause zwischen dem 18. November 2026 und dem 17. Januar 2027 vorgesehen. Allerdings gibt es widersprüchliche Informationen: Die regionale Produktionsübersicht Creative BC führt weiterhin den 27. November als geplantes Ende auf. HBO hat sich bislang nicht offiziell zu den unterschiedlichen Angaben geäußert.

Sollte sich der längere Drehplan bestätigen, wäre eine Verschiebung der Premiere durchaus denkbar. Denn nach Abschluss der Dreharbeiten stehen noch umfangreiche Arbeiten an Schnitt, visuellen Effekten und Tonbearbeitung an. Bei einer aufwendigen Produktion wie „The Last of Us“ können diese mehrere Monate beanspruchen.

Ein Start im Jahr 2027 bleibt dennoch möglich. Sollte die Produktion tatsächlich erst im Februar abgeschlossen werden, dürfte eine Veröffentlichung im späteren Jahresverlauf allerdings wahrscheinlicher werden, als ein früher Start.

Abby übernimmt die Hauptrolle

Inhaltlich erwartet die Zuschauer eine deutliche Veränderung. Nachdem die zweite Staffel hauptsächlich Ellies Rachefeldzug nach dem Tod von Joel beleuchtete, rückt nun Abby ins Zentrum der Handlung.

Die neue Staffel orientiert sich weiterhin an The Last of Us Part II. Die Gaming-Vorlage erzählt die Ereignisse in Seattle zunächst aus Ellies und anschließend aus Abbys Perspektive. Genau diesen Wechsel deutete bereits das Finale der zweiten Staffel an.

Im Mittelpunkt dürften Abbys Vergangenheit, ihre Beziehung zur Washington Liberation Front und der Konflikt mit den Seraphiten stehen. Auch die Figuren Yara und Lev werden eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus sollen neue, eigens für die Serie entwickelte Charaktere die Geschichte ergänzen.

The Last of Us: Staffel 3 bekommt Zuwachs

In Sachen Besetzung gibt es interessante Neuzugänge. John Goodman („Roseanne“, „Flintstones“) übernimmt gemeinsam mit Ian Alexander eine Rolle als Teil des Duos „Heroes of the Highway“. Peter Sarsgaard („Green Lantern“, „Die glorreichen Sieben“) spielt den Seraphiten-Anführer Amon, während Patrick Wilson („Aquaman“, „Conjuring“) als Jerry Anderson, Abbys Vater, zu sehen sein wird.

Michelle Mao („Bridgerton“, „Metal Lords“) und Kyriana Kratter („Star Wars: Skelleton Crew“) verkörpern Yara und Lev. Laura Bailey, die im Videospiel Abby ihre Stimme lieh, übernimmt ebenfalls eine Rolle innerhalb der Seraphiten.

Neben Kaitlyn Dever als Abby kehren unter anderem Bella Ramsey als Ellie, Isabela Merced (Dina), Gabriel Luna (Tommy) und Jeffrey Wright (Isaac Dixon) zurück. Pedro Pascal dürfte als Joel höchstens in Rückblenden auftreten.

Neil Druckmann steigt aus – Craig Mazin übernimmt

Eine weitere Veränderung betrifft die kreative Leitung. Neil Druckmann, Mitentwickler der Videospielreihe und bisheriger Co-Showrunner, zieht sich aus der aktiven kreativen Arbeit an der Serie zurück. Er möchte sich wieder stärker auf die Arbeit bei Naughty Dog konzentrieren.

Craig Mazin übernimmt die Verantwortung als alleiniger Showrunner. Druckmann bleibt der Produktion als Executive Producer verbunden, betonte allerdings, keinen Einfluss auf die kreative Ausrichtung der dritten Staffel von „The Last of Us“ genommen zu haben.

Wird Staffel 3 tatsächlich das Serienfinale?

Auch die Zukunft der „The Last of Us“-Serie sorgt für Diskussionen. HBO-Chef Casey Bloys deutete im September 2026 an, dass Craig Mazin die dritte Staffel offenbar als Abschluss geplant habe. Eine endgültige offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus – zumal spieletechnisch zwei neue The Last of Us-Projekte laufen.

Damit könnte die Serie deutlich früher enden, als ursprünglich von vielen Fans erwartet. Ob die umfangreiche Handlung von „The Last of Us Part II“ tatsächlich vollständig innerhalb der dritten Staffel erzählt werden kann, bleibt abzuwarten. Eine vierte Staffel ist bislang nicht bestellt.

Für Fans bedeutet das: Neben der Frage nach dem Serienfinale dürfte vor allem der mögliche Produktionsverzug spannend werden. Der Start im Jahr 2027 ist weiterhin das erklärte Ziel. Ob HBO diesen Zeitplan einhalten kann, könnte sich in den kommenden Monaten entscheiden.

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